/ / Мамины деньги на домик за городом

Парламент ЕАО выступает за право граждан использовать материнский капитал на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке

Соответствующие изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесло в Госдуму правительство России. Депутаты Законодательного Собрания ЕАО инициативу поддержали.

По действующему законодательству, на средства материнского капитала можно возвести дом только на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Если же идею поддержит большинство депутатов Госдумы, то маткапитал можно будет направить на строительство жилья и на садовом участке.

«Жилищное строительство на садовом земельном участке было разрешено год назад. Но не за счет средств материнского капитала. Получается, что норма работает ограничено, — прокомментировала документ председатель комитета ЗС по социальной политике Галина Седова. – Между тем есть семьи, которые уже владеют садовым участком и при желании построить на нем дом или провести реконструкцию уже имеющегося здания могли бы сделать это на деньги, полученные по сертификату. Сейчас же им необходимо сначала получить участок, специально предназначенный для индивидуального жилищного строительства, оформить на него документы и уже потом возводить дом. Это очень хлопотно, да и недешево. Получается, что выбор людей, где строить, ограничивается источником финансовых средств. Конечно, депутаты за то, чтобы устранить эту несправедливость, поэтому поддержали законопроект, который был внесен в Госдуму по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева».

Напомним, сертификат на федеральный материнский капитал выдается с 2007 года при рождении второго ребенка или последующего, если ранее семья не воспользовалась правом на эту меру государственной поддержки. Как показывает практика, большинство людей предпочитает тратить эти средства на улучшение жилищных условий. В этом году размер федерального материнского капитала составляет 466,6 тысячи рублей.

Кроме того, в ЕАО, начиная с прошлого года, при рождении второго ребенка выплачивается региональный материнский капитал. Условно его еще называют дальневосточным, так как соответствующий закон был принят в рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина и представленного правительством РФ комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке. Изначально размер регионального (дальневосточного) материнского капитала был равен почти 136 тысячам рублей (30 процентов от размера федерального маткапитала), но в конце 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн внес в областной парламент законопроект, которым предлагалось с 2020 года увеличить сумму сертификата. Инициативу депутаты поддержали, и теперь региональный материнский капитал на второго ребенка составляет почти 140 тысяч рублей.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания ЕАО