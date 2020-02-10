/ / Не названы, не узнаны… Но самые настоящие!

Для общего обозначения жителей ЕАО, оказывается, нет слова в русском языке

Как умудряется жить «неназванный» народ, интересно даже экспертам по межнациональным отношениям.

А это в России – редкость

Еврейская автономия не является одним из передовых и экономически развитых регионов страны. Однако экспертами она признается как одна из самых комфортных для проживания многонационального населения.

Круглый стол по теме «Модели интеграции мигрантов в российское общество» при участии спикеров из Биробиджана, Москвы, Хабаровска и республики Беларусь прошёл в многофункциональном центре Еврейской автономной области. Мероприятие состоялось при поддержке правительства региона. Предлагаемые вопросы также обсудили представители национальных и религиозных общин, представители академического и экспертного сообщества ЕАО.

Как рассказал модератор круглого стола, председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры Михаил Чернов, четыре года назад при содействии фонда социальных исследований «Хамовники» на территории Еврейской автономии было проведено исследование на тему интеграции мигрантов.

— Тогда исследователи обратили внимание, что в ЕАО на протяжении последних десятилетий сложилась очень нетипичная для большинства регионов России ситуация взаимоотношений мигрантов с местным населением, – прокомментировал Михаил Чернов. – Связано это не только с административным комфортом для приезжих, но и с доброжелательностью коренных жителей автономии. Никаких резких выпадов и высказываний в адрес приезжего населения не наблюдалось, большинство жителей того же Биробиджана, участвуя в опросах, высказывалось о присутствии мигрантов в области положительно и мягко. Касалось это как приехавших в область из соседнего Китая, так и выходцев из среднеазиатских и кавказских стран, приток из которых в Еврейскую автономию в последнее время увеличился.

Несмотря на миграционные процессы, межнациональная ситуация в ЕАО остаётся стабильной. На территории региона конфликтов в этой категории не фиксируется в течение длительного времени. В ходе круглого стола спикеры отметили, что положительный опыт работы с мигрантами в ЕАО нужно не только детально изучать, но и передавать в другие регионы страны, представлять на всероссийском уровне.

«Мы с вами в Азии, господа!»

Между тем непривычные для большинства стран миграционные процессы сегодня наблюдаются и в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), таких как Китай, Япония и Южная Корея. Это отметил один из спикеров, член Научно-экспертного совета при главе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), преподаватель факультета международных отношений БГУ Республики Беларусь Юрий Шевцов. Столь ли это удивительно, учитывая, что ЕАО как раз и находится в самой, что ни на есть Азии?

По словам Юрия Вячеславовича, более чем десять лет назад США предложили Китаю некую закулисную договоренность, согласно которой КНР взамен на многие военно-экономические уступки активно бы включилась в управление миром в партнерстве с Америкой. Но при этом Китай должен был выкупить многие государственные долги США. А еще подвинуться в своих экономических позициях в сфере экспорта, а также начать поддерживать Америку в локальных вооруженных конфликтах!

КНР отказалась от подобной сделки, и с 2009 года начала свой значительный экономический рост с опорой на собственные силы, в частности, сделала упор на усиление внутреннего рынка. Поэтому сейчас миграционная политика Китая тоже направлена вовнутрь – на перемещение народа внутри страны, а не за ее пределы.

При этом КНР стала более лояльно относиться и к мигрантам из других стран, приезжающим жить и работать в Китай. Там понимают, что за их счет тоже может произойти усиление промышленного и экономического потенциала страны.

— Поэтому сейчас наблюдается еще один нетипичный для приграничных с Китаем российских территорий процесс. Если раньше дальневосточные территории пугали центр страны засильем китайских мигрантов и фактически экономической оккупацией территории, то сейчас дело обстоит как раз наоборот. Китайцев мигрирует в Россию все меньше, а россияне, особенно молодежь, живущая на Дальнем Востоке, все больше интересуются работой и жизнью в Поднебесной в поисках перспектив там, а не на родине, – пояснил Юрий Шевцов.

Япония же и Южная Корея пошли по другому пути – более европейскому, предпочитая распространять свое население по миру, их миграция направлена вовне.

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) рассказал о некоей сложившейся в 90-е годы прошлого века тенденции во взаимоотношениях регионов страны и ее административного центра.

— Занимательная ситуация: чем больше в то время регионам удавалось, что называется, «напугать» столицу и правительство, тем больше регион получал денег, в частности, на развитие по социальным сферам, закрепление местного населения и прочее, – рассказал Леонид Ефимович. – А «пугало» было одно – жесткая массовая миграция и засилье территории иноземцами. Так многие дальневосточные территории пугали центр китайской экспансией, а Татарстан стращал Москву засильем эмигрантов-мусульман. Еврейская автономия в этом плане тоже выделилась – она никого не стращала и ничего не просила. Она просто жила в мире и согласии с теми людьми, что приезжали жить и работать на ее территорию.

В чем счастье, друг?

Леонид Бляхер отметил, что, несмотря на все современные тенденции к развитию Дальнего Востока, его территории по сию пору остаются слабо связанными между собой как во взаимодействии, так и в межкультурном общении. И «лавры» ЕАО по гармоничным межэтническим отношениям оспаривает Забайкалье, недавно включенное в состав Дальневосточного федерального округа.

