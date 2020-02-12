/ / «Мое поколение ушло. Я слишком долго задержался».

Памяти Теодора Шанина

4 февраля в Москве в возрасте 89 лет умер социолог Теодор Шанин – человек, олицетворяющий для многих историю XX века со всеми его трагедиями, переменами и успехами.

Опыта, который выпал на его жизнь, хватило бы на нескольких человек. Из огромной, невероятной мозаики его жизни я попробую выбрать хотя бы несколько фрагментов.

Смерть Шанина, несмотря на его почтенный возраст, для многих его коллег и студентов стала неожиданностью – казалось, он был вечен. «Мы жили при подсознательном, наверное, ощущении, что есть в этом мире что-то незыблемое, наверняка постоянное, к чему или к кому ты можешь обратиться в ситуации критического выбора или серьезного риска», – написал Сергей Зуев, ректор Шанинки, Московской школы социальных и экономических наук, созданной Шаниным.

Долгая жизнь Шанина охватила Вторую мировую войну и Холокост, депортацию в Советский Союз, возвращение в послевоенную Польшу, борьбу с оружием в руках за появление и независимость Израиля, переезд в Великобританию, работу в лучших университетах, написание ставших культовыми работ по крестьяноведению, а также – и хочется сказать, прежде всего – создание в Москве в 1995 году Шанинки – яркого, независимого вуза, где, как говорил Шанин, учат людей «разностям».

В библиотеке осиротевшей Шанинки в день смерти ее основателя появилась черно-белая фотография Теодора с черной лентой в уголке. К ней несли цветы. Казалось странным, что еще месяц назад улыбающийся Теодор приходил на новогодний праздник шанинцев, а сейчас вдруг его не стало. Да и осознание масштаба этой невероятной потери, наверное, придет позже.

За последние месяцы вышло несколько больших интервью с Теодором Шаниным. Александр Архангельский записал несколько часов рассказа Шанина о его жизни, а затем превратил это в автобиографическую книгу «Несогласный Теодор». Николай Солодников записал с Шаниным полуторачасовую программу «Ещенепознер» . Сейчас это кажется завещанием.

Как Теодор Зайдшнур из Вильно стал Шаниным

«Когда меня спрашивали: «Ты откуда родом?» – у меня всегда была проблема, как ответить. И в конце концов сложился такой речитатив: мой отец родился в России, моя мама родилась в Германии, я родился в Польше, при этом мы все родились в одном и том же городе, который теперь является столицей Литвы», – рассказывал Шанин в интервью Александру Архангельскому.

Теодор Зайдшнур родился в 1930 году в Вильно в еврейской семье. Теодор – в честь Герцля, создателя сионистского движения. Фамилию «Шанин» он взял гораздо позже в Израиле, после смерти отца, который гордился своей фамильной историей. «Зайдшнур» на идише обозначает «шелковый шнурок» – предки Шанина занимались текстилем. Но никто, кроме поляков, эту фамилию, как отмечал Шанин, правильно произнести не мог. Он пошел в Академию языка иврит и попросил найти другой вариант. Остановился на фамилии «Шанин».

«Шанин прозвучало прилично. Я открыл телефонную книгу Тель-Авива, посмотрел – никаких Шаниных. Потому что новых родственников я не хотел. И написал письмо в Министерство внутренних дел, что вот, прошу изменить мою фамилию на Шанин. И стал Теодором Шаниным», – рассказывал Теодор.

Единственный виленчанин в Вильнюсе

Шанин отмечал, что его родители не были религиозны. Субботу соблюдали из-за деда, который был глубоко религиозен. Тогда мать зажигала свечи, семья собиралась за большим столом. «За столом я молчал, – говорил он в интервью. – То есть я никогда не проронил слова за весь период моего сидения за этим столом. А они меж себя говорили, что, конечно, влияло на меня и учило меня разным вещам, включая идиш и русский язык, который за столом иногда звучал».

Но родители решили, что Теодор должен знать еврейскую религию и передоверили его воспитание деду. Тот водил его в синагогу и рассказывал о еврейской истории, как будто это сказка. Наглядным пособием по истории – литовской, польской, еврейской – был, по словам Шанина, и сам Вильно, его родной многоязычный город.

