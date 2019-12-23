/ / Нет спроса на просо?

Кто, из чего и для чего заварил такую кашу

Электронные СМИ, со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), утверждают, что цены на продукты питания в РФ к концу 2019 года вырастут на 3 – 3,5 процента.

Это, мол, в пределах инфляции, гражданам беспокоиться не о чем.

А что видит покупатель?

За спрос никто не спросит

Автор этих строк живёт в Биробиджане и наблюдает менее оптимистичную картину. Захожу в маленький продуктовый магазин на улице Красноармейской. Услугами этой торговой точки пользуются в основном жители Второго Партизанского посёлка, что на правом берегу Биры. И вижу ценник на пшене – 95 рублей за килограмм. Глазам своим не поверил. Это не гречка, о ценах на которую переживает весь интернет. Всего лишь пшено – всегда одна из самых дешёвых круп. Неужто и на неё неурожай?

Уточняю цену у продавца. Да, всё правильно – 95 рублей за кило. Подумалось: вот вам и прогноз экспертов о незначительном в этом году росте цен на продукты питания. В прошлом году пшено подорожало в магазинах Биробиджана до 71-75 рублей за килограмм – практически более чем в два раза в сравнении с ценой в 2017 году. Тогда электронные СМИ убеждали своих читателей в отсутствии спроса на товар. Посевные площади на радостях сократили в ряде регионов страны. А теперь нам объясняют: спрос рождает предложение – потому, мол, и цены взлетели. Закон рынка…

…или Всё, как в анекдоте

Леонид Млечин, известный в стране журналист и телеведущий (сегодня работает на ОРТ), будучи в Биробиджане, рассказал анекдот на тему спроса и предложения. Заходит во времена перестройки пожилой иностранец в Елисеевский магазин в Москве. Топчется, разглядывает витрины, ценники. Проходит пять, десять минут, спрашивает продавщицу: «Здесь до революции стояла бочка с красной икрой. Рядом – бочка с чёрной. Почему сегодня икру не продают»? Находчивая, острая на язык женщина отвечает иностранцу: «Вы первый, кто об икре спрашивает. Нету спроса на товар, потому и не продаём».

Сегодня в Биробиджане ситуация аналогична той, что в анекдоте, но с пшеном. В ряде магазинов его не продают – ни в пачках, ни на развес. Я – не иностранец, и нашим магазинам далеко до Елисеевского – в прямом и переносном смысле этих слов. Однако все же спросил продавца на городском рынке: «Почему у вас несколько месяцев подряд нет в продаже обыкновенного пшена»? Ответ: «Скоро привезут. Мне даже цену сообщили».

Наверное, «скоро привезут» пшено и в торговую точку, что рядом с автобусной остановкой «Площадь». Только здесь продавец отвечает, что машина занята на доставке других товаров, но крупа «в мешках на базе имеется». Обратил внимание на табличку — она красуется на входной двери магазина. Оказывается, у двух торговых точек (на городском рынке и автобусной остановке) один и тот же владелец. Ему бы, как говорится, и флаг в руки. Но то ли «флаг» тяжелый, то ли руки не доходят, в том смысле, что некогда обратить внимание на ситуацию с наличием на прилавках обыкновенного пшена и на его цену. Для него, видно, это товар не «стратегический». А там по поговорке: «Кому жемчуг мелок, кому щи жидки»… А ведь обыкновенная пшённая каша одним – диетпитание (в частности для диабетиков, коих немало), другим – просто продукт питания, который недавно был наиболее доступен по цене.

Не только в Греции всё есть

В одном из магазинов микрорайона имени Бумагина пшено продают на развес по 43 рубля за килограмм. Оно самое дешёвое, которое я вижу в торговой сети областного центра. И в этом же микрорайоне в ряде магазинов пшена нет несколько месяцев подряд, а там, где оно недавно появилось, продают по 75 рублей за килограмм.

— Крупу мы берем на базе, что на улице Брянской. Наша наценка всего 20 процентов, – отвечают на вопрос о цене.

— И покупают дорогое пшено? – спрашиваю продавца магазина, что на Красноармейской.

— Покупают редко. Потому берем на базе по нескольку килограммов.

Жители Партизанского посёлка специально за пшеном в район улицы Бумагина, однозначно, не поедут: две пересадки на двух автобусах – это плюс 80 рублей – крупа окажется золотой. «Партизанам» удобнее покупать товары в своем магазине, на Красноармейской. Но там она по 95 рублей за кило! Опять анекдот: «За морем телушка – полушка,

да рубль перевоз».

С Красноармейской поехал на городской рынок, где товары должны быть дешевле, — по определению. На то он и рынок. Но в Биробиджане рынок особенный. Пять продуктовых ларьков выстроились ближе к павильону «Мясо». И в них за килограмм пшена просят 79-85 рублей. Но, видя, что я собираюсь уходить, продавец передумал

и предложил купить за 80. «Пятьдесят», – ответил я продавцу, зная, что красная цена его товара в два-три раза меньше. Понятное дело – не договорились. Наш рынок торга не любит…

Хлебом, булочками, молоком и кисломолочными продуктами, мясом и даже некоторыми видами колбасы в Биробиджане торгуют с учётом содержимого кошелька покупателей. То есть ориентир на жителей с невысокими доходами. Но вот уже второй год подряд за пшено «жмут» деньги, будто за деликатес… Ну а куда пенсионер или тот же диабетик денется? Кто жить хочет – купит.

Кто же годами все круче «варит» пшённую кашу, пищу нашу? Ответ нашёл в сводках Росстата. В стране стремительно сокращаются (правильнее сказать – сокращают) посевные площади проса. За пять лет (с 2013 по 2018 годы) площади этой культуры уменьшены в целом по стране на 47,7 процента (на 210,2 тысячи гектаров земли), за 17 лет – на 78,6 процента (на 954,6 тысячи гектаров). В 2018 году просом засеяли всего 259,8 тысячи гектаров пашни. Естественно, ощутимо уменьшился валовой сбор зерна.

Почему сокращают посевные площади? А зачем сеять просо, когда продавать его за копейки? Выгоднее повысить закупочную цену, а на свободных площадях выращивать культуры, которые можно поставлять на экспорт. Экспорт – это хорошо. Заграницу кормить надо. А свои «проблемные» граждане себе что-нибудь импортное купят…

Кстати, когда-то в южных районах ЕАО просо мы сами сеяли. Культура некапризная, и пшённая каша к диетическому столу деликатесом не была. Теперь в области в основном сеют сою, выгодную для продажи в Китай. Рынок, однако. Но, может быть, при сформировавшихся довольно высоких ценах на пшено можно уже и просо сеять? Уйти от засилья монокультуры и самим зарабатывать, не завозя крупу издалека?