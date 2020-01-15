/ / Народная артистка СССР, режиссер Галина Волчек (1933 – 2019)

Благостности я боюсь. Она, как тина. И не жизнь…

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Герой Труда Российской Федерации (2017), народная артистка СССР (1989), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии СССР (1967) и премии Президента РФ (2002). Родилась в Москве в еврейской семье, родители с раннего возраста прививали дочери любовь к художественному творчеству.

В 1955 году окончила Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. Через несколько месяцев совместно с другими выпускниками организовала студию молодых актеров, из которой позднее вырос московский театр «Современник». Дебютная постановка «Двое на качелях» по пьесе Гибсона принесла Волчек оглушительный успех – спектакль на протяжении 30 лет входил в постоянный репертуар театра. Всего в ее творческой копилке 38 театральных режиссерских постановок. С 1972 года становится главным режиссером «Современника», с 1989 года – его художественным руководителем. Параллельно с творческой деятельностью на театральных подмостках развивалась и ее кинокарьера («Берегись автомобиля», «Король Лир», «Вечно живые», «Тевье-молочник» и др.).

Галина Волчек – первый режиссер, прорвавший культурную блокаду между Советским Союзом и США. В 1979 году на театральной сцене Хьюстона ею поставлен спектакль «Эшелон» по пьесе М. М. Рощина. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Занималась театральной педагогикой за рубежом. Была депутатом Государственной Думы Второго созыва, членом Комитета по культуре, но в 1999 году сложила свои депутатские полномочия. В последние годы из-за проблем с позвоночником Галина Борисовна передвигалась в инвалидной коляске. Но она регулярно приезжала в театр. На 87-м году жизни из-за отека головного мозга и легких народная артистка СССР умерла в одной и больниц Москвы.

Чтобы стать главрежем, надо победить свое актерское сознание. Мне всегда казалось более важным искать новые пьесы, приглашать молодых режиссеров, давать роль ведущим артистам, чем играть самой.

Вы не написали об этом. Как и о том, что я единственный беспартийный режиссер в Москве. Да еще женщина! И еврейка, между прочим. Сколько атак с предложением вступить в партию было! Это надо было же выдержать!

Кто-то сравнил жизненные ритмы прошлого века с пешеходной прогулкой, ритмы начала века – со спокойной ездой в пролетке, ну а наших дней – с ездой в автомобиле. Но «Жигули» могут двигаться со скоростью 60 километров в час или быстрее. А иногда приходится мчаться со скоростью ракеты. Это опасно – можно сорваться.

Я и сейчас не понимаю, только удивляюсь, как такое существо, как я, могло мечтать о сцене: крупная, грузная, неуклюжая, с совершенно детским лицом – школу я закончила в 15 лет, потому что думала, что сцена погибнет без меня, а я без нее.

У меня есть такое свойство – я не люблю вспоминать. Всегда говорю, что «вспоминать» – это не активный глагол.

Настоящий театр – это не грим, софиты, декорации, а то, что заставляет нас сейчас, в момент действия, сочувствовать, переживать, а не разгадывать ребусы.

В театр мы шли не за славой, не за главными ролями. Жить без него не могли.

Вести борьбу за спектакль – это же тоже экстремальные условия, в которых я постоянно нахожусь! Не сказать об этом – значит, создать благополучную картину: вот как был поставлен еще один спектакль. И все. Разве из вашего рассказа можно понять, отчего у меня не раз возникала мысль бросить все и пусть все пропадет пропадом?!

Вот говорят: столько лет вы не играете. Да я играю столько, сколько никому не снилось, все роли в «Современнике» мои…

– Если бы мне сказали, что я никогда не смогу больше играть, – я бы была самым несчастным человеком. А если бы не позволили больше ставить, – я бы не смогла жить.

Я же бываю и злой, и взбалмошной, и глупой, и жестокой, ведь вы не раз присутствовали при ситуациях, когда, как говорится, коса находит на камень, и знаете, что меня не сдвинет с места ни один довод, если я убеждена в своей правоте.

Когда родила Дениса, я почувствовала себя матерью. Когда летела из ГДР, окончив работу над «Вишневым садом» в Веймарском театре, – счастлива от усталости и открывавшейся свободы. Еще когда?.. Счастье и я – сочетание нетипичное.

Благостности я боюсь. Она, как тина. И не жизнь…

Я не умею быть второй. И даже первой не умею. Только единственной…

Сегодня я испытываю не сейчас возникшее острое чувство одиночества в главном деле своей жизни. В экстремальных ситуациях я нахожу поддержку друзей, но повседневное ощущение конфликта не оставляет меня.

Я благодарю недругов за успех. Они испортили мне жизнь, но закалили и научили борьбе больше, чем вся литература от Достоевского до Кафки.

Каждый театр, как человек, сам определяет свой путь, поэтому я никого не осуждаю, никому не даю никаких советов. Для меня театр – живой организм.

Ни в одной цивилизованной стране драматический театр не выгоден государству, и невыгоден он потому, что не может играться на стадионах или в огромных залах. Он работает в небольших помещениях, весь его доход – стоимость билетов, помноженная на количество мест.

«Современник» слышит улицу, чувствует погоду за окном. Это не означает, что мы заигрываем с публикой, или идем на поводу у массовой культуры. Даже в развлекательном жанре мы стараемся развлекать почему-то и для чего-то.

Цитаты из книги Глеба Скороходова «Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом»

Подготовила Анастасия Кадина