«Каждый раз, когда мне говорят «Вильнюс», я морщу нос», – говорил Шанин в интервью Николаю Солодникову. И рассказал такую историю. Однажды, уже в советском Вильнюсе, он, специалист по крестьяноведению, читал лекцию в Институте экономики сельского хозяйства. После лекции какая-то дама спросила Шанина, в чем секрет его прекрасного русского языка. «Секрета нет. В этом зале я – единственный виленчанин», – ответил Шанин. В ответ – мертвое молчание. Потом кто-то засмеялся и зал захохотал.

Как Шанин выучил идиш и стал драться

В 1939 году в Вильно вошли советские войска. В детской комнате Шанина поселился политрук. Как-то мама Теодора, вспоминал он, рассказала политруку, что жены советских офицеров купили себе ночные рубашки, решили, что это вечерние платья и вышли в них прогуляться в центр города. Вильно, конечно, смеялось. «Мы танки строили. Вы танго танцевали», – ответил политрук, задумавшись.

Теодор ходил в «ивритскую» школу, входившую в образовательную сеть «Тарбут» до 1940 года, когда, как он иронично говорил, «по просьбе жителей Литвы Советский Союз решил их освободить». Красная Армия вошла в Вильно второй раз, Теодора перевели в польскую школу – там его избил какой-то второгодник. Родители приняли решение перевести мальчика в школу на идише – по крайней мере, там его не будут бить за то, что он еврей. Но идиш Теодор знал недостаточно.

«Мне наняли учителя, который со мной работал ежедневно и за хороший ответ давал мне почтовую марку – я их тогда собирал», – так Теодор вспоминал, как он учил идиш. В новой школе он стал лучшим учеником в классе, хотя там его, сына «буржуя», хотели поколотить в рамках классовой борьбы. «Начался такой период, когда я дрался все время. И отстаивал свои взгляды», – рассказывал Шанин.

Вильно – Рубцовск – Самарканд. Война

Отца Шанина, как буржуя, отправили в лагерь, а Теодора с матерью – на спецпереселение на Алтай 14 июня 1941 года. Его сестру Алию решили оставить в Вильно с дедушкой. Пришедшие арестовывать семью советские солдаты сказали, что туда, куда высылают польских граждан, будет очень трудно. Родители Теодора решили оставить дочь. Она погибла в Понарах вместе с дедом. «У некоторых виленских евреев были иллюзии, особенно у моего деда, свободно говорившего по-немецки. Они считали немцев единственной цивилизованной нацией в Европе», – вспоминал Шанин.

В город Рубцовск Теодор с матерью ехали четыре недели. Там мать устроилась закройщицей, а вот Теодора в школу не приняли. «Тогда мать собрала вокруг меня круг товарищей из местных мальчишек. В результате родилась семейная шутка: через два месяца все они говорили свободно по-польски, а я не сумел заговорить по-русски. На самом деле, конечно, это улучшило мой русский очень серьезно. Я начал говорить, а не только понимать», – рассказывал Шанин.

Позже польским гражданам разрешили уехать, семья переехала в Самарканд. Туда же, смертельно испуганным человеком, приехал из лагеря отец Теодора. Со временем он пришел в себя, но от цинги начал умирать Теодор. Родители продали золотой портсигар, дали взятку и определили сына в польский детский дом. Там он открыл в себе талант рассказывать сказки, пересказывать книги – это сделало Теодора настолько популярным, что его избрали одним из тех, кто резал хлеб.

Особенный еврей

После войны семья оказалась сначала в Вильно, но убедившись, что родные погибли, переехала в Лодзь. Там отец повел их в ресторан, а Теодор, как он говорил, осознал, что «был голодным пять лет».

Теодор сразу же присоединился к сионистскому движению. «Я не мог ждать. Я только что провел несколько месяцев в любимом Вильно, который превратился в огромное кладбище. У меня убили любимых родных – за то, что они евреи. И вот я сижу в странной Польше, которая выглядит, как Вильно до войны.… Во мне было нескончаемое море боли, гнева, злости, готовности драться с каждым, кто встанет на пути», – вспоминал он.

Вскоре Шанин снова пошел в школу. Он был единственным евреем в классе, который не боялся говорить о своей национальности и не боялся колотить тех, кто отпускал антисемитские шутки.

«Класс меня принял. Я был их особенным евреем, которым они гордились. Как сейчас слышу шепоток за спиной: «А знаете, какой у нас еврей? Дерется! И не только дерется, но и по польской литературе пятерки получает», – рассказывал он Александру Архангельскому.

