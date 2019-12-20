/ / Народная «Нежность»

18 декабря на сцене Дома культуры села Дубового состоялось неординарное событие. Народный вокальный коллектив «Нежность» отметил свой 30-летний юбилей.

А еще в этот торжественный день «Нежность» подтвердила звание «народный».

Защита коллективом почетного звания «народный» — это всегда праздник для зрителей и возможность показать свой профессионализм исполнения, высокую сценическую культуру и творческий потенциал.

Многие жители Биробиджанского района не понаслышке знают об этом коллективе, который является активным участником сельских, районных и областных мероприятий. Этот замечательный коллектив родился много лет назад. По воспоминаниям первых участниц, он зародился еще в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия. Но официальной датой создания считается 1989 год.

За годы существования сменился не один состав участниц. Отрадно, что в зале присутствовали представительницы состава вокальной группы «Нежность» прошлых лет: Валентина Васильевна Якименко, Людмила Анатольевна Сысоева, Светлана Михайловна Исайкина, Валентина Павловна Пешкова, Татьяна Павловна Мелешко, Зоя Павловна Жулич.

Менялись и руководители. С момента создания, в тесном сотрудничестве с коллективом работали Василий Казько, Лев Брисский, Юрий Лыков. И вот уже 30 лет вокальным коллективом руководит Михаил Наумов. За свой многолетний труд он неоднократно удостаивался наград районного и областного уровня. Но самой значимой наградой является присвоение вокальному коллективу «Нежность» высокого звания «Народный самодеятельный коллектив»!

Подтверждая почетное звание вокальный коллектив «Нежность» исполнил 19 песен. Подержать своих коллег по творческому цеху пришли вокальная группа «Варварушки» и детская вокальная группа «Василёк».

Со словами благодарности и поздравлений к юбилярам обратился глава Биробиджанского муниципального района Сегрей Солтус. Руководителю коллектива он вручил «Приветственный адрес».

«Выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за развитие и сохранение самодеятельного народного творчества в биробиджанском муниципальном районе. Ваш коллектив – поистине национальное достояние нашей многонациональной малой родины.

Репертуар талантливого коллектива на протяжении многих лет не оставляет зрителей равнодушными. Ваша созидательная энергия и прекрасное творчество любимо представителями всех поколений Биробиджанского муниципального района и всей Еврейской автономной области.

По информации http://br.eao.ru/