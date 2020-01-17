В области началась Неделя памяти жертв Холокоста, приуроченная к 75-летию освобождения советскими войсками концентрационного лагеря «Освенцим».

Программа Недели включает около 80 разноплановых мероприятий: тематические выставки, презентации, лекции, спектакли, уроки и вечера памяти. Они пройдут в образовательных учреждениях Домах культуры и культурно-досуговых центрах, библиотеках в областном центре и населённых пунктах всех районов области. Одним из центральных мероприятий Недели станет показ 19 января в зале биробиджанской еврейской общины «Фрейд» фильма «Кадиш», повествующего о трагических событиях Второй мировой войны. Съёмки фильма, в создании которого принимали участие более 400 человек, проходили в России, Беларуси, США, Чехии и Израиле. Мировая премьера «Кадиш» состоялась на первом Евразийском кинофестивале в Лондоне, где эта эпическая кинолента завоевала Гран-при. В Великобритании фильм был удостоен главного приза и на XXX фестивале Romford Film Festival.

Биробиджанским зрителям фильм «Кадиш» представят его режиссёр Константин Фам и руководитель проекта, председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов.

Другим, наиболее значимым и масштабным мероприятием Недели станет круглый стол, посвящённый гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений «Модели интеграции мигрантов в российское общество. Мероприятие пройдёт 22 января в конференц-зале МФЦ. Участие в нём примут представители экспертного сообщества ЕАО, городов Москвы и Хабаровска, а также Республики Беларусь.

В рамках Недели состоятся митинг и памятный вечер, посвященные Дню Памяти жертв Холокоста.

В начале февраля 2020 года в Биробиджанском колледже культуры и искусств состоится литературно-музыкальная композиция «Недопетая песня».

По информации http://www.eao.ru