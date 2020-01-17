/ / На территории ЕАО прошла операция «Алкоголь»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, в ходе операции «Алкоголь» на территории Еврейской автономной области была проверена 121 точка реализации алкогольной продукции.

По результатам мероприятий выявлено 16 административных правонарушений, составлено 8 административных протоколов по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена), 6 административных протокола по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 2 административных протокола по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Из оборота изъято 37,5 литров этилового спирта.

В МОМВД России «Биробиджанский» задокументирован факт неоднократной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава престуступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ.