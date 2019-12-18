/ / Нелегкий век бабы Кати

Завтра у Екатерины Михайловны Цырульниковой большой праздник – ей исполняется сто лет

Живет она в селе Ленинском. Такого юбилея давно не отмечали в районе, да и в области они не часты. Поэтому праздник не только в радость виновнице торжества, но и повод всем миром поздравить долгожительницу.

В нашу область попала она случайно. Приехала из Оренбуржья в сороковом году повидаться с братом – он служил здесь в армии. Да тут и осталась. Но вот грянула война. Молодую, крепкую девицу призвали, естественно, в армию – санитаркой в авиаполк, на границу с Китаем. Это было не близко от боев в европейской части страны, однако Кате и тут хватало армейских тягот.

Но вот в августе 1945 года начались бои с японцами. Хоть и скоротечная была война, пришлось хватить лиха. И раненых летчиков поднимали на ноги, и погибших хоронили, и дежурили сутками напролет во фронтовом госпитале.

Наступил мир, и Катя пересела на комбайн. Вывела в поле степной корабль. Там и полюбилась со своим будущим мужем, тоже комбайнером. Впрочем, они недолго работали рука об руку. Пошли ребятишки, а с ними и другие заботы.

Шестерых детей вырастили, поставили на ноги Цырульниковы. Их наследство – три сына и три дочери, десять внуков и столько же правнуков.

– Это не последняя остановка, – с улыбкой говорит баба Катя, – с каждым годом в нашем роду кто-нибудь прибавляется.

В доме у нее полный порядок.

– Она у нас не сидит на месте, все хлопочет, – говорит невестка Альбина. – И по огороду, и по двору помогает, и в магазин сама ходит за покупками, и стряпать любит.

Удивительно, но память у именинницы отменная. Помнит многие эпизоды прошедших лет, имена и фамилии людей, с которыми сводила ее жизнь. С теплотой вспоминает мужа – несколько лет не дотянула с ним до золотой свадьбы.

– Гармонистом был отменным, – говорит баба Катя. – Каждый праздник гостей с радостью принимали. Приходили родственники, соседи, до пятидесяти человек собиралось. Пели под гармошку, плясали, веселились.

Улыбки жизни. Сейчас хозяевами в этом доме считают себя кошки и коты. Их семеро, разных мастей и пород. Пока мы разговаривали с хозяйкой, те чинно сидели у порога, прислушивались. Позвала баба Катя одну мурку, та вспрыгнула на колени. Другие только ушами повели, зная, что и их очередь скоро настанет.

– Бабу Катю мы очень уважаем, – сказала соседка Наталья Комиссарова. – В хорошую погоду она копошится на своем участке. И урожай овощей у нее всегда отменный. Когда предлагаем купить для нее что-нибудь в магазине, отказывается – дескать, сама сбегаю.

И идет степенно, неторопливо по улице, приветливо здороваясь со взрослыми и детьми. А то и остановится, порасспросит о делах. Глядишь, и совет добрый даст, как выйти из затруднительного положения.

Многие приветливым взглядом и добрым словом встречают и провожают бабу Катю, которая стала легендой поселка на окраине села Ленинского.

Илья Липин