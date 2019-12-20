/ / На вопрос о предоставлении 2 % дальневосточной ипотеки ответил Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции

Глава государства подчеркнул, что необоснованных отказов банками в выдаче данного вида кредитов быть не должно.

Ввести беспрецедентно низкую ипотечную ставку для жителей Дальнего Востока в этом году предложил полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев. Идею оперативно проработали в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики и уже в сентябре на ВЭФ представили на рассмотрение Президенту.

Владимир Путин отметил, что льготное ипотечное кредитование финансируется из бюджета, а значит, у банков нет объективных причин для отрицательных решений для заявителей.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что дальневосточная ипотека становится преимуществом для Дальнего Востока в сравнении с другими территориями страны.

— Дальневосточная ипотека – это та программа, которая поможет решить сразу несколько задач. Она не только позволит улучшить жилищные условия тысячам жителей Дальнего Востока в целом и ЕАО в частности, но и оживит строительную отрасль в части возведения многоквартирных домов. Кроме того, участие в программе может стать стимулом для переезда на Дальний Восток, — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.