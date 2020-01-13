Написание слов на снегу стало бизнесом в Китае
Писать поздравление на снегу — любимое дело многих людей в детстве. Благодаря развитию электронной торговой площадки теперь это занятие стало бизнесом в Китае.
Жители на севере страны пишут слова на снегу вместо заказчиков, которые живут на юге Китая и крайне редко видят снег. За эти услуги северянам платят деньги. Обычно цена на один иероглиф составляет 2 юаня.
На днях после сильного снегопада на северо-востоке Китая резко возросли заказы на написание слов на снегу. Многие «коммерсанты» получили десятки заказов за два дня. В большинстве случаев северяне вместо клиентов на снегу пишут поздравления или признание в любви. Написав то, что хочет сказать клиент, «бизнесмен» фотографирует написанное и отправляет клиенту через Интернет, и заказ выполнен.
Многие северяне, пишущие слова за клиента, сообщили, что на самом деле они занимаются этим делом не для того, чтобы заработать много денег, а потому что само это занятие очень интересное. Об этом передал сайт «Хуаньцюван».
«Жэньминь жибао» онлайн
…и это тоже – на снегу
Несанкционированная свалка обнаружена в Октябрьском районе ЕАО
Сотрудниками отдела по Еврейской автономной области Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО при проведении контрольно-надзорных мероприятий в районе села Ручейки Октябрьского района выявлено загрязнение территории твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они разбросаны на площади 300 кв. метров.
Материалы проверки переданы по подведомственности в Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия соответствующих мер.
Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО