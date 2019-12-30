/ / Необходимо обеспечить безопасность жителей региона в дни новогодних праздников — Ростислав Гольдштейн

Сегодня прошло итоговое заседание оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В руководстве регионального управления МЧС рассказали о профилактической работе в части реализации и запуска пиротехнических изделий. В Биробиджане определено несколько площадок, где официально разрешено запускать фейерверки. В кратчайшие сроки аналогичная работа должна быть проведена в муниципальных районах области. Кроме того, усилена профилактическая работа с населением в направлении безопасного использования пиротехнических изделий.

В режиме повышенной готовности будут работать все оперативные службы области. Особое внимание врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил уделить сфере ЖКХ и бесперебойному прохождению отопительного сезона. В режиме видеоконференции представители муниципальных образований области рассказали о текущей ситуации. Серьёзных срывов на объектах теплоснабжения не зафиксировано, работа ведётся в штатном режиме.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо оперативно оповестить дежурных по единому телефону службы спасения – 112 или МЧС России по ЕАО – 8 (42622) 23-999.