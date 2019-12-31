/ / Новый Год в Биробиджане

В Г. БИРОБИДЖАНЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОДГОТОВИЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

— В г. Биробиджане с первых чисел декабря проходят различные новогодние мероприятия, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый.. – На протяжении новогодних и рождественских праздников в городе на различных площадках будет идти праздничная программа для всех возрастов – это и спортивные состязания, и концерты биробиджанских коллективов, и, конечно, массовые гулянья. В театре кукол «Кудесник» и Городском Дворце культуры начинаются премьерные дни, наши библиотеки подготовили интересную программу. Конечно же, главным событием станет новогодняя ночь на площади им. Ленина (0+). Завтра, 31 декабря, здесь будет идти праздничная программа с 21-00 до 22-00. По ее завершению для биробиджанцев запустят фейерверк. Также с 20-00 рядом с площадью будет стоять автобус, где жители нашего города смогут погреться.

План

Новогодних и Рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

на период с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.