/ / Меня зовут Анна, и меня нет…

Молодежный театр-студия «Добрые люди» рассказал на сцене историю Анны Франк – еврейской девочки, погибшей в годы Холокоста

Основой для спектакля послужила пьеса Аси Волошиной «Анна Франк». Постановку приурочили к 85-летнему юбилею области и Году театра. Она стала возможна благодаря поддержке сенатора, а ныне временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Мы побывали на премьере одними из первых.

Худрук театра и режиссер-постановщик «Анны Франк» Ирина Шайтанова рассказала, как перед спектаклем наставляла ребят:

– Актерам я сказала: «Играйте так, чтобы вам не было стыдно перед людьми, которых вы изображаете». Потому что я уверена, они нас слышат. И не только перед людьми, о которых сегодня пойдет речь. Но и перед всеми теми, кого сожгли в печах крематориев, кто погиб в концлагерях… Они видят и слышат нас. И эта память для нас очень важна. Потому что тогда их смерть имеет хоть какой-то смысл. Они погибли потому, что кому-то в голову пришло, что евреям не стоит жить.

Ирина Анатольевна поведала, что незадолго до премьеры провели опрос. Поинтересовались у биробиджанцев, знают ли они, кто такая Анна Франк. Надежды не оправдались – никто не смог ответить. Ирина Шайтанова рассказала, когда она работала с юными артистами, то общалась и с их друзьями, которые приходили на репетиции. И поняла, что нынешняя молодежь вообще плохо разбирается в этом периоде истории – Холокосте. И так, увы, не только в России, но и в мире. Поэтому, считает режиссер-постановщик, надо об этом рассказывать.

– Мы наш спектакль посвятили юбилею области, – сказала Ирина Анатольевна. – Конечно, можно было бы выбрать что-то зажигательное и веселое. Если бы тема Холокоста не была такой больной…… Мы начинаем забывать об этом! Чего делать ни в коем случае нельзя. Уши «коричневой чумы» торчат отовсюду. Взять тот же буллинг – травлю ребят в школах. Это родной брат фашизма, нацизма. Все начинается с малого. Поэтому нельзя быть равнодушными. Об этом, в частности, наша пьеса. Наш спектакль о людях, которые очень хотели жить. Они разные. У некоторых из них просто ужасный характер. Но никто! Никто не имел права убивать этих людей только по национальному признаку! Только потому, что кому-то не нравилось, что они евреи. Эти люди хотели жить – иногда глупо, смешно. Они верили, что выживут……

Роли сыграли ребята из старшей группы театра – Ульяна Степура, Виолетта Красник, Матвей Требухов, Александра Фищенко, Александр Шаринов, Евгения Рукомеда, Нурсултан Назиров, Артем Димитриев и Марианна Троякова.

На сцене всего девять артистов, однако этого достаточно, чтобы показать весь ужас, всю трагедию Холокоста.

Вначале появляется Анна, которая рассказывает о себе:

– Мне двадцать семь лет, и я писательница, у меня есть любимый муж – он немного похож на моего отца (так случается), муж и дочка. Нет, две дочки! И …… меня нет. Меня нет, никогда не было и не будет! Я никогда не обниму мужа. И, конечно, не буду стоять под окном, когда моя дочь будет рожать первенца. Потому что дочери моей никогда не было. Откуда? Ведь меня нет. Потому что я еврейка. И какие-то люди решили, что меня быть не должно…… Меня, такой, как я есть, не было. Вместо всего этого был пепел. От очень худого сожженного тела, убитого тифом в Берген-Бельзене. Он осядет на чьи-то руки вместе с пеплом других тысяч и миллионов. Кто-то смоет его перед обедом, прольется черная, чернее, чем обычно, вода. Кто-то вдохнет его в легкие – мой пепел, пепел от меня, смешается с налетом никотина…… А может, пепла не было. Может, меня закопали в общей могиле – этого я уже не знаю, я же была мертва. Если меня закопали, из меня выросла и каждый год вырастает какая-нибудь трава. А меня нет. Меня нет, но обо мне мечтали. Двенадцатилетняя, тринадцатилетняя, четырнадцатилетняя девочка, прежде чем быть смытой в водосточную трубу, прежде чем осесть в чьих-то легких, мечтала стать такой, как я, и писала об этом в своем дневнике. Невеста, кокетка, жена, любовница, мать, старуха – дожившая только до четырнадцати. Для меня честь, что она так мечтала обо мне, что она так подробно меня сочинила. Меня нет и не было, но она была.

