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Написание слов на снегу стало бизнесом в Китае

Написание слов на снегу стало бизнесом в Китае

Писать поздравление на снегу — любимое дело многих людей в детстве. Благодаря развитию электронной торговой площадки теперь это занятие стало бизнесом в Китае.

Жители на севере страны пишут слова на снегу вместо заказчиков, которые живут на юге Китая и крайне редко видят снег. За эти услуги северянам платят деньги. Обычно цена на один иероглиф составляет 2 юаня.

На днях после сильного снегопада на северо-востоке Китая резко возросли заказы на написание слов на снегу. Многие «коммерсанты» получили десятки заказов за два дня. В большинстве случаев северяне вместо клиентов на снегу пишут поздравления или признание в любви. Написав то, что хочет сказать клиент, «бизнесмен» фотографирует написанное и отправляет клиенту через Интернет, и заказ выполнен.

Многие северяне, пишущие слова за клиента, сообщили, что на самом деле они занимаются этим делом не для того, чтобы заработать много денег, а потому что само это занятие очень интересное. Об этом передал сайт «Хуаньцюван».

«Жэньминь жибао» онлайн

…и это тоже – на снегу

Несанкционированная свалка обнаружена в Октябрьском районе ЕАО

Сотрудниками отдела по Еврейской автономной области Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО при проведении контрольно-надзорных мероприятий в районе села Ручейки Октябрьского района выявлено загрязнение территории твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они разбросаны на площади 300 кв. метров.

Материалы проверки переданы по подведомственности в Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия соответствующих мер.

Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО

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