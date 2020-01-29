В читальном зале областной научной библиотеки в рамках Недели памяти жертв Холокоста состоялось мероприятие «Расскажи детям своим…»

Региональный координатор Центра «Холокост», доцент областного Института повышения квалификации педагогических работников Татьяна Файн рассказала участникам встречи о Катастрофе европейского еврейства.

К Неделе памяти учащиеся биробиджанского лицея №23 подготовили большой спектакль под названием «Светлячки надежды». Сценарий к нему написала завуч Виктория Снегирева, режиссерами-постановщиками стали учитель еврейских дисциплин Татьяна Месамед и педагог-организатор Оксана Харкина. В библиотеке ребята представили два отрывка из этого спектакля, их игра нашла горячий отклик в сердцах зрителей.

Сектор национальной литературы подготовил к скорбной дате выставку книг «Мир, который исчез». На ней были представлены энциклопедии, справочники, научно-популярная литература, свидетельства жертв Холокоста. Обзор этих книг вызвал большой интерес у посетителей библиотеки.

На вечере памяти также прозвучали музыкальные произведения мировой классики, подобранные заведующей сектором музыкально-нотных изданий Людмилой Орел. Нашло отклик в сердцах гостей и стихотворение «Две белых розы» биробиджанского поэта Исаака Бронфмана, потерявшего двух сестер в огне Шоа. Педагог с многолетним стажем, отличник народного просвещения Роман Файн прочитал авторское стихотворение, которое он посвятил своим родным, погибшим в годы Холокоста.

Алла Акименко