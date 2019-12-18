/ / На Днях Дальнего Востока объявлен победитель дальневосточного конкурса «Стартап Экспедиция»

В рамках фестиваля свои проекты представили 13 технологических проектов из 11 регионов ДФО

14 декабря в Москве в коворкинге SREDA прошел финал дальневосточного конкурса технологических компаний «Стартап Экспедиция»: свои проекты представили 13 финалистов из 11 регионов Дальнего Востока.

По итогам финальной питч-сессии перед экспертами и членами жюри победителями конкурса стали:

1 место: Проект «Айгер» — Владивосток. Главный приз — путевка на участие в акселерационной программе “Б8” Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутии) с возможностью получения финансирования на сумму до 2 млн.руб., участие в Startup Village 2020; сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов на сайте EDUNANO.RU.

2 место: Проект Hileg Agile — Хабаровск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий.

3 место: Проект «Мобильный телефон в системах управление доступом» — Якутск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий.

Доступ к курсу «Управление инновационным проектом» от «еНано» получили другие 10 участников «Стартап Экспедиции».

«Стартап Экспедиция» — это крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. Проект стартовал в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме и на сегодняшний момент охватил все 11 регионов Дальнего Востока. Региональные этапы посетили более 700 зрителей, было подано 195 заявок на конкурс, 91 проект был рассмотрен. Финал в Москве собрал 70 участников, включая экспертов и гостей мероприятия.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, отборочный этап «Стартап Экспедиции» прошёл и в Еврейской автономной области. На региональном отборочном туре перед экспертами были представлены пять стартапов: разработка базовой инженерной роботехники (детского конструктора), создание интерактивных карт с помощью беспилотных летательных аппаратов, изготовление интеллектуальных часов нового поколения – Аммонит, открытие производства по сборке сноубордов «Kenvos» и проект по использованию люминесцентной краски «MEDUZA». Победителем стал высокотехнологичный стартап по созданию интерактивных карт, авторы Алексей Шереметьев и Павел Кривопалов. Они приглашены в финальный отбор «Стартап экспедиции». Путевку в Акселератор «В8» получил проект по разработке базовой инженерной роботехники (детского конструктора), автор Сергей Болбачан.

Финал мероприятия совместил экспресс-акселерацию и питчи проектов. Своим опытом с проектами поделились эксперты Дальневосточного фонда высоких технологий, ФРИИ, Сколково, Tess Technologies, Акселератора «Б8», Vento, Visitech, Ростелекома, ИТ-парка «Якутск» и др.

«”Стартап Экспедиция” доказала, что технологические стартапы есть во всех регионах Дальнего Востока – от Анадыря до Улан-Удэ, — прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов. – И для их дальнейшего развития необходима не только финансовая поддержка, но и образовательное, экспертное содействие. Мы охотно делимся своими знаниями, опытом, а самые перспективные стартапы уже приглашены в нашу акселерационную программу «Б8».

«В ходе «Стартап Эксредиции» мы отсмотрели более 100 проектов из каждого региона ДФО и подтвердили нашу гипотезу о достаточном количестве инвестиционно привлекательных проектов ранних стадий. Фонд продолжит взаимодейтвие с финалистами уже по инвестиционному направленинию и в рамках новой программы «Менторский клуб»,- прокомментировал генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

Организаторами «Стартап Экспедиции» в Москве являются Правительство Республики Саха (Якутия), Дальневосточный фонд высоких технологий, коворкинг SREDA. Партнерами конкурса выступают фонд «Сколково» и образовательный проект АНО «еНано» (группа РОСНАНО).