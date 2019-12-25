/ / Новогодний утренник для детей-инвалидов ЕАО состоялся в Биробиджане

Новогодний утренник для детей-инвалидов ЕАО состоялся в Биробиджане

Новогодний утренник для детей-инвалидов ЕАО состоялся в Биробиджане

Праздник для ребят организовал комитет социальной защиты населения правительства ЕАО.

Мероприятие традиционно проводится с 2005 года. На него приглашаются дети и родители из Биробиджана и всех районов области.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в этом году участниками праздничной программы стали 100 детей. Творческие коллективы городского Дворца культуры подготовили большую праздничную программу со сказочными персонажами. Каждый ребёнок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Для тех, кто не смог приехать на праздник, сказочные герои поздравят на дому. Дед Мороз и Снегурочка посетят более 200 детей в Биробиджане и муниципальных районах области.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика