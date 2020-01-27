/ / На основе льда

В головном вузе Еврейской автономии подготовили свыше сотни патентов для освоения Арктики и Севера

Приамурский университет имени Шолом-Алейхема стал членом Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум». Темы вузовских исследований – от ледовых дорог до особенностей всплытия подводных лодок в сплошных льдах.

Как наморозить реку?

Национальный арктический научно-образовательный консорциум (НАНОК) представляет собой добровольное объединение вузов, научных организаций, предприятий, реализующих программы подготовки кадров для арктической зоны Российской Федерации. А также в них ведутся исследования по арктической тематике в интересах народного хозяйства и не только. Ректор ПГУ имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова активно продвигала идею вхождения вуза в НАНОК, и дело увенчалось успехом. Вхождение головного вуза ЕАО в Национальный арктический консорциум поможет ему продвигать проводимые студентами и научными работниками исследования в области ледокольной техники.

Как говорит кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры технических дисциплин ПГУ имени Шолом-Алейхема Виталий Земляк, членство Биробиджанского вуза в арктическом консорциуме дает преподавателям и студентам доступ к некой площадке, на базе которой размещается очень много разнообразной образовательной и научной информации, а также обеспечит качественное аналитическое сопровождение проектов, координацию научно-образовательной деятельности. Являясь членами консорциума, студенты и преподаватели вуза могут принимать участие в совместных мероприятиях, исследованиях, образовательной и научной деятельности в области арктических исследований.

Понятно, что исследования в арктическом регионе студентами и научными сотрудниками приамурского вуза проводятся не напрямую. Но сам характер фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в университете на базе лаборатории ледотехники, имеет важное значение для освоения Арктики.

— Например, в нашей лаборатории ведутся исследования в области поведения ледяного покрова, а также разработки и исследования композиционных материалов повышенной прочности, изготовленных… на основе льда, – рассказывает Виталий Леонидович. – Также мы уделяем внимание способам разрушения ледяного покрова при ликвидации заторов на реках в периоды ледостава и ледохода, продления навигации замерзающих рек и водохранилищ, и разработке новых способов и устройств для очистки твердых дорожных покрытий от гололеда и снежного наката.

От себя добавим: преподаватель биробиджанского вуза один из авторов статей и монографий об обеспечении всплытия подводных судов в сплошных льдах, исследований волнового сопротивления подводного судна при движении под ледяным покровом. Применительно же к народнохозяйственной деятельности в ЕАО и Приамурье в целом, актуально устройство для удаления льда с линии электропередачи (на него получен патент). А ещё…

— Мы готовим студентов-магистрантов по такому научному направлению, как использование ледовых покровов на водоемах в качестве зимних ледовых переправ, – рассказал Виталий Леонидович. – Ледовые дороги через тот же Амур и другие реки у нас – обычное дело. А на Севере, как ни странно прозвучит, это развито очень плохо. Хотя, казалось бы, зимы морозные, лед намерзает крепкий. При неправильном использовании ледовых покрытий в качестве зимних дорог это сопряжено с опасностью. Везде есть случаи, когда машины уходили под лед. Но на это и направлены наши исследования – на повышение безопасности таких переправ, и налаживании их в зимний период как сезонной альтернативы водным путям транспортировки. Определенные разработки нам удалось даже запатентовать. Например, за прошлый год мы подали заявки аж на сорок патентов! Сейчас они рассматриваются. В лаборатории активно работает наш бывший студент и аспирант, а нынче инженер-исследователь Константин Ипатов. Наши студенты, аспиранты ведут и самостоятельные исследования. Надеюсь, в ближайшие годы у нас состоятся защиты первых кандидатских диссертаций на эту тему.

Субмарина в замёрзшем бассейне

Вообще, все, что сделано в лаборатории, сделано руками самих студентов. Например, когда мы строили опытовый бассейн, ребята занимались сваркой по металлу, работали с металлоконструкциями, программировали…

Автору этих строк удалось побывать в помещении с опытовым бассейном, где исследуется движение моделей различных типов судов во льду. Условия в помещении специфические: там нет отопления, потому что в водном канале должен намораживаться значительный слой льда. И сами опыты проходят преимущественно зимними ночами, когда усиливается мороз. Но это никого не останавливает: «пускать кораблики» во льду – дело интересное для молодых студентов и для их молодых преподавателей.

Лаборатория ледотехники при ПГУ имени Шолом-Алейхема существует с 2012 года. Она была создана совместно с институтом машиноведения и металлургии ДВО РАН Комсомольска-на-Амуре. Научное руководство делом тогда легло на Виктора Михайловича Козина, доктора наук, заслуженного изобретателя России, ведущего специалиста в мире по тематике изгибно-гравитационного резонанса.

Был изготовлен опытовый бассейн, лаборатория стала функционировать и получать различные гранты из научных фондов.

— За эти восемь лет у нас накопилось более сотни патентов на разработки и изобретения, – по-деловому сообщает Виталий Земляк. – У нас имеется графическая компьютерная станция для построения математических и графических моделей, камеры сверхвысокого разрешения, которые записывают все наши опыты в бассейне.

Суть некоторых опытов, которые сейчас проводят университетские ученые, довольно интересна. Многие из людей, наверное, видели кадры, как красиво всплывает из-под арктического льда подводная лодка. Делали это и наши подводники, и американские… Но мало кто знает, что за таким всплытием стоит крайне сложное маневрирование подводного корабля, и должны быть соблюдены многие условия, чтобы всплытие состоялось успешно и безаварийно.

— Наши опыты состоят в том, чтобы просчитать такие возможности, когда бы подводная лодка, двигаясь подо льдом с определенной скоростью, создавала некую изгибную волну воды, которая, в свою очередь, могла бы либо разрушить лед, либо заставить его проваливаться под собственным весом, крошиться. Если нет сплошного твердого ледяного покрова, а есть лишь ломаный лед – всплыть уже гораздо легче и безопаснее. Тут многое зависит и от скорости движения, и от формы подводного аппарата… У нас есть 3D-принтер, на котором мы печатаем различные модели корпусов подводных лодок, существующие и перспективные, и на них проводим эксперименты.

А моделей субмарин в лаборатории немало – деревянных и пластиковых, в основном атомных подводных лодок различных лет, как бороздящих моря и глубины в настоящее время, так, увы, и трагически затонувших в северных морях… Когда об этом узнают студенты, их отношение к учебе и к опытам с моделями в ледяном бассейне сильно меняется в сторону очень серьезного и ответственного.

— Исследования движения подо льдом сейчас считаются одними из перспективных в деле освоения странами арктических территорий. У России на Арктику большие планы, как стратегические, так и промышленно-экономические. Так что участие в консорциуме укрепляет статус ПГУ имени Шолом-Алейхема как регионального вуза, и открывает широкие возможности для сотрудничества и развития арктического направления, – уверен Виталий Земляк.

А повышенное внимание, которое призвал в ближайшее же время уделить региональным вузам Президент РФ Владимир Путин, в своем недавнем выступлении перед Федеральным Собранием, надеемся, благотворно скажется и на вузах, занимающихся уникальными исследованиями, и на интересе к ним среди будущих студентов.