/ / Новый вирус не пройдет

В ЕАО усилили меры защиты на границе с Китаем, чтобы не пропустить к нам опасный коронавирус

Народная больница университета Ухани рассказала о ранних признаках поражения коронавирусом, пишет «Российская газета». Эти симптомы встречаются у больных еще до повышения температуры и возникновения респираторных проявлений – кашля и затрудненного дыхания.

Так, у заболевших проявлялись расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности, диарея, тошнота, рвота, признаки интоксикации – слабость, ломота в суставах. Также наблюдались неврологические симптомы (головная боль), нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, конъюнктивит.

Вспышка опасного коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в Ухани, болезнь быстро распространилась в другие провинции Китая. Довольно быстро проникла за пределы страны, а затем и вовсе за пределы материка. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в Камбодже, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По данным на утро 28 января, только в Китае заболели почти три тысячи человек, из них около ста скончались.

Управлением Роспотребнадзора по ЕАО с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой. По данным мониторинга, в пунктах пропуска «Нижнеленинское» и «Амурзет» с начала 2020 года досмотрено 856 рейсов из Китая и около двух тысяч человек. К счастью, никого с признаками инфекционных заболеваний, в том числе с респираторной симптоматикой, не было выявлено.

На данный момент приграничные пункты пропуска закрыты.

По словам начальника управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова, на приграничных территориях идет активная работа по недопущению распространения вируса.

– На пунктах пропуска усилены дезинфекционные меры, регулярно проводится обработка помещений. Также были проведены учения для отработки действий в случае выявления зараженных коронавирусом. На данный момент заболевших на территории ЕАО не зарегистрировано. Жителям области при выявлении симптомов рекомендуем немедленно обратиться к врачу, – отметил Павел Копылов.

Правительством ЕАО будет передано предложение приостановить работу пунктов пропуска на границе государств до стабилизации ситуации с коронавирусом для недопущения попадания заболевания на территорию РФ.

Роспотребнадзор разработал специальный тест для распознавания коронавируса. Полученные в местной лаборатории материалы будут направляться для исследования в НИИ «Вектор» в Новосибирск. Заключения будут делаться в максимально короткие сроки.

Кроме того, в медицинских учреждениях Октябрьского и Ленинского районов усилен контроль при поступлении людей, имеющих признаки заболевания коронавирусом, особенно, если до этого они выезжали за границу.

В целях личной безопасности областное управление Роспотребнадзора рекомендует нашим землякам пока воздержаться от поездок в Китай.

Ну а тем, кто все-таки решил отправиться за рубеж, необходимо соблюдать меры предосторожности:

* избегать посещения мест массового пребывания людей, особенно в закрытых помещениях, рынков, где реализуются рыба, морепродукты, животные, зоопарков, выставок животных и рыб (океанариумы и др.);

* не рекомендуется употреблять сырые продукты, рыбу и морепродукты, национальную кухню, уличную еду, напитки в непромышленной упаковке;

* в местах массового пребывания людей, в закрытых помещениях, общественном транспорте следует носить маску, проветривать помещение;

* рекомендуется тщательно выбирать место для питания, соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, пользоваться промышленными влажными салфетками, кожными асептиками;

* в случае появления признаков заболевания – повышение температуры, наличие респираторных симптомов – не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, к бортпроводнику, руководителю туркомпании, а по прибытии – к сотрудникам санитарно-карантинного пункта.

Не отказывайтесь от медицинского осмотра и обследования!

Соб. инф.