/ / Не допустить манипулирования ценами намерены в правительстве ЕАО

Стоимость привычных для жителей ЕАО овощей и фруктов меняется. Рост цен связывают с ограничением на ввоз плодоовощной продукции из Китая из-за эпидемии коронавируса.

Пока не станет известно, как именно передается вирус и каков его инкубационный период, ввоз не возобновится.

В связи с этим на совещании под председательством исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрия Братыненко предпринимателям ЕАО было рекомендовано сдерживать цены на основные продукты питания, сообщает управление по внутренней политике Еврейской автономной области.

Отдельно разбирался вопрос с хлебом, который в январе подорожал сразу на десять процентов. Предприниматель Станислав Кушнир объяснил позицию коллег. Решение повысить цены было вынужденным, и оно немного скомпенсировало лишь рост стоимости муки, без учета других расходов. Дмитрий Братыненко сказал, что у региональных властей есть предложения, как поддержать бизнесменов. Кроме того, вместе они проработают вопрос по выпечке социального хлеба.

В регионе также был зафиксирован динамический рост на товары индивидуальной защиты в аптеках. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по ЕАО Андрей Лунев отчитался на совещании, что по сравнению с декабрем 2019 года, в январе цена на медицинские маски у поставщиков выросла на 42%. В ЕАО те аптеки, где проводился мониторинг, повысили их стоимость только на 4%.

Но с запасами индивидуальных средств защиты есть сложности. По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова, на конец прошлой недели на складах ГП «Фармация» был сформирован запас в 8500 масок и 122 тысячи находились в лечебных учреждениях. В понедельник запасы в «Фармации» сократились до 1500 единиц. Контракты с поставщиками уже заключены, индивидуальные средства защиты будут доставлены в регион к середине февраля.

Вопросы у предпринимателей вызвала работа пунктов пропуска. Таможня в Нижнеленинском и Амурзете сейчас работает в режиме, когда российскую границу могут пересечь только жители РФ и Белоруссии, а также граждане КНР с видом на жительство. Если предпринимателям из нашего региона нужно вывезти в Китай продукцию, например, сою, то их готовы пропустить через границу, но обратно сможет вернуться только водитель. Транспорт придется оставить на приграничной территории.

Бизнесмены, которые присутствовали на совещании, задали вопрос об обеспечении сохранности транспортных средств на границе. Управление экономики правительства ЕАО совместно с региональным отделением УФАС будут отрабатывать этот вопрос в индивидуальном порядке с каждым предпринимателем.

На совещании по вопросу роста цен отчитались и главы районных администраций. Во всех муниципальных образованиях автономии ситуация аналогичная: на остатки плодоовощной продукции цены остались на прежнем уровне, свежего завоза огурцов и помидоров пока не было.

Больше всего ситуацией с закрытыми границами обеспокоены в Ленинском районе. Фермеры не успели вывезти в Китай сою, так как ждали сезонного повышения цены. Этот вопрос исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко поставил на контроль. По обращению главы Октябрьского района проверку по росту цен на топливо проведет УФАС по ЕАО.