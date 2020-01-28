/ / Меры для недопущения коронавируса принимают в ЕАО

По поручению главы региона Ростислава Гольдштейна исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков провёл заседание, в работе которого приняли участие представители правительства области, регионального управления Роспотребнадзора, МЧС, таможни и Росграницы.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, контроль за лицами, прибывающими из КНР, будет усилен на приграничных пунктах пропуска Нижнеленинское и Амурзет. Туда уже доставлено оборудование для выявления лиц с возможными заболеваниями. На данный момент приграничные пункты пропуска закрыты.

По словам начальника управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова, на приграничных территориях идёт активная работа по недопущению распространения вируса.

— На пунктах пропуска усилены дезинфекционные меры, регулярно проводится обработка помещений. Также были проведены учения для отработки действий в случае выявления заражённых коронавирусом. На данный момент заболевших на территории ЕАО не зарегистрировано. Жителям области при выявлении симптомов рекомендуем немедленно обратиться к врачу, — отметил Павел Копылов.

Правительством ЕАО будет передано предложение приостановить работу пунктов пропуска на границе государств до стабилизации ситуации с коронавирусом для недопущения попадания заболевания на территорию РФ.