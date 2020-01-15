/ / О маленьких городках, «молчавших» книгах и творческих поисках

Эти и другие темы обсудили члены литературного клуба «Живая книга» при Областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема

– Знаете, что самое притягательное в Европе? Не мегаполисы, нет, а маленькие, уютные городки. В них живет душа народа. А еще там живет история, и кажется, что ты – ее часть. Впрочем, так оно и есть.

Высказав эту мысль, фотожурналист Ефим Вепринский подтвердил ее фотографиями. Маленьким европейским городкам, в которых ему посчастливилось побывать, во многом могут позавидовать малые города России. В них нет бараков-развалюх и даже старые дома, простоявшие по пятьсот и больше лет, выглядят солидно и основательно.

И еще удивило, а вернее, умилило нашего земляка то, что собаки здесь прогуливаются с хозяевами без намордников и не облаивают прохожих.

В общем, много чего интересного повидал он в маленьких городках Европы. Но и большие города не объехал стороной. Например, Милан, где находится знаменитый музей Леонардо да Винчи и много других исторических достопримечательностей.

– А наш маленький Биробиджан сможет когда-нибудь привлечь туристов? – спросили одноклубники Ефима Вепринского.

– Когда-нибудь сможет, но не сейчас. Разговоров на эту тему много, а ничего не делается, чтобы город и область стали привлекательными для туристов. Остается только надеяться, что лед тронется.

Что ж, будем надеяться. Как надеялись переселенцы 1930-х годов, что построят на Дальнем Востоке процветающее еврейское государство. В то время надежд кто только не ехал сюда за мечтой. Среди них был и писатель Шмуэль Гордон. О том, что увидел и узнал, о своих встречах с первостроителями ЕАО он написал в двух книгах – «Патриоты» и «Биробиджанские дети». Они вышли в свет в 1936 и 1937 годах.

– После войны, где он был корреспондентом фронтовой газеты, Шмуэль Гордон снова приехал в Биробиджан, – продолжила свой рассказ о судьбе писателя руководитель клуба, заведующая сектором национальной литературы библиотеки Алла Акименко. – Это был 1947 год. Результатом поездки стала книга «Биробиджанские старожилы».

Все три книги этой биробиджанской серии были написаны на идише и много лет молчали, так как не были переведены на русский язык. И только в прошлом году очерки из книги «Биробиджанские старожилы» в переводе Валерия Фоменко были сначала опубликованы в газете «Биробиджанер штерн», а потом вошли в сборник «Люди биробиджанского поколения».

Шмуэль Гордон родился 110 лет назад на Украине, учился в Москве на еврейском факультете 2-го Московского университета. В годы войны вступил в ЕАК (Еврейский антифашистский комитет). Вскоре после поездки в Биробиджан он будет арестован и приговорен к семи годам заключения. После реабилитации он еще долго не сможет писать, назвав это время творческим простоем. Потом уедет в Израиль, где проживет долгую жизнь.

– Надо, чтобы и другие книги писателя о Биробиджане перестали молчать и были переведены на русский язык, – высказала пожелание Алла Акименко.

Третья часть встречи была посвящена творчеству Елены Кузнецовой, представившей себя начинающим прозаиком. Свою профессию Елена связала с книгами, она – библиотекарь, заведует отделом в областной библиотеке. А пишет в жанре фэнтези, который сегодня довольно популярен.

– Свои рассказы размещаю в Интернете, нашла там единомышленников, мы не просто общаемся, но и обсуждаем свое творчество. Когда увидела, что в литературном мире я не одна Елена Кузнецова, взяла себе псевдоним – Елена Матеуш, это девичья фамилия моей мамы.

Один из своих рассказов Елена Кузнецова передала нашей газете, вы прочтете его на этой странице.

Музыкальными подарками в этот раз порадовали членов клуба студенты колледжа культуры и искусств под руководством преподавателя Людмилы Ивановны Кузиной.

***

В теплой, можно сказать, задушевной атмосфере прошла встреча членов клуба «Любители русской словесности» в стенах четвертого филиала Центральной городской библиотеки, что на втором Биробиджане.

В литературной гостиной «Рождественские встречи» собрались люди разных профессий, но всех их объединяет творческое начало, любовь к литературе, музыке. Поэтому в зале у камина звучали стихи и проза, песни и романсы.

А в библиобаре «Бесплатный сыр» гостей от души угощали.

Хозяйкой гостиной была библиотекарь, хранитель Литературного музея, она же – поэт, член Союза писателей России Тамара Сафарова (Ильина).

Финалом же рождественской встречи стала фотосессия у камина.