— Пожалуй, единственной территорией со сложившимся положительным этнокультурным опытом можно назвать Забайкалье, – прокомментировал философ. – Там на протяжении многих лет сложилась колоритная многонациональная прослойка мирно сосуществующего населения, не знающего конфликтов.

В социологии есть такое понятие – индекс человеческого развития или, говоря по-простому, индекс счастья. В его вычисление входит множество социально-экономических, социокультурных, географических и прочих параметров. В целом упомянутый индекс представляет из себя не более чем отчетный параметр для государства: насколько плохо или хорошо живется людям в том или ином регионе. Многие эксперты уже сейчас признают такую систему человеческого «индексирования» для представления руководству страны неэффективной и весьма расплывчатой. И возможно, как раз более пристальный взгляд именно на межчеловеческие отношения в регионах, на связи и налаживание контактов с разными этническими группами населения, между приезжими и местными, может стать одним из новых значений для обозначения того самого «индекса счастья».

Без нефти? И слава богу!

Также на круглом столе выступила Светлана Мищук, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Биробиджанского ИКАРП ДВО РАН. Она отметила забавный, но имеющий право на существование факт:

— Недавно я вместе со своими студентами вывела такое понимание сложившейся в ЕАО благоприятной, неконфликтной ситуации: возможно, потому, что у нас в Еврейской автономии ничего нет (в смысле «лишних» денег), мы и живем дружно с тем, что есть, и с теми, кто есть. Например, у нас нет нефти – главного добываемого мирового сырья. Это во многом является сейчас одним из мерил экономического роста территории. Но и вместе с тем конфликтным экономическим нюансом. У нас нет других стратегически ценных экономических запасов – огромных разработок золота, алмазов и прочего. Нет даже каких-то очень привлекательных экономических перспектив, которые бы способствовали как экономике, так и возникновению трений. Мы в этом уникальные, особенные.

Подытоживая разговор, Юрий Шевцов отметил, что в свете всего сказанного Еврейская автономия является территорией, на которую стоит обращать более пристальное внимание:

— Это ваше главное богатство – спокойная, размеренная, мирная жизнь на собственной территории. На самом деле, лишь небольшое количество регионов России может похвастаться подобной, десятилетиями сложившейся положительной практикой…

Быть уникально бедным – не очень перспективно. Открыть внезапное богатство может быть… опасным. Вы, уважаемый читатель, за какой вариант своей жизни?

Экспертное мнение

Вы откуда и куда?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре 2019 года выяснял миграционные настроения россиян

Согласно результатам опроса, в Санкт-Петербург хотели бы переехать 15 процентов россиян. Восемь процентов предпочитают переехать в Москву, еще шесть процентов — в Краснодар.

В целом к переезду в другой город оказались готовы 25 процентов опрошенных, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Для очень значительной части населения (61 процент опрошенных) актуальна простая смена сельской местности на город. И только 34 процента респондентов далее планируют жить в сельской местности.

Исследование выяснило и причину «чемоданных» настроений. Чаще всего россияне называют причиной смены места жительства отсутствие работы. Так заявили 18 процентов опрошенных, т.е. почти каждый пятый. На желание переехать влияют и более высокий уровень жизни в другом городе (15 процентов), и неблагополучная экологическая обстановка на малой родине (13 процентов). Еще по семь процентов хотят уехать для получения хорошего образования и для расширения перспектив.

Особенностью миграции внутри страны является её ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.

Процесс миграции в большинстве регионов воспринимается как болезненное и в основном негативное явление. Депопуляция Дальнего Востока идёт быстрее, чем в других регионах, заявил в ходе своей Большой пресс-конференции Президент РФ В.В Путин. Чтобы остановить потерю населения самым большим по площади федеральным округом, государству придется пойти на определенные преференции жителям региона.

Эту же мысль он высказывал и в ходе своей пресс-конференции в феврале 2008 года. Тогда глава государства признал, что предпринимаемые меры по демографической политике на Дальнем Востоке «пока не дали положительного результата».

«В демографическом плане депопуляция означает самоубийство населения, исчезновение нации и её культуры». Такое определение процесса было обнаружено нами в одной из научных работ, посвящённых демографическим проблемам. (Источник: сайт https://mylektsii.ru/10-26254.html).

Государство должно играть гораздо более важную роль в развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока, напомнил в июне 2012 года академик-секретарь отделения общественных наук РАН Андрей Кокошин в интервью BUSINESS GUIDE. (Цитируется по http://viperson.ru/wind.php).

И хотя учёный (кстати, одно время являвшийся секретарём Совета безопасности РФ) считал, что неразрешимых проблем на востоке страны нет, тем не менее к ним пришлось вернуться 12 лет спустя.

При этом интересно, что некоторые эксперты, комментируя исследование ВЦИОМ конца прошлого года, отметили, что в России… крайне низкий уровень внутренней миграции, что негативно влияет на развитие экономики.

Вероятно, между теорией и практикой управления и повседневной жизнью граждан существует немалая разница.

Александр ВОТТОН по материалам из открытых источников

Фото: skateboarding.ru