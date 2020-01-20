/ / Неделя памяти жертв Холокоста началась в ЕАО

Одним из первых мероприятий в минувшее воскресенье стал открытый кинопоказ в зале многофункционального центра фильма «Кадиш», повествующего о трагических событиях Второй мировой войны.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, картину биробиджанским зрителям представили режиссёр Константин Фам и руководитель проекта, председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов. От имени региональных властей их приветствовал заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов.

Сегодня показ фильма продолжился в образовательных учреждениях г. Биробиджана. По завершению мероприятия Константин Фам и Михаил Чернов встретились со школьниками и ответили на их вопросы.

Неделя памяти жертв Холокоста включает в себя несколько десятков мероприятий. Они пройдут во всех районах области. Среди них круглый стол, посвящённый гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений «Модели интеграции мигрантов в российское общество. Мероприятие пройдёт 22 января в конференц-зале МФЦ. Участие в нём примут представители экспертного сообщества ЕАО, городов Москвы и Хабаровска, а также Республики Беларусь.

Глава региона Ростислав Гольдштейн отметил важность проведения мероприятий в память о жертвах Холокоста, так как напоминание людям о трагедии Холокоста – вклад в уважительное отношение к истории и воспитание подрастающего поколения.

— События Холокоста должны стать для каждого из нас уроком, удерживающим от ксенофобии и нетерпимости. Отдавая дань памяти погибшим и тем, кто под угрозой смерти помогал людям, скажу: проявляйте максимальное уважение друг к другу. Необходимо протягивать руку помощи и понимать, что к окружающим нас людям нужно участие и неравнодушие, — подчеркнул глава региона.