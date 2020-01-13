/ / Любовь ПАВЛОВА: Важно не количество, а качество законов

Председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова дала интервью телекомпаниям «ГТРК «Бира» и «НТК21», в которых подвела итоги деятельности областного парламента в 2019 году. Предлагаем печатную версию материала.

— Любовь Алексеевна, завершился 2019 год, и самое время подвести его итоги. Какое направление работы Законодательного Собрания Вы назвали бы важнейшим в уходящем году?

— Когда федеральный законодатель определял направления деятельности законодательных органов, он все выделил их как основные. Поэтому для нас они все – главные. Но ведущим, конечно же, является законотворчество. В 2019 году нами был принят 141 закон. Но здесь важна не статистика, а качество законов, их направленность на решение конкретных задач.

Безусловно, главным финансовым документом является закон об областном бюджете. На 2020 год он принимался непросто. К каждому чтению менялись параметры, шло постоянное перераспределение средств по различным направлениям. Но в итоге мы приняли документ, в котором доходы были существенно увеличены, по сравнению с первоначальными данными. И тем не менее (мы этого никогда не скрывали) средства на первоочередные расходы были заложены только на 10 месяцев. В то же время мы можем с уверенностью говорить о том, что бюджет по-прежнему носит ярко выраженную социальную направленность. А в течение года он все равно будет увеличен.

Руководство области ведет работу по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета, росту собственных доходов области. В этом году мы вносили изменения в наш бюджет десять раз и на конец года вышли с финансовым обеспечением основных расходов. Я думаю, что и следующий год в этом плане ничем отличаться не будет.

— Если говорить о других законах, какие Вы выделили бы особо?

— Я уже сказала, что из года в год бюджет сохраняет социальную направленность. Соответственно, немало законов принимается, чтобы помочь жителям области, нуждающимся в особой поддержке, направленных на сохранение здоровья населения, улучшение материального обеспечения бюджетных учреждений и т.п. Это один из приоритетов. Депутат обязан работать во благо людей.

Например, был принят закон о единовременной выплате семьям при рождении первенца. Размер пособия в этом году составил более 27 тысяч рублей. Также у нас появился закон о региональном материнском капитале на второго ребенка, в который мы уже не раз успели внести изменения. В итоге эта мера поддержки продлена до 2024 года, размер выплаты в следующем году приблизится к 140 тысячам рублей, а вместе с федеральным маткапиталом это будет более 600 тысяч рублей.

Мы повысили денежные нормы на питание студентов областных техникумов и колледжей. Несколько лет не могли этого сделать, но теперь найдена возможность заложить на следующий год рост нормативов примерно на треть. В итоге на студентов из числа детей-сирот, опекаемых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья будет выделяться 230 рублей в день, а на остальных обучающихся – 75 рублей. Конечно, хотелось бы еще больше, но даже на это повышение дополнительно требуется более 4,6 млн рублей.

Также мы увеличили на 2020 год нормативы финансирования детских садов и школ. Это позволит, наконец, сравнять зарплату воспитателей и других педагогических работников садов со средней зарплатой их коллег в сфере общего образования (это более 33 тысяч рублей). Кроме того, мы утвердили минимальный размер оплаты труда в сумме 19408 рублей, а это значит, что увеличится и зарплата младших воспитателей. Благодаря новым нормативам для школ на 4,3 процента повысятся оклады учителей.

Впервые в прошлом году был принят закон о детях войны. Честно скажу, дался он нам непросто, но теперь люди, которые имеют этот статус, ежегодно ко Дню Победы будут получать единовременную выплату. В 2020 году она будет равна тысяче рублей. Конечно, это совсем немного. Но главное – сделан первый шаг. Мы продолжим работу над законом и, по мере возможностей областного бюджета, будем эту сумму пересматривать.

Мы внесли изменения в наш закон о гарантиях медработникам. Если раньше право на служебное жилье или компенсацию за наем квартиры имели только врачи, то теперь эта льгота распространена и на фельдшеров филиалов областной станции скорой помощи. Надеемся, эта норма позволит снизить остроту кадровой проблемы с медицинскими кадрами в сельской местности.

Оперативно по инициативе прокуратуры был принят закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих смесей. Так называемых снюсов, которые нередко продавались по видом безобидных конфет, жвачек. Ранее реализовывались они бесконтрольно. Теперь за продажу детям любых изделий, содержащих никотин, предусмотрены существенные штрафы, они стали в десять раз выше, по сравнению с теми, что были за продажу электронных сигарет!

— В одном из своих интервью Вы говорили, что часть законов рождается именно по итогам встреч, которые депутаты проводят со своими избирателями: в районах, в отельных населенных пунктах, в ходе личных приемов. В прошлом году были такие примеры?

— Конечно, депутаты регулярно встречаются со своими избирателями. И есть примеры законотворчества по итогам этих встреч. Одним из них является закон о выкупной цене земельного участка под двухквартирным домом. Эта тема волновала очень многих людей. Ведь чтобы выкупить землю, владельцу половины дома нужно было внести пятнадцать процентов от кадастровой стоимости участка. И это в то время, когда сосед, который жил в индивидуальном доме, платил, по сути, за то же самое лишь три процента. Поэтому мы приняли закон, чтобы и для собственников части двухквартирного дома, и для владельцев индивидуальных домов цена за участок составляла равные три процента. Тем самым мы восстановили справедливость. Хотя практика применения этого закона показывает, что есть еще немало нюансов, поэтому будем его дорабатывать.

