/ / Новогодний утренник для детей-инвалидов ЕАО состоялся в Биробиджане

Праздник для ребят организовал комитет социальной защиты населения правительства ЕАО.

Мероприятие традиционно проводится с 2005 года. На него приглашаются дети и родители из Биробиджана и всех районов области.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в этом году участниками праздничной программы стали 100 детей. Творческие коллективы городского Дворца культуры подготовили большую праздничную программу со сказочными персонажами. Каждый ребёнок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Для тех, кто не смог приехать на праздник, сказочные герои поздравят на дому. Дед Мороз и Снегурочка посетят более 200 детей в Биробиджане и муниципальных районах области.