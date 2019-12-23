/ / Национальный вопрос и труднодоступный ответ

Где и почему перепись населения пройдёт в особом режиме

Руководитель Росстата Павел Малков рассказал о специфике проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на отдаленных территориях и о том, как будут переписывать коренные народы Севера.

В переписях участвует все население России, в том числе жители труднодоступных районов. Например, к знаменитой сибирской отшельнице Агафье Лыковой переписчики приезжают уже не первый десяток лет.

Перепись населения является единственным источником информации о национальном составе страны. Поэтому важно учесть национальность каждого жителя России, в том числе и представителей коренных малочисленных народов Севера. Об этом заявил руководитель Росстата Павел Малков.

«Перепись представителей коренных народов Севера часто затруднена из-за их проживания в труднодоступных районах. Нам важно добраться до этих мест, до этих людей, ведь только так мы сможем получить уникальные данные о возрасте, поле, национальности, используемых языках, уровне образования и многом другом», — отметил он.

В конце ноября состоялась встреча руководителя Росстата с губернатором Тюменской области (многие уголки которой можно отнести к труднодоступным) Александром Моором. Они обсуждали вопросы информационного взаимодействия и подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. После встречи глава Росстата провел в Тюмени межрегиональное совещание с представителями органов власти и госстатистики регионов Уральского федерального округа. Темой совещания стала организация и проведение ВПН-2020 на отдаленных и труднодоступных территориях страны.

«Труднодоступные районы расположены в 24 субъектах Российской Федерации. В них проживает до полумиллиона человек», — рассказала на совещании начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. По ее словам, наибольшее число жителей труднодоступных местностей зафиксировано в Республике Саха (Якутия) — 123 тысячи человек и Ханты-Мансийском автономном округе — 66 тысяч человек.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в труднодоступных районах страны в особом режиме: сбор сведений начнется в апреле будущего года в Хабаровском крае, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а завершится 20 декабря 2020 года в Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком АО. При этом интернет-перепись на отдаленных территориях будет проходить в общие сроки — с 1 по 25 октября 2020 года.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, общая численность коренных малочисленных народов Севера составила почти 258 тысяч человек. Это на 6 тысяч больше, чем при переписи населения 2002 года. В пятерку самых крупных коренных северных этносов входят ненцы (45 тысяч человек), эвенки (38 тысяч), ханты (31 тысяча), эвены (22 тысячи) и чукчи (16 тысяч). Вместе они составляют 59% общей численности всех коренных малочисленных народов Севера.

Медиаофис ВПН-2020