Польские одноклассники, которые, как отмечал Шанин, евреев никогда не видели, из-за него меняли отношение к еврейскому вопросу.

«Сначала я убивал людей»

После окончания школы Теодор принял решение уехать в Палестину. Когда он объявил об этом своим одноклассникам, один из них поднялся и сказал: «Я – антисемит. Вы все знаете. И ты, Теодор, конечно, знаешь. Но я хочу сказать, что я перестану быть антисемитом, если встречу еще таких евреев, как Теодор. За вашу и нашу вольность».

Отец – лидер сионистов – был против отъезда Теодора. А мама – антисионистка, как говорил Шанин, помолчав, сказала: «Я очень боюсь за тебя. Ты – единственный мой ребенок, кто остался. Но, если ты не сможешь по-иному жить, ты должен ехать. А я могу только одно сделать – поддержать тебя в твоем решении». Теодор называл это уроком соотношения сионизма с несионизмом в еврейском народе.

Так Теодор уехал в Палестину. Там он оказался в левом кибуце, два-три месяца учил иврит. Уже шли бои. Теодор присоединился к «Пальмаху» и воевал вплоть до окончания Войны за независимость.

Когда в последние годы шанинцы приходили к нему в гости, Теодор начинал свой рассказ о себе так: «Сначала я убивал людей». И рассказывал о том, как воевал за появление Израиля. На прощании с Шаниным многие повторяли – он, действительно, с винтовкой в руках создал новое еврейское государство.

Что можно сделать для России? Создать Шанинку

После войны Шанин поступил на факультет социальной работы в Иерусалимском колледже, затем учился на отделении социологии и экономики в Иерусалимском университете, окончил аспирантуру в Великобритании и преподавал в Шеффилдском университете, в Хайфе, Оксфорде и Манчестере.

Из Израиля Теодор уехал – вернувшись туда из Великобритании на несколько лет, он, как говорил, «пришел к выводу, что нет способа удержать страну от разворота в сторону политики национализма, которую поддерживало большинство еврейского населения».

В период перестройки Шанин, как он рассказывал, задумался – что он может сделать для России, где у него столько друзей? Ответом стала идея русско-английского гуманитарного университета.

В 1995 году вместе с академиком Татьяной Заславской Теодор Шанин создал в Москве Высшую школу социальных и экономических наук, которая очень быстро стала просто «Шанинкой». Теодор был ее первым ректором, а с 2007 года и до конца жизни – президентом.

Шанинка – это уникальное место, невероятный университет. Я учусь там на первом курсе специальности «история советской цивилизации». В Шанинке система свободного выбора предметов (хотя хочется выбрать все), анонимное оценивание экзаменационных работ двумя преподавателями. А самое главное – научная свобода и равные отношения с преподавателями, которые к нам, студентам, относятся с живым интересом – как к коллегам. Я училась в разных университетах, но в Шанинке я почувствовала, что такое настоящее научное сообщество – немалую роль в его объединении играл Теодор Шанин.

Счастливый человек Теодор Шанин

Год назад Шанинка переехала в новое здание, в двух шагах от Красной площади, с огромной двух-этажной библиотекой, где все книги – в свободном доступе. Однажды, придя туда днем, я застала в библиотеке запись программы «Ещенепознер» с Теодором Шаниным. Взяла книги, села рядом и слушала.

«Мое поколение ушло. Я слишком долго задержался», – говорил тогда Теодор. И шутил, что после смерти ничего не будет, не надо бояться – он был атеистом. Сейчас эти слова вспоминаются по-другому.

Теодор считал себя счастливым человеком. Почему? Потому что он делал только то, что хотел.

«Забери у меня то, что всегда делаю, что хочу, я был бы совершенно другим и, конечно, несчастным», – говорил он в интервью.

Теодор Шанин прожил долгую, невероятную и счастливую жизнь. Он с винтовкой в руках боролся за создание еврейской страны, затем – ученым – за появление крестьяноведения, а потом в России создал уникальный университет, куда хочется возвращаться. Теодор говорил: «Нет невозможного, есть только трудное».

Трудно поверить, что Теодор ушел. Нам, шанинцам, будет очень его не хватать. Уже не хватает.

Маша Макарова