Фото: libmir.com

Творчество

Письмо Деду Морозу

Автор: Елена Кузнецова

Хлопья снежинок плавно кружились за кухонным окном. Анна Петровна специально выключила свет, чтобы полюбоваться на снег.

До праздника оставалось еще две недели, но все напоминало о нем – реклама в телевизоре, рецепты в Интернете, витрины магазинов и елочный базар у рынка. Но настроение у Анны Петровны было совсем не праздничным. Елку она не наряжала давно – с тех пор, как вырос сын и подросли внуки. Праздничные рецепты? А для кого готовить, если сын с семьей собрался встретить Новый год на теплом море во Вьетнаме.

Немногочисленные оставшиеся подруги были, как сами они шутили, «невыездные» по возрасту. Если они и доберутся до Анны Петровны, то никак не в новогоднюю ночь. «Придется провожать старый год вдвоем с президентом», – усмехнулась она.

Снег падал и растворялся в сгущающихся сумерках, от земли поднимался мягкий нежный свет и жизнь начинала казаться волшебной рождественской сказкой. Хотелось поверить, что чудеса случаются. Поддавшись порыву, Анна Петровна вдруг решила написать письмо Деду Морозу, почувствовать себя снова маленькой девочкой.

Она зажгла лампу, взяла белый лист и красиво вывела: «Дорогой Дедушка Мороз! Подари мне на Новый год…». Тут Анна Петровна задумалась: о чем же попросить сказочного Деда? О здоровье? Но это такая сложная материя в ее возрасте, что понять, был ли подарок, вряд ли получится. Веселых праздников? О том, какие они будут в этом году, без сына и внуков, даже думать не хотелось.

Вдруг остро захотелось шоколада. Но дома его не было, и завтра по скользкому снегу она вряд ли пойдет в магазин. И пожилая женщина поторопилась вывести: «Подари мне на Новый год шоколадку». И подписалась – «Аня Комарова».

Надела куртку и вынесла аккуратно сложенное письмо на балкон, соблюдая нехитрый ритуал, который когда-то они придумали с сыном.

Утром Анна Петровна со смущением вспомнила о своем «впадании в детство» и хотела забрать послание с балкона. Но его там не было. Наверное, ветер, поднявшийся ночью, сдул записку. Опасаясь, что ее письмо попадет в руки соседям, Анна Петровна не поленилась спуститься вниз и внимательно осмотрела снег под окнами. Но и там ничего не нашла.

Она уже начала забывать о письме, но 31 декабря в дверь позвонили, хотя гостей она не ждала.

– Кто там?

– Дед Мороз! – раздался детский голос, пытавшийся говорить басом.

Анна Петровна открыла и увидела, что на пороге стоит настоящий Дед Мороз – в халате с белой оторочкой, валенках, шапке, с бородой и красным пластмассовым носом. Неважно, что ростом он был невелик, и халат едва не волочился по полу, главное, в руках он держал пакет с подарком.

– Здесь живет Аня Комарова?

– Да, это я, – ответила Анна Петровна.

– Хорошо ли ты вела себя в этом году? – важно продолжил Дед Мороз.

– Хорошо, – послушно ответила Анна Петровна.

– Тогда, Анечка, держи свой подарок.

Дед Мороз протянул Анне Петровне небольшой мешочек, неумело перевязанный красной лентой. Та, растеряно улыбаясь, взяла:

– Спасибо, дедушка!

Дед Мороз важно кивнул:

– Что же, мне пора к другим деткам.

Развернулся и попытался вприпрыжку спуститься по лестнице, но валенки не дали и полы халата запутались в ногах. Пришлось Деду спускаться осторожно, словно ему и вправду сто лет.

Закрыв дверь, Анна Петровна развязала ленточку и достала из пакета шоколадку.

Услышав хлопок двери, Татьяна выглянула в коридор и с удивлением увидела, как сын скидывает валенки, держа в руках белую бороду.

– Витя, я кричу тебе, кричу, а ты ходил куда-то, да еще в таком виде. Где ты был?

– Я подарок относил от Деда Мороза.

– Кому? – удивленно спросила мама Татьяна. – Вроде бы в нашем подъезде ни малышей, ни твоих ровесников нет.

Витя замялся, а потом сказал:

– Это не детям. Это бабушке Ане. Она живет на два этажа выше.

В ответ на расспросы он вначале не очень охотно, но потом все живей рассказал всю историю. Как нашел на балконе письмо Деду Морозу, как узнавал, кто такая Аня Комарова, как решил подарить ей шоколадку.

Отец подошел к мальчику, потрепал по голове и сказал:

– Молодец! Мужиком растешь. Что, мать, может, пригласим соседку к нам, на новогодний огонек?

– Пригласим, – согласилась та.

Подготовила Ирина Шолохова