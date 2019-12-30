/ / Мышкины радости

На подарок от родных и любимых женщина, конечно, может всегда в праздник рассчитывать.

Но прежде каждой женщине предстоит продумать новогоднее меню для всей семьи.

В предпраздничные дни на работе, когда в кабинетах наступает пятиминутка «на кофе»,

в женских коллективах всегда можно услышать, как сотрудницы щедро делятся своими новогодними рецептами.

Составление меню на Новый год – дело сложное и хлопотное. Нужно не только вписаться в бюджет, но и удовлетворить вкусы гостей. А многие хозяйки не прочь и задобрить звездную хозяйку грядущего года, чтобы она была к вам благосклонна все 365 дней в году.

Я уже который год составляю свое меню с минимальными затратами по времени и продуктам. При этом блюда

имеют оригинальный вид и изысканный вкус.

Закуска “Строптивые мышата” – оригинальное блюдо из крабовых палочек

Ну как же без символа года на столе?! Эта очень простая и легкая закуска будет отличным украшением стола. Украсить мышат вы можете по-своему, добавив капельку фантазии. Дети точно будут довольны, а друзья, которым вы сбросите фото готового блюда по соцсетям, застонут от белой зависти!

Продуктов на 12 порций-мышек вам понадобится:

плавленых сырков – 3 шт.

крабовых палочек – 300-400 г

майонеза – 100-150 г

чеснока (по вкусу, на любителя)

Плавленый сырок натираете на тёрке. Добавляете замороженные, также натёртые, крабовые палочки, майонез, раздавленный в давилке чеснок, всё перемешиваете. Затем полученная масса ставится в холодильник на час. Из неё формируются мышки, обваливаются в крабовых тёртых палочках, укладываются на блюдо. Глаза – перец горошком, уши – из морковки или редиски, хвостики – крабовые палочки. Все мышки повернуты носами к сырным кусочкам в середине тарелки.

Мясо в фольге с итальянским акцентом

Мне нравится запекать мясо, рыбу и овощи в фольге. Мне кажется, что так они получаются намного сочнее и ароматнее. Предлагаю простой рецепт, по вкусу напоминающий буженину. Помню ещё по детству, как на Новый год его готовила мама, и когда кремлёвские куранты по телевизору отбивали заветное время, мама на стол несла это ароматное блюдо. И все гости почему-то начинали свою трапезу именно с него. Видно, в этом блюде была своя магия.

Продукты рассчитаны на 10 порций, но вы можете уменьшить их количество, исходя из расчета, сколько человек будет за столом с вами на празднике:

свиная шея – 1,8-2 кг. Именно мясо с шеи нужно для этого блюда, чтобы оно было сочным

помидоры – 500-600 г

чеснок – 3 зубчика (15 г)

масло оливковое (категории Extra) – 1 ст. л. (15-20 г)

Смесь пряностей «Итальянские травы» (по желанию – «Прованские травы»). Добавлять по вкусу. Я добавляю ещё немного мускатного ореха и душистого перца. Вообще, люблю пряности и добавляю их от души. Соль и перец – по своему вкусу.

На мясе делаем надрезы (примерно по размеру порционных кусочков). Чеснок и помидоры нарезаем кружочками. Смазываем фольгу маслом, присыпаем пряностями и солью, выкладываем на фольгу мясо. В надрезы вставляем кружочки помидоров и чеснока. Можно добавить ломтики плавленого сыра. Сверху солим, перчим, посыпаем пряностями. Все упаковываем в фольгу, связываем (например, шпагатом) и запекаем мясо в духовке в фольге 1,5-2 часа при температуре 180-190 градусов. Или обеспечиваем аналогичный режим в мультиварке. Такое мясо можно подавать также с запеченным картофелем в качестве гарнира.

Салат «Апельсиновая долька»

Этот салат мне показался особенно новогодним. Ведь с детства Новый год у многих из нас ассоциируется с мандаринами и апельсинами! Чтобы создать наш «апельсин», главное – выбрать морковку поярче! Украшение салата занимает очень мало времени и совсем не сложное.

Нам понадобятся:

филе куриное – 300-350 г

сыр твердый – 150 г

грибы маринованные – 150-200 г

яйца – 4-5 шт.

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

масло растительное для заправки салата – 250 г

майонез, сметана

Морковь вымыть, отварить до готовности. Варёное куриное филе нарезать соломкой. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков, отдельно натереть на мелкой тёрке. Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Третью часть моркови смешать с луком. Мелко нарезать грибы, сыр натереть на крупной или мелкой терке.

Для салата лучше всего взять плоское блюдо, однотонное, без рисунка. Выкладываем на него продукты слоями, формируя сразу половину дольки апельсина. Каждый слой покрываем сеткой майонеза. Очень удобно использовать полиэтиленовый пакет: выкладываем в него смесь майонеза и сметаны, делаем дырочку в пакете зубочисткой и поливаем из пакета.

Первый слой – жареный лук и морковь. Второй – отварное мясо. Третий слой – твердый сыр и желтки. Четвертый слой – маринованные грибы. Пятый слой – белки. Шестой слой – майонезом аккуратно наметьте, где будут дольки, и выкладывайте натертую морковь.

Новый год через неделю. Ещё есть время запастись необходимыми продуктами и немного потренироваться.

Лилиана КАРАСЁВА