/ / Мечты о Кинерете

Еврейский народный музыкально-драматический театр «Когелет» представил спектакль о еврейской поэтессе Рахели Блувштейн

Премьера постановки «Неужели ты был наяву…» по пьесе израильского автора Алекса Тарна состоялась на сцене городского Дворца культуры.

– Мы связались с Алексом Тарном, обсудили все вопросы, – рассказал режиссер «Когелета» Виктор Рекрут. – Активно общались с автором пьесы, пока шли репетиции, прислушивались к его рекомендациям. Алекс Тарн предоставил нам право безвозмездного использования его пьесы на три года.

Пьеса «Неужели ты был наяву…» повествует о трагической судьбе выдающейся еврейской поэтессы и переводчицы Рахели Блувштейн, которая родилась в Саратове. В 1909 году она приехала в Эрец-Исраэль и стала одним из главных символов Второй алии – ее имя связано с озером Кинерет и первым кибуцем Дгания. Позже Рахель отправилась учиться на агронома во Францию и оказалась отрезанной от своего любимого озера Кинерет из-за начавшейся Первой мировой войны. Вернуться туда ей удалось лишь в 1919 году. Однако Рахель заболела туберкулезом и вынуждена была провести последние годы жизни в больницах и санаториях. До самой смерти она в одиночестве скиталась по Земле Израиля, сочиняла стихи, многие из которых стали популярными песнями. С любимым Кинеретом поэтесса воссоединилась лишь после смерти – ее похоронили на берегу озера, к которому она так стремилась при жизни и так любила.

В пьесе «Неужели ты был наяву…» представлены вымышленные события, произошедшие с реальными людьми. Грузовик, на котором перевозят тело Рахели Блувштейн, ломается по дороге на Кинерет. Сопровождавшие его бывшие друзья поэтессы вынуждены в течение суток справляться с гнетущим их чувством вины.

– В нашем спектакле на русском языке звучат стихи Рахели Блувштейн и шесть песен, написанных по ее лирическим произведениям, – рассказывает Виктор Рекрут. – Их исполняет Карина Больших, которая сыграла в постановке главную роль – роль самой поэтессы. В пьесе восемь персонажей, в спектакле их роли исполнили взрослые артисты и студенты Биробиджанского колледжа культуры.

Всего в театре «Когелет» сегодня десять актеров. В разработке находятся четыре постановки, так что коллектив должен увеличиться, при театре появится молодежный состав. Если все сложится удачно, то в этом и следующем году «Когелет» представит четыре новых спектакля.

Те же, кто не успел побывать на субботней премьере, смогут увидеть постановку «Неужели ты был наяву…» в апреле-мае. Виктор Рекрут поведал, что «Когелет» надеется выехать с этим спектаклем в райцентры области, чтобы и сельчане могли увидеть постановку. Кроме того, коллектив готов выступить с этим спектаклем осенью на Международном фестивале еврейской культуры и искусства, если им дадут такую возможность.