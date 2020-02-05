/ / На лыжах под Знаменем Победы

В Биробиджане приветствовали участников военно-патриотической акции «Все для фронта – все для Победы!»

Наш город стал первой остановочной точкой на пути следования уникального комбинированного перехода военнослужащих Восточного военного округа из Хабаровска в Москву. Его посвятили 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

В сквере Победы областного центра состоялся памятный митинг. Участие в нем приняли главы региона и города, руководители силовых структур, военнослужащие Биробиджанского гарнизона, ветераны, школьники, а также кадеты Юнармии и «Школы юных пожарных спасателей ЕАО».

Врио губернатора автономии Ростислав Гольдштейн поприветствовал участников патриотической акции и пожелал им удачи в пути. Собравшиеся возложили цветы к Огню Славы и почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны солдат минутой молчания. В завершение митинга кадеты «Школы юных пожарных спасателей ЕАО» развернули 200-метровую копию Знамени Победы.

На площади перед городским Дворцом культуры развернулась выставка современной военной техники и вооружения. Здесь можно было увидеть снегоходы и бронеавтомобили «Тигр», которые участники комбинированного перехода будут использовать в своем путешествии. Рядом работала полевая кухня, где биробиджанцев угощали вкусной солдатской кашей.

Участники необычной патриотической акции повторят лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Тогда молодые командиры отправились 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) и финишировали в Москве 12 февраля 1935 года. За 120 дней они преодолели на лыжах и пешком 8134 километра.

В основную группу нынешнего перехода вошли семь человек. Им предстоит преодолеть 8492 километра за 100 дней. Через всю страну они пронесут копию Знамени Победы.

Военнослужащие Восточного военного округа пересекут территорию 17 регионов. В каждом населенном пункте, где они будут делать остановку, пройдут патриотические акции. Там, где не получится проехать на лыжах, марафонцы будут передвигаться на снегоходах, армейских вездеходах, бронеавтомобилях и даже велосипедах.

Финишировать участники перехода планируют в Москве 7 мая.

Юлия Михайлова