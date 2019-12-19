/ / Международный конкурс ледовых скульптур «Хрустальная Менора» начался в областном центре

В Биробиджане Дед Мороз и Снегурочка по традиции дали старт III Международному конкурсу ледовых скульптур «Хрустальная Менора-2019».

Успехов ваятелям от имени исполняющего обязанности губернатора области Ростислава Эрнстовича Гольдштейна пожелал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, особо отметивший участие в творческом состязании гостей из Владивостока, Китайской Народной республики, а также — семейных команд.

— Отрадно всех видеть здесь, — отметил Валерий Жуков. – С каждым годом к конкурсу присоединяются все новые и новые участники. Это говорит о том, что мероприятие набирает обороты и уже давно стало популярным. Особенно приятно, что в конкурсе участвуют семейные пары. Всем удачи и пусть победит сильнейший!

В этом году свой культурный вклад внесет также делегация из города-побратима Хэгана. Всего же на конкурс заявились 24 команды. Участники конкурса будут ваять фигуры на площади им. Ленина и «Дружбы», а также возле ГДК. Многие из нынешних участников уже не в первый раз пробуют свои силы на «Хрустальной меноре». Неоднократная победительница биробиджанских конкурсов Мария Удова вновь рассчитывает если и не на первое место, то на успех у зрителей. Тема этого года – «ЕАО – территория дружбы» — по мнению скульптора, открывает простор для творчества.

— Я стараюсь всегда принимать участие в конкурсах, — поделилась участница конкурса «Хрустальная Менора-2019» Мария Удова. – Интересно испытать себя: сможешь или нет. В этом году, я считаю, очень удачная тема конкурса. Буду ее воплощать в своей работе!

На создание композиций скульпторам дано три дня. Уже в пятницу будут подведены итоги творческого состязания.