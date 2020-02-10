/ / Максим АВЕРИН: В моей профессии – моя свобода

14 февраля в областной филармонии пройдет моноспектакль российского актера Максима Аверина «Научи меня жить». Спектакль не новый, но с исполнителем роли нашлось о чём поговорить

Незадолго до выступления заслуженный артист России, актер театра и кино дал интервью «Биробиджанской звезде».

— Максим Викторович, уважаемый вами режиссер Вадим Абдрашитов как-то назвал вас «универсальным актером». Есть о вас мнение, как о многоплановом актере, который может сыграть многие разнообразные роли, и играл их – и мерзавцев, и героев, и даже фантастических персонажей…

— Сам я себя не считаю таким. Вот нисколько! Таким меня, наверное, считает публика. На правах главного судьи, думаю, ей позволено такое. Я могу играть многие роли, я могу делать свое дело, определять для себя всё новые цели, потому что топтание на месте для меня никогда не было интересно. Я могу делать это в театре больше, потому что современный кинематограф достаточно редко может предоставить мне что-то новое, хотя и там встречаются неожиданные для меня сюрпризы в виде ролей, действия…

А все остальное – оценка, отношение – остается на откуп публике. Нравится актер ей или не очень, интересно он существует в своей профессии или нет. Артист всегда старается делать что-то новое – тогда это настоящий артист.

— В какой роли бы хотелось себя попробовать, какую еще не играли?

— Интерес судьбы, так скажем.

И наверное, она иногда больше решает за меня, чем я сам. Есть роли, о которых я никогда не думал, что они окажутся в моем арсенале. Например, роль Желткова в «Гранатовом браслете». А еще я сейчас отснялся в роли Петра Первого… Неожиданно? Очень! Или в театре – я играл роль Отелло. Ну какой из меня Отелло, сказал бы рядовой зритель, посмотрев на меня? Однако же сыграл! Это очень здорово, и я такие сюрпризы судьбы, неожиданности очень люблю. Мне всегда интересно то, что впереди, я всегда этого жду. Поэтому в театре для меня премьера спектакля – это начало работы, а не ее финал.

В кино все по-другому – сделаны дубли, и все, что собрал на монтажном столе режиссер, остается навсегда, в отличие от театральной постановки. Я не очень люблю пересматривать фильмы с моим участием, разве что случайно, попав на трансляцию по телевизору. Та самая магия кинематографа есть, конечно, но театр для меня в этом плане более магический. Потому что каждый раз там есть возможность как актеру, как образу рождаться заново. И каждый раз неповторимо.

Вот, например, я посмотрел на днях замечательный, недавно вышедший на экраны фильм «Джокер». Прекрасное кино, которое на многое меня вдохновило. Это не значит, что я буду рваться играть Джокера, но фильм заставил меня думать и мыслить, искать что-то именно в этом направлении – этого героя, его образа, смыслов… У артиста же должен быть обзор 360 градусов! Он должен постоянно вертеть головой, все видеть, замечать, быть открытым всему. Если все же говорить о ролях, мне было бы очень интересно сыграть, например, Сирано де Бержерака в театре…

Меня спросили недавно журналисты, не хотите сняться в сериале «Глухарь» еще? А я спрашиваю в ответ,

а зачем? Это уже прошло, эта работа уже была. Я уже это сделал, зачем возвращаться туда, где поставлена точка? Замечательный артист Николай Крючков на вопрос журналиста о том, какая ваша роль самая любимая, сказал: следующая. И это правильно! Мне всегда безумно жалко, когда артисты начинают топтаться на одном месте, не двигаются дальше.

— То есть вопрос, что важнее и интереснее – театр или кино – для вас не стоит?

— Это разные профессии, они во многом все же непохожие друг на друга. Считайте, что я работаю по двум ставкам, разнорабочий (смеется). Сейчас я, например, работаю и на радио, это тоже очень интересно. Я недавно записал большой цикл, который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читал реальные письма с фронта… Я сел у микрофона, стал читать, и понимаю, что это совершенно потрясающе. Ты читаешь письма, в которых люди пишут близким о каких-то бытовых вещах, что-то рассказывают… А за каждой строчкой ты видишь людей, солдат – и их страх перед неизвестностью, перед войной. И в который раз понимаешь, что война – это ужасное действие, страшное и невероятно пугающее, она никогда не будет понятной или сколь-нибудь даже организованной, это только хаос, разруха и беда кругом… Я три часа провел в студии и вышел оттуда едва ли не заболевшим, настолько был эмоционально опустошен.

— А кино легче переносите?

— А кино – это как рентген. Там все видно на просвет – крупный план, глаза, все лицо, видна твоя мимика, действия, взгляды, а значит, и видны четче все недостатки. Поэтому и работать на кинокамеру нужно совершено по-другому, чем как если бы ты это делал в театре. Там ты весь маленький – крошечный человечек, которого видят люди со сцены. А работать надо так, чтобы они видели тебя близко, рядом с собой.

