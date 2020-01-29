/ / Любить и делать

Недавно мне пришло письмо. Житель Тюмени Аркадий Штундлер просил разрешения использовать репродукции моих картин для работы в технике маркетри.

Я, признаться, не мог представить, как можно мои живописные полотна на еврейскую тему переработать «в дерево». Каково же было удивление, когда спустя месяц я увидел готовый триптих. Работы не только не «потерялись», но еще и стали восприниматься мягче, лиричнее. Натуральная фактура дерева придала им новое звучание, а ненавязчивые цвета усилили еврейский колорит.

Хотелось бы отметить грамотное построение композиции. Я писал эти работы раздельно в разное время, а автор мастерски соединил их в одно целое.

Аркадий Штундлер называет себя непрофессиональным художником, но, глядя на его работы, трудно поверить, что их автор не имеет специального образования. Работая в технике маркетри, мастер должен иметь не только твердую руку и точный глазомер, но и видеть малейшие цветовые и тоновые различия пород дерева, грамотно строить композицию. Работы Аркадия Алексеевича как раз отвечают всем этим требованиям.

Термин marqueterie взят из французского языка и в переводе значит «мозаика» (marque –сортировать, складывать и try –дерево). Принцип такой техники состоит в следующем: шпон – тонкие пластинки пород дерева – собирается в рисунок и наклеивается на основу. Это своего рода инкрустация.

Аркадий Штундлер третий ребенок в многодетной семье. Первые карандаши ему привез отец из Москвы. Это был набор «ВДНХ», огромная коробка с карандашами. Целыми днями будущий мастер маркетри рисовал. Освоил рисование по клеточкам и стал копировать работы известных мастеров. Обучаясь в 7-8 классах, ходил на занятия в изостудию. На этом его обучение изобразительному искусству закончилось.

Затем была учеба в ПТУ в родном городе Горьком (Нижний Новгород), служба в рядах Советской армии (в Германии). Всю жизнь работал слесарем на заводах. Обычная трудовая биография советского человека.

Приближался пенсионный возраст, и Аркадий Алексеевич понял, что без работы он жить не сможет. Вспомнил детское увлечение рисованием и решил освоить сложное направление в декоративно-прикладном творчестве – инкрустацию шпоном.

Познакомился Аркадий с работами известных мастеров, стал их копировать, а набравшись опыта, перешел к созданию своих работ.

Мастерскую оборудовал дома. В его квартире, как рассказывает сам художник, шпон везде: на полу, на кровати, в комоде… Материал в основном привозит из Нижнего Новгорода, туда он ездит каждое лето.

В работе используются как отечественные виды деревьев, так и экзотические. Уверен, что читатели никогда не слышали про такулу, макоре, ипе (бразильский орех), мансонию, биболо, сукупиру, палисандр (розовое дерево) и другие названия древесных растений.

Шпон некоторых деревьев ценится буквально на вес золота, и поэтому есть такие породы деревьев, которые художнику не по карману.

В семидесятые годы маркетри было очень популярно. Изделия из шпона, наряду с чеканкой, украшали интерьеры большинства квартир советских граждан. Портреты вождей мирового пролетариата в этой же технике висели в кабинетах многих чиновников. За спиной главного редактора «Биробиджанер штерн» на стене тоже располагался такой портрет В. Ленина. Да и сейчас в актовом зале нашего издательского дома стоит большой овальный стол с инкрустацией из шпона.

В наши дни мастера техники маркетри работают только для души – реализовать такие работы сложно. Вот и Аркадий Алексеевич дарит свои произведения многочисленной родне, знакомым.

«Маркетри не кормит, – говорит Аркадий Штундлер, – это просто надо любить и делать».

Фото из архива Аркадия Штундлера

Приемы маркетри были известны еще в Древнем Египте. Развитие маркетри в Европе началось в XVIII веке с подражания итальянской интарсии в Германии и Нидерландах. В XVII веке крупнейшим центром маркетри стали Нидерланды, где в этой технике создавались флоральные композиции, воспроизводившие живописные образцы того времени. Позднее техника маркетри распространилась во Франции, Англии и других странах (в России – с XVIII века), достигнув своего расцвета в XVIII веке.

Маркетри использовалась для украшения полов, мебели, создания настенных панно. Разновидностью маркетри является т. н. паркетри – техника, в которой создаются геометрически правильные узоры (в отличие от криволинейного рисунка маркетри). Французский мастер А. Ш. Буль, создавая мебель для Версаля, обогатил маркетри вставками из меди, олова, перламутра, латуни, серебра и черепахового панциря, эбенового дерева. Техника маркетри сохраняла популярность в XIX–XX веках, ее использовали мастера стилей модерн (Э. Галле, Л. Мажорель) и ар-деко (Ж. Э. Рульманн).

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