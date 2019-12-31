Новый Год в Биробиджане
В Г. БИРОБИДЖАНЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОДГОТОВИЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
— В г. Биробиджане с первых чисел декабря проходят различные новогодние мероприятия, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый.. – На протяжении новогодних и рождественских праздников в городе на различных площадках будет идти праздничная программа для всех возрастов – это и спортивные состязания, и концерты биробиджанских коллективов, и, конечно, массовые гулянья. В театре кукол «Кудесник» и Городском Дворце культуры начинаются премьерные дни, наши библиотеки подготовили интересную программу. Конечно же, главным событием станет новогодняя ночь на площади им. Ленина (0+). Завтра, 31 декабря, здесь будет идти праздничная программа с 21-00 до 22-00. По ее завершению для биробиджанцев запустят фейерверк. Также с 20-00 рядом с площадью будет стоять автобус, где жители нашего города смогут погреться.
План
Новогодних и Рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий
на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
на период с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.
|№ п/п
|Наименование мероприятий
|Возрастные ограничения
|Дата и
время проведения
|Место проведения
|1.
|Развлекательная программа
«Новогодние забавы» для жителей города
|6+
|1 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|Конкурсная программа
«Снежный ком» для детей и подростков
|6+
|2 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|2.
|Развлекательная программа «Праздничная суета» для детей и подростков
|6+
|3 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|3.
|Турнир по шахматам,
посвященный памяти Э.Р. Шейнмана
|0+
|4 января
11-00
|Шахматно-шашечный
клуб
|4.
|Праздничный огонёк «В лесу родилась ёлочка»
|6+
|4 января
11-00
|Центр детской и юношеской книги,
ул. Шолом-Алейхема, 81
|5.
|Весёлые жмурки «Новогодний переполох»
|6+
|4 января
12-00
|МБУ «ЦГБ и её филиалы»,
Филиал № 4, Юбилейная, 9
|6.
|Развлекательная программа
«Новогоднее конфетти» для детей и подростков
|6+
|4 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|7.
|Игровая мозаика
«Рождество и Новый год — ждут ребят у ворот»
|6+
|5 января
12-00
|Центр детской и юношеской книги,
ул. Шолом-Алейхема, 34
|8.
|«Новогодние зарисовки»
Рисуем красками с клубом «Жемчужинка»
|6+
|5 января
12-00
|Отдел использования фондов
ул. Шолом-Алейхема, 71
|9.
|Развлекательная программа
«Снежное веселье» для детей и подростков
|6+
|5 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|10.
|Зимние посиделки
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»
|6+
|6 января
11-00
|Центр детской и юношеской книги,
ул. Шолом-Алейхема, 81
|11.
|Соревнования по стрельбе среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов
|12+
|6 января
12-00
|ООО «Стрелково-охотничий клуб «Бастион»
|12.
|Развлекательная программа «Рождественское настроение» для детей и подростков
|6+
|6 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|13.
|«Рождественские колокольчики»
мастер-класс
|6+
|6 января
13-00
|МБУ «ЦГБ и её филиалы»,
Филиал № 4, Юбилейная, 9
|14.
|Развлекательная программа
«Рождественские встречи»
для детей и подростков
|6+
|7 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|15.
|Проведение Новогодней елки
|0+
|7 января
14-00
|Ул. Космонавтов, д.19а
|16.
|Проведение Новогодней елки
|0+
|7 января
15-00
|Клуб «Созвездие»
Биробиджан — 2
|17.
|Архиерейская Рождественская ёлка для детей
|0+
|7января
11-30
14-30
|Фойе и зал городского Дворца культуры
|18.
|Архиерейская Рождественская ёлка для детей
|0+
|8 января
11-30
14-30
|Фойе и зал городского Дворца культуры
|19.
|Конкурсная игра «В гостях у Деда Мороза» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|8 января
11-00
|МБОУ СОШ № 6
|20.
