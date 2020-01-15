/ / Нашу газету наградили дважды

В областном конкурсе на лучшие журналистские работы «Биробиджанер штерн» одержала победу в главной номинации и представила лучший очерковый материал

Темой года в прошедшем году был 85-летний юбилей Еврейской автономной области. Без ложной скромности можно сказать, что наша газета совершила настоящий экскурс в прошлое автономии – публикации под рубрикой «85 лет ЕАО» шли почти в каждом номере, причем в самых разных жанрах. Это были исторические очерки, воспоминания жителей области, любопытные факты и памятные даты, литературные переводы с идиша, а в «Галерее БШ» ее ведущий Владислав Цап продемонстрировал и прокомментировал цикл художественных полотен, на которых была запечатлена история области. Под занавес года был осуществлен совместный проект Государственного архива ЕАО и газеты – публикации о руководителях области.

И если бы в номинации «Тема года» оценивался коллективный труд журналистов «БШ», то газета могла бы смело претендовать на победу в конкурсе.

Но из множества юбилейных публикаций победителем стал цикл статей Ирины Манойленко «Колхозно-совхозная правда» – о том, как еврейские переселенцы перековывались в земледельцев, а область становилась житницей Хабаровского края.

Победила «БШ» и еще в одной номинации – награду за лучший очерк «Хранитель лесного царства» получила журналист Анастасия Кадина.

В понедельник в правительстве области прошло награждение победителей конкурса. По традиции его приурочили к профессиональному празднику средств массовой информации – Дню российской печати.

Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, прежде чем вручить награды, поздравил присутствующих работников СМИ с профессиональным праздником, напомнил, что и у первой ветви власти, и у четвертой, которую представляют СМИ, одна общая цель – способствовать социально-экономическому развитию области.

– Этот год для многих наших средств массовой информации особый, юбилейный – 90 лет исполнится газетам «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда», 85 лет – областному радио, 30 лет – телевидению ГТРК «Бира». Будут юбилеи и у районных газет. Но расслабляться вам не стоит, а нам без вашей информационной поддержки не обойтись, поэтому призываю вас к сотрудничеству во благо жителей области, – обратился Ростислав Гольдштейн к виновникам торжества.

Кроме представителей нашей газеты, победителем в этом конкурсе стал журналист газеты «Биробиджанская звезда» Николай Немаев – была отмечена его статья о проблемах пчеловодства в области. Таким образом издательский дом «Биробиджан» получил три первых места в разных номинациях, в том числе и главной.

Среди печатных СМИ отметились также газеты «Ди Вох» и смидовичский «Районный вестник».

Отдельно оценивалась работа электронных СМИ. Здесь все первые места достались представителям ГТРК «Бира».

Поздравила журналистов с праздником и председатель Законодательного Собрания области Любовь Павлова. Она напомнила о важной юбилейной дате наступившего года – 75-летии Великой Победы.

– Среди тех, кто ковал Победу, были и журналисты – Николай Евменович Сулима, Абрам Ильич Мордухович, Михаил Архипович Шестопалов, Абрам Борисович Володарский……

Мы должны сохранять о них добрую память.

Жаль, что в этом списке не прозвучала фамилия журналиста, Почетного гражданина Биробиджана Федора Андреевича Фетисова, который недавно ушел из жизни. Он был участником войны с Японией, более сорока лет проработал в газете «Биробиджанская звезда» и тоже оставил о себе и о своем ярком творчестве добрую память.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Наталья Мурье вручила дипломы «За верность профессии» действующим ветеранам журналистики – Михаилу Клименкову и Валерию Фоменко.

Была названа и тема года – «Живая память Победы». Она посвящена 75-летию важнейшей даты в истории нашей страны – Победе в Великой Отечественной войне.

Кроме двух премий в губернаторском конкурсе, штерновцы заслужили премии от общины «Фрейд», Федерации еврейских организаций ЕАО и общественной организации «Наследие ЕАО» (руководитель Валерий Гуревич). Они были вручены Юлии Новиковой, Анне Берниковой и Татьяне Товкань. А общественная экологическая организация «Багульник» и ее руководитель Юрий Панин выразили благодарность газете и журналисту Юлии Новиковой за плодотворное сотрудничество, за хорошие материалы на тему охраны природы и интересные совместные проекты. «Злободневные материалы на самые разнообразные темы, в том числе о защите и охране природы, размещаемые в вашей газете, никого не оставляют равнодушными. На протяжении многих лет вы освещаете тему охраны окружающей природной среды. Традицию освещения острых экологических тем, заложенную еще ветераном журналистики Виктором Дмитриевичем Гореловым, активно подхватили пришедшие ему на смену молодые журналисты», – отметил Юрий Панин.

Нам остается поздравить коллег с заслуженными наградами, пожелать им успехов в творческих поисках и житейских делах. Пусть этот год будет плодотворным для всех нас!

Мария Звягина