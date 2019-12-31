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Новый Год в Биробиджане

Новый Год в Биробиджане

В Г. БИРОБИДЖАНЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОДГОТОВИЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

 — В г. Биробиджане с первых чисел декабря проходят различные новогодние мероприятия,  — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый.. – На протяжении новогодних и рождественских праздников в городе на различных площадках будет идти праздничная программа для всех возрастов – это и спортивные состязания, и концерты биробиджанских коллективов, и, конечно, массовые гулянья. В театре кукол «Кудесник» и Городском Дворце культуры начинаются премьерные дни, наши библиотеки  подготовили интересную программу. Конечно же, главным событием станет новогодняя ночь на площади им. Ленина (0+). Завтра, 31 декабря, здесь  будет идти праздничная программа  с 21-00 до 22-00. По ее завершению для биробиджанцев запустят фейерверк. Также с 20-00 рядом с площадью будет стоять автобус, где жители нашего города смогут погреться.

План

Новогодних и Рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

на период с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.

 

№ п/п Наименование мероприятий Возрастные ограничения Дата и

время проведения

 Место проведения
1. Развлекательная программа

«Новогодние забавы» для жителей города

 6+ 1 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
  Конкурсная программа

«Снежный ком» для детей и подростков

 6+ 2 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
2. Развлекательная программа «Праздничная суета» для детей и подростков 6+ 3 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
3. Турнир по шахматам,

посвященный памяти Э.Р. Шейнмана

 0+ 4 января

11-00

 Шахматно-шашечный

клуб
4. Праздничный огонёк «В лесу родилась ёлочка» 6+ 4 января

11-00

 Центр детской и юношеской книги,

ул. Шолом-Алейхема, 81
5. Весёлые жмурки «Новогодний переполох» 6+ 4 января

12-00

 МБУ «ЦГБ и её филиалы»,

Филиал № 4, Юбилейная, 9
6. Развлекательная программа

«Новогоднее конфетти» для детей и подростков

 6+ 4 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
7. Игровая мозаика

«Рождество и Новый год — ждут ребят у ворот»

 6+ 5 января

12-00

 Центр детской и юношеской книги,

ул. Шолом-Алейхема, 34
8. «Новогодние зарисовки»

Рисуем красками с клубом «Жемчужинка»

 6+ 5 января

12-00

 Отдел использования фондов

ул. Шолом-Алейхема, 71
9. Развлекательная программа

«Снежное веселье» для детей и подростков

 6+ 5 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
10. Зимние посиделки

«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»

 6+ 6 января

11-00

 Центр детской и юношеской книги,

ул. Шолом-Алейхема, 81
11. Соревнования по стрельбе среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов 12+ 6 января

12-00

 ООО «Стрелково-охотничий клуб «Бастион»
12. Развлекательная программа «Рождественское настроение» для детей и подростков 6+ 6 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
13. «Рождественские колокольчики»

мастер-класс

 6+ 6 января

13-00

 МБУ «ЦГБ и её филиалы»,

Филиал № 4, Юбилейная, 9
14. Развлекательная программа

«Рождественские встречи»

для детей и подростков

 6+ 7 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
15. Проведение Новогодней елки 0+ 7 января

14-00

 Ул. Космонавтов, д.19а
16. Проведение Новогодней елки 0+ 7 января

15-00

 Клуб «Созвездие»

Биробиджан — 2
17. Архиерейская Рождественская ёлка для детей 0+ 7января

11-30

14-30

 Фойе и зал городского Дворца культуры
18. Архиерейская Рождественская ёлка для детей 0+ 8 января

11-30

14-30

 Фойе и зал городского Дворца культуры
19. Конкурсная игра «В гостях у Деда Мороза» для учащихся начальных классов и их родителей 6+ 8 января

11-00

 МБОУ СОШ № 6
20. Творческая мастерская «Фабрика Деда Мороза» для учащихся младших и средних классов 6+ 8 января

