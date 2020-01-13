/ / Мамочки в бегах

Растёт число женщин, задолжавших собственным детям

Более 16 миллионов рублей задолжали в прошлом году алиментщики ЕАО. И каждый третий неплательщик – женщина, чьи дети находятся на содержании в государственных учреждениях.

Молчаливое отречение

Более 80 исполнительных производств по фактам несвоевременной выплаты родителями алиментов на содержание детей находились перед Новым годом на контроле у судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Октябрьскому району УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Владислава Чередниченко. Общая сумма задолженности – более 16 миллионов рублей, и, по словам начальника отдела Ольги Денисенко, число неплательщиков постоянно растет.

При этом больше трети исполнительных производств возбуждено против матерей, лишенных родительских прав, чьи дети находятся на воспитании в государственных учреждениях области. Три таких женщины на сегодняшний день объявлены в розыск, сообщают в службе судебных приставов. Двое из них ранее проживали в селе Полевом, одна была зарегистрирована в Благословенном. В настоящее время одна из «беглянок» проживает, предположительно, в Биробиджане, две – в Хабаровске.

«До одной из женщин судебному приставу удалось однажды дозвониться по телефону, но после этого она тут же сменила номер», – поведали о сложностях поиска приставы. Еще одна разыскиваемая, чтобы ее было сложнее найти, поменяла не только фамилию, но и имя. Впрочем, раз это уже известно приставам, скрываться ей недолго…

Больше всего долгов – более 700 тысяч рублей с 2012 года – накопил всё же мужчина, проживавший прежде в том же Благословенном. В последний раз он платил небольшие по размеру алименты в 2015 году. Где он находится сейчас, неизвестно. Его ребенок не получает ни копейки уже больше четырех лет! Но отца, по всей видимости, это абсолютно не волнует.

«Эмиграция» под Хабаровск

«Очень многие должники по алиментам особенно из числа людей, ведущих асоциальный образ жизни, намеренно не устраиваются на работу, чтобы насолить бывшей жене и не исполнять свои обязанности по содержанию детей. Имущества, за счет продажи которого можно погасить долги, у них, как правило, нет», – комментируют судебные приставы.

Такие «родители» не регистрируются по новому месту жительства. Стараются не поддерживать никаких отношений с родственниками и прежними знакомыми. Благонадежных, старающихся, напротив, заработать на содержание своих детей где-то на вахтах и продолжающих общаться со своими бывшими семьями после официального развода, буквально единицы.

Сложнее всего службе исполнения судебных решений разыскать должников, которые давно выехали за пределы прежнего района проживания. Они могут находиться в других регионах страны. Для их поиска используются все возможные способы – Интернет, адресные бюро, запросы в миграционную службу, ГАИ, МВД, банки, налоговую службу, Пенсионный фонд и фонды социального страхования. С их помощью в этом году судебным исполнителям Октябрьского района удалось отыскать семь злостных неплательщиков алиментов, по-тихому перебравшихся в Хабаровский край. Подобная «эмиграция» им не помогла – должники-алиментщики забыли, что страна у нас одна, а человек, коли он жив, сегодня невольно оставляет множество электронных «следов». Исполнительные листы на алиментщиков-беглецов переданы в отделы судебных исполнителей по месту фактического проживания.

В отношении одиннадцати злостных должников по алиментам в этом году возбуждены уголовные дела. Это значит, что по решению суда эти лица могут быть направлены в колонии-поселения. По закону, задолженности по алиментам не списываются и после достижения детьми 18-летнего возраста. Родители обязаны погасить долги полностью.

А вот отбывание одним из родителей уголовного наказания за неуплату алиментов в будущем может создать серьезные проблемы… детям же. Например, возникают ограничения перед их взрослыми детьми в случае, если они в будущем захотят поступить на военную, муниципальную или государственную службу. Поэтому неполные семьи идут на лишение супругов с уголовным прошлым родительских прав. И об этом судебные приставы обычно сразу предупреждают семейные пары, которые без участия суда не могут договориться о том, как после развода они будут содержать своих детей.

Под общественным давлением

По словам Ольги Денисенко, в наше время многие частные предприниматели наотрез отказываются брать на работу алиментщиков. Хорошо, если должника удается устроить на одно из предприятий ЖКХ или в КФХ. Но это случается не так часто. Если алиментщик нигде не работает и не стоит на учете в Центре занятости населения, средства на содержание детей с него начисляются и взыскиваются в определенном судом процентном отношении от средней зарплаты по России. Сегодня это- 45! тысяч рублей. Обычно первоначально на неплательщика составляется протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КОАП РФ. По решению мирового судьи он может быть направлен на обязательные работы – обычно на 80-100 часов- на благоустройство территории поселения. Затем, если он не устраивается на работу в течение двух месяцев и продолжает не платить алименты, его привлекают к уголовной ответственности. Поэтому лучший вариант выхода из затруднительной ситуации – трудоустройство на любую работу по месту жительства или вахтовым методом. И налаживание доверительных отношений с бывшей семьей, потому что исполнительный лист на взыскание алиментов можно отозвать в любой момент, если бывшие супруги смогли договориться между собой о размере добровольной ежемесячной денежной выплаты на содержание детей.