/ / Луиза Пак: От Биробиджана до Пусана

Уехать учиться в 17 лет в незнакомый город, а потом и вовсе оказаться в другой стране? Выучить корейский и английский языки и завести иностранных друзей? Почему бы и нет?

Жительницу Биробиджана, а ныне студентку Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Луизу Пак смело можно назвать путешественницей.

В путь, так в путь!

— Побывать в незнакомом большом городе – мечта многих молодых людей, а уж пожить там – тем более. Луиза, как вышло, что ты, на тот момент несовершеннолетняя девушка, уехала учиться в незнакомый приморский город?

— Тогда я еще не знала, чего хочу и где желаю учиться. Не могла определиться, так бывает. Но мы с сестрой решили просто поехать во Владивосток и там попробовать свои силы. Мы подавали документы в разные университеты и колледжи, в итоге мой выбор остановился на Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Обучалась гостиничному сервису и ничуть не пожалела! Сейчас учусь на педагога по двум профилям подготовки — английский и китайский языки.

— Какое было первое впечатление о городе? Все-таки в Биробиджане ты провела большую часть своей жизни, там у тебя семья, друзья, а там, у моря – все другое…

— Здесь очень круто, веселые ребята и настоящая студенческая атмосфера. Сам город очень примечателен. Архитектура, природа, люди — все это не надоедает мне и по сей день. Владивосток – немного сумбурный город, во многом хаотично застроен, дома возвышаются каскадами на сопках, петляющие дороги, не самое удобное автомобильное движение… Это на вид очень непривычно, но все же интересно.

В 2016 году я с восхищением смотрела на ребят в куртках-«бойцовках» из студенческих отрядов, а сейчас сама стала одной из них. Мне кажется, что именно студенческие отряды помогают только прибывшим первокурсникам из разных городов освоиться во Владивостоке и сделать студенческую жизнь намного ярче.

— Интересных знакомств, наверное, со времени поступления завелось очень много?

— Конечно! Для меня каждое знакомство было ярким и волнительным, но самым важным знакомством была встреча с моей подругой Машей. Мы учились в одной группе, но общаться стали не сразу. Даже не вспомню, как мы познакомились. Возможно, это произошло уже на паре, спустя неделю или две после начала учебы. Но важно то, что этот человек помогает и поддерживает меня во всем и по сей день, за что я благодарна ей.

— А как насчёт иностранных друзей? В твоем университете их предостаточно, и я не поверю, что кто-то из них не хотел с тобой познакомиться…

— Скажу даже больше, начиная с 2017 года, я стала волонтёром по работе с иностранными студентами! На тот момент я не очень хорошо знала английский язык, мне создавал трудности языковой барьер, но это не помешало наладить контакт с некоторыми ребятами из Китая и США. Мы даже крепко подружились с одним студентом по обмену, американцем Шоном, у нас с ним установились очень теплые отношения. Мы каждый вечер проводили в небольшой компании и гуляли по городу, ходили в кафе, кино. Такое общение помогало мне подтянуть иностранный язык, вскоре я неплохо стала говорить по-английски.

И конечно, после того как я сама попала в студенческую программу по обмену, я завела гораздо больше иностранных друзей.

Моя любовь – Корея

—И как выпал шанс поехать в Южную Корею на учебу? Чем тебе запомнилась эта поездка?

— В нашем учебном заведении проводился набор на программы обмена студентов, и мне улыбнулась удача. Я поехала в Южную Корею, город Пусан, в 2018 году. Было очень волнительно. Например, я раньше никогда не летала на самолете и переживала, что начну теряться и глупить. Первый день в Корее я удивлялась каждой вещице и случайному прохожему. По прилету в Сеул меня встретила сестра, я немного погостила у нее. Столица Южной Кореи, конечно, меня поразила – высоченные здания, ночные вывески, уличная еда, бесчисленные магазинчики с одеждой, косметикой, сувенирами, безделушками… Кошелёк мой пострадал в первый же день из-за моего «хочу!».

А по приезде в Пусан в знаменитый универсистет Силла, где я училась, в кампусе меня встретили ребята, которые помогли заселиться в общежитие, разобраться с учебным расписанием и даже угостили ужином. Так началась моя учеба.

— А с кем завязались более дружеские отношения?

— Уже в процессе обучения я познакомилась с разными студентами из России, Швеции, Японии, Монголии, Китая, Америки… Я до сих пор поддерживаю связь со всеми, и иногда мы с ними встречаемся в Корее, если есть возможность. Но значительную роль в моей жизни сыграл мой молодой человек из Америки. Он помог мне с дальнейшим изучением и закреплением английского языка и морально поддерживал, когда я сдавала экзамены. Благодаря ему я закрепляла знание иностранных языков, практиковала живое общение с его носителями. Ведь это и было целью моей учебы в Корее.

— Общение с иностранными друзьями строилось на английском и корейском?

