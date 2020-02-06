/ / Меры предупреждения коронавируса реализуются на территории ЕАО

На сегодняшний день на территорию Еврейской автономной области из Китая в течении января 2020 года прибыло более 50 человек.

Все они граждане Российской Федерации. Кроме них в область прибыло 2 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. Один из Новосибирска, другой из Китая. В отношении всех установлено непрерывное медицинское наблюдение.

Граждане РФ имеют постоянное место жительство и приписаны к лечебному учреждению поэтому их непрерывное медицинское наблюдение проводят медработники по месту жительства. В связи с тем, что у граждан Китая нет постоянного места жительства и они активно перемещаются, их непрерывное медицинское наблюдения проводится в специально определенном месте. Таким местом на срок 14 дней определено пустующее здание социального учреждения в с. Валдгейм.

В случае появления признаков заболевания, лица, находящиеся под наблюдением, немедленно будут изолированы в специальное лечебное учреждение – инфекционную больницу.

На сегодняшний день ни у кого признаков коронавирусной инфекции не выявлено и оснований для помещения их в больницу нет. С учетом того, что работа пунктов пропуска на границе приостановлена, мы не ожидаем дальнейшего значительного увеличения лиц, находящихся под медицинским наблюдением.

Эти неотложные меры предпринимаются на территории всей Российской Федерации для предупреждения появления и распространения коронавируса.

По информации http://br.eao.ru