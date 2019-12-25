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Новогодняя лыжная гонка

Мэрия города приглашает биробиджанцев принять участие в новогодней лыжной гонке. Забег будет проходить 29 декабря. С 11-00 начнется регистрация участников, а в 12-00 будет дан старт гонке.

— Обращаем внимание жителей нашего города. Что поменялись дата, время и место проведения лыжной гонки, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – Изначально планировался забег 28 декабря, но этот день будет рабочим. Кроме того, специалисты обследовали карьер в парке культуры и отдыха, и пришли к выводу, что лед здесь недостаточно прочен, имеются проталины, соответственно проводить какие-либо мероприятия на нем небезопасно. Поэтому было принято решение провести новогоднюю лыжную гонку 29 декабря на карьере в пос. Августовский. Приглашаем всех принять участие!

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