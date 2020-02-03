/ / На спектакле «Анна Франк» побывал глава региона Ростислав Гольдштейн

Театр «Добрые люди» из Биробиджана впервые вышел на большую сцену. Это не был премьерный показ спектакля «Анна Франк», в театре его играют с декабря прошлого года.

Но в этот раз «Добрые люди» показали его не на камерной сцене областной филармонии, а в городском Дворце культуры. В зале был аншлаг.

— В истории Анны Франк совершенно негероические люди – они не совершают подвига, не работают в подполье. Они просто люди, со своими не очень хорошими характерами, поступками, мыслями. Они не герои. Но тем страшнее эта история. Кто-то решил, что люди не достойны жить просто потому, что они евреи, — говорила художественный руководитель биробиджанского молодежного театра-студии «Добрые люди» Ирина Шайтанова перед спектаклем.

Как рассказала Ирина Анатольевна, постановка спектакля по пьесе Аси Волошиной «Анна Франк» стала возможной благодаря поддержке тогда ещё сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области. Теперь руководитель театра смогла поблагодарить главу региона лично.

— Ростислав Эрнстович, Вам низкий поклон. За то, что Вы дали возможность этот спектакль поставить. В наше время это дорогого стоит. Я не лукавлю, меня сложно обвинить в этом. Я по-человечески, пройдя три года театра, ценю такие поступки. Нам всегда, с первого дня было очень непросто, — сказала со сцены Ирина Шайтанова.

После спектакля всем артистам вручили цветы от главы региона. А после Ростислав Гольдштейн поблагодарил театралов лично на неформальной встрече в фойе ГДК.