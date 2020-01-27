/ / На Биробиджанской ТЭЦ студенты получат практические навыки работы

Пятнадцать студентов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема приступили к прохождению производственной практики на Биробиджанской ТЭЦ

Одно из крупнейших и старейших предприятий в области является структурным подразделением филиала Хабаровской генерации АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро). Будущие энергетики, обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», получат на городской теплоцентрали практические навыки работы в электротехническом цехе под руководством опытных специалистов.

Прохождение практики началось с инструктажа по безопасности труда и ознакомительной экскурсии по производству. Студентам показали технологический процесс выработки тепловой энергии, процесс выгрузки угля, работу котельного и электротехнического цехов. Будущие специалисты осмотрели открытое распределительное устройство, трансформаторы собственных нужд станции, оборудование релейной защиты и, конечно, посетили сердце станции – главный щит управления.

«Ежегодно на Биробиджанской ТЭЦ проходят практику студенты нашего областного университета. В этом году по договору с вузом для прохождения учебной практики с 13 января по 23 марта пришли пятнадцать студентов, это на 40% больше, чем в прошлом году. Коллеги по цеху поделятся опытом, за каждым учащимся закреплен наставник. Накануне, в «День охраны труда и пожарной безопасности» на ТЭЦ, ребята стали участниками в проведении показательного допуска на производство работ в электроустановках», — рассказал начальник электротехнического цеха станции Алексей Снетков.

На Биробиджанской ТЭЦ заинтересованы в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена. От их компетенций зависит эффективность многих технологических процессов и, в конечном счёте, надёжное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией потребителей.

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Татьяна Евменова, пресс-секретарь СП «Биробиджанская ТЭЦ»