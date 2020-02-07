/ / На период карантина бизнесмены из ЕАО будут работать с КНР по новым правилам

Таможня в Нижнеленинском и Амурзете на данный момент работает в режиме, когда российскую границу могут пересечь только жители РФ и Белоруссии, а также граждане КНР с видом на жительство.

Если предпринимателям из нашего региона нужно вывезти в Китай продукцию, например, сою, то их готовы пропустить через границу, но обратно сможет вернуться только водитель. Транспорт придется оставить на приграничной территории, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

На совещании в правительстве ЕАО бизнесмены задали вопрос об обеспечении сохранности транспортных средств на границе. Управление экономики правительства ЕАО совместно с региональным отделением УФАС будут отрабатывать этот вопрос в индивидуальном порядке с каждым предпринимателем.