Две еврейские семьи – Франк и ван Даан – вместе с дантистом Альфредом Дюсселем два года скрываются от фашистов в тайном убежище в центре Амстердама. Тайное укрытие Отто Франк приготовил заранее, предчувствуя беду.

Мы видим, как спешно собирается семья Франк. Она готовится бежать – их старшей дочери Марго пришла повестка, вызов в гестапо. Выбора не остается, больше ждать нельзя – только скрываться, чтобы выжить. Эдит подгоняет свою младшую дочь Анну и пытается отпороть от одежды желтую шестиконечную звезду – символ унижения евреев. Отто подхватывает чемоданы и семья скрывается в убежище. Чуть позже к ним присоединяется семья компаньона Отто – Герман, Августа и их сын Петер ван Даан.

Люди с разными характерами оказываются заперты в замкнутом пространстве. Здесь не скрыться, не спрятаться друг от друга, все чувства и эмоции обостряются.

В убежище есть свои законы – нельзя подходить к окнам, надо вести себя тихо, не шуметь, чтобы никто не услышал, и т. п. Но, конечно же, соблюдать эти правила, особенно подросткам, очень сложно.

Несмотря на царящий вокруг ужас и смерть, люди ведут вполне будничную жизнь, даже веселую. Женщины шумно выясняют, чей сервиз использовать. Анна и Петер впервые влюбляются и боятся признаться в своих чувствах. Люди жертвуют тем немногим, что смогли захватить с собой – дорогими сердцу вещами, с которыми связаны самые теплые воспоминания об их прошлой счастливой жизни. Они ссорятся и мирятся, спорят и шутят, подтрунивают друг над другом. Несмотря на суровые условия, в которых им приходится существовать, на все ужасы, что творятся за пределами их убежища, люди сохраняют оптимизм и надежду на будущее. Они делятся друг с другом мечтами – что они в первую очередь сделают, когда закончится война и они смогут покинуть свое укрытие, когда жизнь вернется в привычное русло. Семьи радуются известию о высадке союзников в Нормандии, надеясь, что скоро их спасут. Но их мечтам не суждено сбыться…

В 1944 году убежище было раскрыто, а скрывавшиеся в нем люди арестованы и отправлены в концлагерь. Выжить удалось лишь Отто Франку. Кто-то погиб от болезни, кто-то от истощения… Немного не дожив до освобождения концлагеря. Именно Отто Франк опубликовал дневник своей дочери в память о ней. Больше всего Анна боялась, что ее дневник с откровениями прочитает мама. Но этого не произошло. В концлагере Эдит и дочерей разделили. Анна так и не узнала о судьбе своих родителей, хотя считала, что они погибли.

Но о том, как сложилась судьба героев пьесы и их реальных прототипов, мы узнаем сразу. Рассказчик, который также присутствует на сцене, в промежутке между зарисовками из жизни в убежище говорит об ужасах, что творят нацисты за его стенами, о бедах и лишениях, что предстоят героям, и о том, как, когда и где завершится их жизненный путь. Кроме того, зрители видят портреты людей, чью историю рассказывают артисты. Они тоже присутствуют на сцене.

Юные артисты отлично справились с такой сложной, пронзительной, трагической пьесой. Ребята очень эмоционально сыграли… нет, прожили свои роли. Вместе с ними мы, зрители, смеялись и плакали, смущались от проявления первых подростковых чувств и пугались звуков пролетающего над убежищем вражеского бомбардировщика.

Спектакль построен на контрасте: мы видим вполне будничную жизнь людей, их простые человеческие желания и мечты и параллельно узнаем, какая страшная судьба им уготована. Но они об этом не подозревают и продолжают верить в лучшее.

Театр играл спектакль на сцене филармонии, но в более камерной обстановке. Прямо на сцене поставили стулья, где разместились зрители. И это дало свой эффект. Между зрителем и артистами словно рухнула стена. Создалось впечатление, что мы подсматриваем за жизнью героев в убежище и становимся ее частью.

После премьеры Ирина Шайтанова отметила, что ей хотелось бы, чтобы о трагической истории Анны Франк и других обитателей убежища, о трагедии Холокоста узнало как можно больше молодежи. Так что артисты театра-студии «Добрые люди» еще не раз сыграют этот спектакль.