12-00

 МБОУ СОШ № 16

им. Н. Косникова
21. Ералаш «Ура! У нас каникулы!» 6+ 8 января

12-00

 Центр детской и юношеской книги,

ул. Шолом-Алейхема, 34
22. Развлекательная программа

«Разгоняй по-новогоднему» для детей и подростков

 6+ 8 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
23. Познавательная игра «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества!» для членов казачьего клуба «Атаманец» 6+ 9 января

11-00

 МБОУ СОШ № 8
24. Спортивные состязания

«Рождественские встречи»

ля учащихся 5-х классов МОУ № 5, 10, 11

 6+ 9 января

11-00

 Спортивный зал МБОУ СОШ № 11
25. Экологическое путешествие

«За чудесами в зимний лес» для учащихся начальных классов и их родителей

 6+ 9 января

11-00

 МБОУ НОШ № 14
26. Конкурсно-развлекательная программа

«Новогодние посиделки» для учащихся начальных классов и их родителей

 6+ 9 января

11-30

 МБОУ СОШ № 10
27. Интеллектуальный турнир

для учащихся старших классов

 6+ 9 января

12-00

 Актовый зал

МБОУ СОШ № 11
28.  «Рождественское чудо»

мастер-класс

 6+ 9 января

12-00

 Центральная городская библиотека, ул. Бумагина,7
29. «Новогодний брейн-ринг»

для учащихся средних классов

 6+ 9 января

12-00

 МБОУ СОШ № 6
30. Соревнования по стрельбе

для учащихся средних и старших классов

 6+ 9 января

10-00

 Тир МБОУ

«Гимназия № 1»
31. Развлекательная программа

«Праздник ёлки и зимы» для детей и подростков

 6+ 9 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
32. Познавательный час «Звездочёт эмоций» 6+ 9 января

15-00

 МБУ «ЦГБ и её филиалы»,

Филиал № 5, Советская, 64а
33. Рождественский бал кадетов Школы юных пожарных-спасателей 6+ 9, 10 января

16-00

 Фойе городского Дворца культуры
34. Рождественский турнир по волейболу для учащихся средних и старших классов МБОУ СОШ № 7 6+ 9,10 января

11-00

 Большой спортивный зал

МБОУ СОШ № 7
35. Новогодние спортивные соревнования для учащихся начальных классов и их родителей 6+ 10 января

10-00

11-00

 Спортивный зал МБОУ

«Гимназия № 1»
36. Игра-путешествие «Поиски старого Нового года» для учащихся начальных классов и их родителей 6+ 10 января

11-00

 МБОУ ООШ № 4
37. Спортивные соревнования «Веселые старты» для учащихся начальных классов и их родителей 6+ 10 января

11-00

 Большой спортивный зал

МБОУ СОШ № 7
38. Спортивные соревнования «Веселые старты» для учащихся начальных классов и их родителей 6+ 10 января

11-00

 Спортивный зал

МБОУ СОШ № 11
39. Кружок оригами «Волшебный квадратик» изготовление рождественского ангела 6+ 10 января

11-00

 МБУ «ЦГБ и её филиалы»,

Филиал №1

ул. Комсомольская, 21 а
40. Игра-викторина «Знатоки олимпийского движения», спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры» для учащихся 5-х классов 6+ 10 января

11-30

 Актовый зал

МБОУ СОШ № 10
41. Фестиваль спорта «Дружные, ловкие, умелые!»

для учащихся 5-х классов

 6+ 10 января

11-30

 Спортивный зал

МБОУ СОШ № 5
42. Развлекательная программа

«Морозное настроение» для детей и подростков

 6+ 10 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
43. Развлекательная программа

«Снежный БУМ» для детей и подростков

 6+ 11 января

13-00

 Парк культуры и отдыха
44. Развлекательная программа

«Новогоднее настроение» для детей и подростков

 6+ 12 января

13-00

 Парк культуры и отдыха

 

 

 

 

 

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