|Творческая мастерская «Фабрика Деда Мороза» для учащихся младших и средних классов
|6+
|8 января
12-00
|МБОУ СОШ № 16
им. Н. Косникова
|21.
|Ералаш «Ура! У нас каникулы!»
|6+
|8 января
12-00
|Центр детской и юношеской книги,
ул. Шолом-Алейхема, 34
|22.
|Развлекательная программа
«Разгоняй по-новогоднему» для детей и подростков
|6+
|8 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|23.
|Познавательная игра «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества!» для членов казачьего клуба «Атаманец»
|6+
|9 января
11-00
|МБОУ СОШ № 8
|24.
|Спортивные состязания
«Рождественские встречи»
ля учащихся 5-х классов МОУ № 5, 10, 11
|6+
|9 января
11-00
|Спортивный зал МБОУ СОШ № 11
|25.
|Экологическое путешествие
«За чудесами в зимний лес» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|9 января
11-00
|МБОУ НОШ № 14
|26.
|Конкурсно-развлекательная программа
«Новогодние посиделки» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|9 января
11-30
|МБОУ СОШ № 10
|27.
|Интеллектуальный турнир
для учащихся старших классов
|6+
|9 января
12-00
|Актовый зал
МБОУ СОШ № 11
|28.
| «Рождественское чудо»
мастер-класс
|6+
|9 января
12-00
|Центральная городская библиотека, ул. Бумагина,7
|29.
|«Новогодний брейн-ринг»
для учащихся средних классов
|6+
|9 января
12-00
|МБОУ СОШ № 6
|30.
|Соревнования по стрельбе
для учащихся средних и старших классов
|6+
|9 января
10-00
|Тир МБОУ
«Гимназия № 1»
|31.
|Развлекательная программа
«Праздник ёлки и зимы» для детей и подростков
|6+
|9 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|32.
|Познавательный час «Звездочёт эмоций»
|6+
|9 января
15-00
|МБУ «ЦГБ и её филиалы»,
Филиал № 5, Советская, 64а
|33.
|Рождественский бал кадетов Школы юных пожарных-спасателей
|6+
|9, 10 января
16-00
|Фойе городского Дворца культуры
|34.
|Рождественский турнир по волейболу для учащихся средних и старших классов МБОУ СОШ № 7
|6+
|9,10 января
11-00
|Большой спортивный зал
МБОУ СОШ № 7
|35.
|Новогодние спортивные соревнования для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|10 января
10-00
11-00
|Спортивный зал МБОУ
«Гимназия № 1»
|36.
|Игра-путешествие «Поиски старого Нового года» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|10 января
11-00
|МБОУ ООШ № 4
|37.
|Спортивные соревнования «Веселые старты» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|10 января
11-00
|Большой спортивный зал
МБОУ СОШ № 7
|38.
|Спортивные соревнования «Веселые старты» для учащихся начальных классов и их родителей
|6+
|10 января
11-00
|Спортивный зал
МБОУ СОШ № 11
|39.
|Кружок оригами «Волшебный квадратик» изготовление рождественского ангела
|6+
|10 января
11-00
|МБУ «ЦГБ и её филиалы»,
Филиал №1
ул. Комсомольская, 21 а
|40.
|Игра-викторина «Знатоки олимпийского движения», спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры» для учащихся 5-х классов
|6+
|10 января
11-30
|Актовый зал
МБОУ СОШ № 10
|41.
|Фестиваль спорта «Дружные, ловкие, умелые!»
для учащихся 5-х классов
|6+
|10 января
11-30
|Спортивный зал
МБОУ СОШ № 5
|42.
|Развлекательная программа
«Морозное настроение» для детей и подростков
|6+
|10 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|43.
|Развлекательная программа
«Снежный БУМ» для детей и подростков
|6+
|11 января
13-00
|Парк культуры и отдыха
|44.
|Развлекательная программа
«Новогоднее настроение» для детей и подростков
|6+
|12 января
13-00
|Парк культуры и отдыха