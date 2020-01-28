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Митинг и вечер-реквием завершили неделю памяти жертв Холокоста в ЕАО

Митинг и вечер-реквием завершили неделю памяти жертв Холокоста в ЕАО

В Международный день памяти жертв Холокоста в ЕАО состоялся траурный митинг на территории еврейской общины «Фрейд».

Кадеты МЧС России по ЕАО зажгли поминальные свечи у памятного камня. Евреев, погибших в годы Второй мировой войны, почтили минутой молчания.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, выступая на вечере памяти в городском Дворце культуры, глава региона рассказал о своем посещении мемориала Освенцим в Польше, где он увидел музей и сохранившиеся комнаты, в которых содержались узники концентрационного лагеря. Делегация посетила единственную сохранившуюся газовую камеру.

— Мы проходим через газовую камеру. Помещение примерно 10 на 20 метров, закопченное, с земляным полом. И выходим через крематорий на улицу. Какая-то польская корреспондентка начинает задавать вопросы. Она хорошо говорит по-русски, но не понимает, что она говорит. Она говорит о том, что нужно уже смириться и забыть. Зачем ворошить прошлое. Я не забуду. И не забудут мои дети. И не забудут мои внуки, — обратился к участникам мероприятия врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

В мемориальном мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания ЕАО Любовь Павлова, заместители председателя правительства области, руководство города Биробиджана и другие официальные лица.

Продолжила вечер-реквием литературно-музыкальная композиция по дневникам детей, погибших в годы Холокоста.

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