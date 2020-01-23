/ / Модели интеграции мигрантов в российское общество обсудили в ЕАО

Круглый стол при участии спикеров из Биробиджана, Москвы, Хабаровска и республики Беларусь прошёл в многофункциональном центре.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, предлагаемые вопросы также обсудили представители национальных и религиозных общин, представители академического и экспертного сообщества ЕАО. Мероприятие прошло при поддержке правительства региона.

Как рассказал председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры Михаил Чернов, три года назад на территории автономии было проведено исследование на тему интеграции мигрантов. Оно показало, что для приезжающих в регион созданы все необходимые условия для оформления документов, трудоустройства и полноценной жизни.

Несмотря на миграционные процессы, межнациональная ситуация в ЕАО остаётся стабильной. На территории региона конфликтов в этой категории не фиксируется в течение нескольких лет. Кроме того, между руководителями традиционных конфессий области подписано соглашение о сотрудничестве.

В ходе круглого стола спикеры отметили, что положительный опыт работы с мигрантами в ЕАО нужно не только детально изучать, но и передавать в другие регионы страны, представлять на всероссийском уровне.