Также по обращению граждан мы нашли механизм, который позволяет опекунам совершеннолетних недееспособных граждан не терять право на индексацию пенсии. Положительно рассмотрели мы и предложение регионального отделения всероссийского общества инвалидов об освобождении организации от уплаты транспортного налога.

— А какие-то другие решения, не законодательные, принимались по итогам встреч с людьми, их обращениям?

— Коллективные обращения к нам поступают нередко. Одним из самых заметных были обращения о планируемом закрытии в районах сети муниципальных аптек. Официальная причина – это не полномочия муниципалитетов. Но людям-то нужно, чтобы лекарства были доступны! Мы сформировали рабочую группу у себя в Законодательном Собрании, пригласили на нее начальника управления здравоохранения. Он нас заверил, что льготные категории граждан не пострадают, лекарства они будут получать вовремя через госпредприятие «Фармация». Но на это требуются время и дополнительные средства, поэтому решили, что пока муниципальные аптеки сохранятся, а новая система должна быть введена в 2020 году. Мы держим ситуацию на контроле.

–Кстати, о депутатском контроле. Мы уже не раз отмечали, что он позволяет парламенту оперативно влиять на ту или иную ситуацию в области. Какие еще темы находились на контроле депутатов в ушедшем году?

— Одна из целей депутатского контроля – добиваться эффективности расходования бюджетных средств, которые выделяются на реализацию государственных программ области. Как правило, больше всего вопросов возникает по таким направлениям, как здравоохранение, образование, соцзащита, сельское хозяйство, транспортное обслуживание, подготовка и прохождение отопительного сезона, капитальный ремонт многоквартирных домов. И если мы не можем найти ответы на самом парламентском часе (бывает и такое), тогда либо обращаемся к губернатору, либо даем необходимые протокольные поручения конкретным руководителям, либо выносим обсуждение на заседания постоянных комитетов, либо создаем рабочую группу и уже в ее рамках продолжаем заниматься изучением проблемы. В любом случае вопрос не снимается с повестки, пока по нему не будет принято окончательное решение.

— В прошлом году, кстати, по Вашей личной инициативе состоялось такое заметное в общественной жизни области событие, как первые Иннокентьевские парламентские встречи. Что Вы можете сказать об этом первом опыте широкого обсуждения важнейших социальных вопросов властью, церковью и общественными институтами?

— В ЕАО такие встречи действительно проводились впервые, хотя в целом в стране это не новое явление. В западных регионах такой опыт уже есть, а первыми идею реализовал федеральный парламент. Там это мероприятие проходит в рамках Рождественских встреч уже в восьмой раз, и наши коллеги в Совете Федерации, Государственной Думе считают эти встречи мощным механизмом развития гражданского общества.

И когда было объявлено, что в этот раз парламентские встречи посвящаются 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, названа тема: «Великая Победа: наследие и наследники», я посчитала, что будет неправильным обойти это событие. Инициатива была поддержана. В первых парламентских встречах приняли участие депутаты, священнослужители, представители органов исполнительной власти, общественных организаций.

Мы говорили о том, что для наследников Победы очень важно внимание государства.В частности, рассказывали о том большом пласте законов области, которые направлены на поддержку семьи и ветеранов. И для меня было несколько удивительно, что во многом для священнослужителей эта информация воспринималась как новая. Это как раз говорит о том, что нам необходимо чаще встречаться и действовать сообща при решении важных социальных задач. Это хорошая форма сотрудничества государства и церкви.

Со своей стороны, владыка (архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем) тоже высказал ряд конкретных предложений. Например, о помощи беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию и оказались перед выбором сохранить ребенка или нет. Также он призвал нас больше внимания уделять людям почтенного возраста, сельским жителям и др.

Все это очень актуально. Я уверена, что совместная деятельность в этом направлении государства и церкви – как раз та форма работы, которая перспективна.

— Новогодние каникулы позади, вот-вот в областном парламенте откроется весенняя сессия. Какие задачи для Вас будут приоритетными?

— Для нас всегда одинаково важны и законотворческая деятельность, и работа с избирателями. В нормотворчестве в немалой степени тон нашей работе задает федеральная повестка. В первую очередь это ежегодное Послание Президента страны Федеральному Собранию. В нем определены задачи для всех органов власти, в том числе и для региональных Заксобраний. В зоне нашего особого внимания находятся социально-экономические задачи, государственные программы области, национальные проекты. Ну и, конечно, мы ориентируемся на региональную оперативную повестку, которая формируется из текущих проблем автономии. Если потребуется законодательное регулирование, депутатский контроль, мы обязательно будем этим заниматься. То есть основные направления работы всегда сохраняются, но могут меняться формы рассмотрения, появляться какие-то новые форматы взаимодействия с коллегами из других органов власти, организаций.

— Любовь Алексеевна, спасибо за беседу.