— После роли Корабельникова в давней комедии «Любовь зла» вас с «легкой» руки прессы прозвали «русским Джимом Керри». За что, как вы считаете, и справедливо ли это было? Мешало ли вам это или наоборот, подбадривало в дальнейшей актерской карьере?

— Двадцать лет назад вышел этот фильм. Признаться, ненавижу эту роль, но опять же – что сделано, то сделано. Джим Керри… Не самое плохое сравнение, но это странно – зачем, для чего мне быть на кого-то похожим? Я считаю, что я сам по себе цельный, самостоятельный, и быть на кого-то похожим мне неинтересно.

Другой вопрос, что иногда бывает думаешь, а как бы сыграл эту роль этот, или этот актер? И это на самом деле помогает тебе, начинает работать некая внутренняя творческая мастерская, перевоплощение. Вплоть до того, что вживаясь в роль, ты уже ходить даже начинаешь по-другому! Это происходит интуитивно. Вот я еду работать в театр, и в пути у меня внутри начинает вариться некая каша, запускается процесс переключения. И в театр я приеду уже совершенно другим человеком.

— Что можете выделить из своих работ?

— Не могу сказать. Кино, театр… Было бы приятно знать, что когда-нибудь, через много лет, о тебе вспомнят, посмотрев кино с моим участием. Конечно, и сегодня выделяют артистов, дают им награды. И я их получал. Но для кого-то это факт признания, к которому он стремился. А я к этому очень спокойно отношусь. Недавно номинировали меня на какую-то премию, во­одушевленно вещали в трубку, чтобы я пришел, поздравляли… А для меня в этом и радости-то особой нет, ведь не для этого я работаю. Скажу без пафоса, есть гораздо более интересные призы и награды – это работа артиста и публика. Чтобы зритель не заскучал, чтобы искренне интересовался твоим творчеством и так далее.

Что я своей ролью могу сказать зрителям? Найдется, что до них донести или нет? Для настоящего артиста это всегда важно, ведь для кого он в конечном итоге работает? Не только же для себя, любимого. Когда говорят о свободе, я понимаю, что в этом – моя свобода. В возможности талантливо и интересно существовать в профессии.

— Многие воспринимают вас, ваши образы, как большого ребенка – обаятельная непосредственная улыбка, горящие глаза, живость и открытость. Есть ли такая потребность – чувствовать в себе этого «большого ребенка», который тоже помогает в жизни и работе?

— Спасибо, вы разгадали мой секрет (смеется). Действительно, это так. Я считаю, это одна из обязательных внутренних актерских особенностей, которая помогает работать в этой профессии. Внутренний ребенок – это не признак инфантилизма, а признак открытости миру, непосредственности, желания видеть все и познавать. Можно было бы уже тысячу раз разочароваться в этом мире и в людях, стать закоснелым циничным взрослым… Но надо ли так?

— В 2004 году в интервью на радио «Санкт-Петербург» вы сказали, что очень ждете, чтобы вам исполнилось 40 лет – тогда вы надеетесь достигнуть гармонии между душой и телом. Этого удалось достичь?

— Конечно же, я изменился. Но связано это больше не именно с сорокалетием, как с некоей отправной точкой, а с потерями и приобретениями, произошедшими в жизни. А также с тем, как я стал относиться к самому себе, какие вопросы стал себе и миру задавать. Можно ведь, вопрошая, вопить: за что мне это? А можно спросить: для чего мне это? А на этот вопрос уже находится совсем другой ответ, и по-другому, более правильно начинаешь действовать.

Я стал более замкнутым, стал больше экономить внутренние резервы. Мне чаще хочется побыть одному, вне людей, чтобы просто отдохнуть и пополнить силы. Знаете, как хорошо, когда перед тобой лучший пейзаж – море, а вокруг никого… Или выехать в лес и побродить в одиночестве. Для меня это стало лучшим отдыхом, действительно позволяющим восстановиться. Возможно, в этом и есть некая гармония, о которой я говорил.

— Расскажите, о чем ваш новый моноспектакль, который вы привезете в Биробиджан? Уже само его название настраивает на особый лад – «Научи меня жить»…

— Когда десять лет назад все это затевалось, то спектакль был более романтический. В нем наблюдалось больше каких-то возвышенных, любовных стилей… А сейчас это скорее размышления о жизни, о ее быстротечности, о ценностях, которые должны оставаться у людей. О том, что из них каждый человек может выбрать для себя. Это связано даже с тем, что я расту вместе со спектаклем. Меняется, взрослеет он, и меняюсь я. С игрой, с возрастом, с переосмыслением ранее сказанного со сцены. В нем появилась даже некая исповедальность.