— Да. Во время изучения языков английский дался мне гораздо легче, чем корейский, потому что его я практиковала больше. Если сейчас мне задать одинаковые вопросы на этих языках, я мгновенно отвечу на английском, а вот для того, чтобы сделать это на корейском, потребуется чуть больше времени. Но важные «туристические» фразы вроде: «Где это находится?» и «Сколько стоит?» я произношу уже без акцента. Все-таки общение с носителями языка дает многое в практике, его не заменят учебники и аудио-уроки. Поэтому я очень рада, что мне повезло поехать в Корею по обмену.

— У корейцев совсем другой менталитет, да и сама Корея полна непривычных для нас правил. С какими из них ты столкнулась, когда училась там?

— Есть много правил, которые будут непонятны людям из России. Очень некультурно на людях высмаркиваться или чесать нос, уши и другие части тела – этим вы выказываете неуважение к окружающим. На улице не стоят общественные урны, потому что каждый житель Кореи сам дома сортирует мусор – это один из примеров всенационального экологического воспитания. Например, когда мы снимали квартиру, нам приходилось искать в интернете, как правильно сортировать мусор, чтобы потом не было штрафа!

Мне очень понравился сервис в общественных автобусах и метро. Во-первых, они озвучивают в каждом общественном транспорте остановки (которая будет сейчас и следующая) на разных языках. Все четко и ясно. Во-вторых, оплачиваешь ты при входе в автобус специальной транспортной картой, никакой мелочи – это очень удобно. В-третьих, есть отдельные места для пожилых людей и беременных женщин. Если эти места свободны, никто другой на них никогда не сядет! Да и сами автобусы очень просторны и комфортабельны.

И самое главное правило — почитать старших, всегда и во всем уважительно к ним относиться. В Корее очень распространена всяческая молодежная культура, но даже самые отвязные тусовщики и модники всегда с почтением относятся к взрослым.

Я сама выросла в корейской семье, так что логика и поступки корейцев мне были более понятны. Но конечно, многие общественные, бытовые и социальные понятия в корейской культуре разнятся с российскими. Все же надо учитывать, что корейцы хоть и всегда очень вежливые и всегда желающие помочь люди, но, что называется, себе на уме. К иностранцам они относятся настороженно, хотя и не показывают этого.

— Какие достопримечательности этой многогранной страны покорили твое сердце?

— Пляжи в Пусане! Я очень люблю море, морской песок, а пляжи в Корее просто волшебные! Хотя бы потому, что они чистейшие, ни одной соринки. Также с компанией друзей мы каждые выходные ходили в горы. Как человек, который не особо любит куда-то забираться, могу сказать – это того стоит, у меня остались впечатления на всю жизнь! Обычно мы на высоте любовались закатом, а потом с фонариками шли обратно.

Также в Корее очень ответственно подходят к таким праздникам как День Рождения Будды и Рождество. Абсолютно каждый город украшен гирляндами, фонарями (если это праздник Будды), различными игрушками и прочим. Пусан – не исключение, в праздничные дни он весь сияет красками и огнями. А уж с высоты он просто сказочный!

— А что тебе довелось попробовать в Корее из еды? Появились предпочтения, любимое блюда?

— Русская кухня – это, конечно же, прекрасно, но в Корее нужно постараться, чтобы найти ресторанчик, где тебе приготовят борщ или вареники. Так что мне пришлось осваивать корейскую гастрономию, и признаться, во многом я не была разочарована. Например, мне понравился самгёпсаль или «Корейское барбекю». Ты приходишь в ресторан, где тебе дают сырое мясо, нарезанное на части, и ты сам его жаришь на индивидуальной жаровне, добавляешь к нему приправы, закуски, соусы, какие хочешь. В разных ресторанах своя индивидуальная подача, но общим правилом заведений является подавать к мясу много закусок: соевые соусы и пасты, листья салата, грибы и рис.. Пожалуй, один из лучших вариантов – пойти в специальный буфет, где как раз и есть такое мясо. На входе платишь 500-800 рублей в пересчете на наши деньги и ешь его хоть целый день в неограниченном количестве. Правда, могут выписать штраф, если ты оставишь в своих тарелках много несъеденной еды.

В ресторанах можно самостоятельно варить лапшу или добавлять сыр и другие наполнители, как сам пожелаешь. Корея любит домашнюю еду, хотя сами современные корейцы дома готовят нечасто в силу нехватки времени. Поэтому многие заведения общепита идут им навстречу, «по-домашнему» формируя меню и блюда.

— Корея – точно не предел. Думаю, в планах у тебя много стран, где бы ты хотела побывать, тем более навестить друзей, которые разъехались по родным странам?

— О, несомненно! В будущем я хочу посетить Японию и побывать в Европе, особенно в Швеции. Все-таки знание иностранных языков делает тебя увереннее в желании отправиться за пределы России. Много желаний и много целей, которые хочу осуществить в ближайшие лет пять.

Анастасия Кудинова