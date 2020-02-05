/ / Михаил САВИЦКИЙ. «ПОЛЕ»

Михаил Савицкий был многогранным художником. За пятьдесят лет творческой деятельности он создал 200 картин. Ему было присвоено звание Героя Белоруссии. Наибольшую славу и известность живописцу принесли работы на тему войны.

Одна из лучших его картин называется «Поле».

Горстка наших бойцов, вступив в рукопашный бой, удерживает наступление гитлеровцев. Сотни вражеских солдат движутся к месту схватки, их черные каски зловеще рассекают колосистые верхушки хлебов.

Бойцы защищают русское поле, пытаясь выдавить просачивающуюся черную зловещую массу.

Картина «Поле» носит последовательно выраженный символический характер. Это огромное колосистое поле – олицетворение нашей земли, нашей Родины. Это цветовой контраст, на котором построен колорит картины: светлого, лучезарного и темного, зловещего. Созревшие, отливающие золотом хлеба, вместе с близкими по тональности фигурами наших бойцов и одетые во все черное вражеские солдаты на противопоставлении создают глубокое философское осмысление картины.

Наши бойцы на своей родной земле, на своем поле – одно целое с ним. Враг же, что выразительно подчеркнуто цветом, выглядит здесь чужеродно.

Притягивают внимание фигуры двух погибших бойцов, изображенных на первом плане. Это единственные фигуры, которым художник выписал лица. Рядом лежащие тела оккупантов воспринимаются темной бесформенной массой.

Разумеется, горстка бойцов не в силах сдержать многочисленного врага. Они погибнут. Но это не трагическое по сюжету полотно, основной пафос картины заключен в ее героико-оптимистическом содержании.