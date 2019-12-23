/ / Наступление на рак

Врачи, выявившие у своих пациентов в ходе диспансеризации онкологические заболевания, будут получать стимулирующие выплаты

Об этом сообщил депутат Госдумы от ЕАО А. Тихомиров. Борьба с тяжелыми заболеваниями названа одним из приоритетов государства.

Государственная Дума в окончательной редакции приняла закон, согласно которому медицинские работники, выявившие у пациентов в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения онкологические заболевания, будут получать стимулирующие денежные выплаты. Как сообщил депутат ГД РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, средства на эти цели регионы получат из федерального бюджета, а порядок выдачи вознаграждения и его размер установит правительство страны.

«Профилактика и борьба с заболеваниями подобного рода всегда должна быть в числе приоритетных задач, которые стоят сегодня перед государством, его здравоохранением. И принятый депутатами закон является очень важным элементом этой системы. Чем эффективней будет проводиться работа по выявлению онкологических заболеваний, тем эффективней врачи и пациенты смогут противостоять недугам. Поэтому мы не стали тянуть и со вступлением документа в силу: действовать он начнет уже с января 2020 года», — отметил Анатолий Тихомиров.

Кроме того, сообщил депутат, закон упростил порядок софинансирования расходов, которые регионы несут на оказание людям высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. С 2020 года такое софинансирование будет осуществляться напрямую за счет ассигнований федерального бюджета.

Дмитрий Викторов