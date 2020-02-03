/ / О памяти войны и о семейной памяти

В Биробиджане прошли мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста

Начался день поминовения на территории биробиджанской еврейской общины «Фрейд», где установлен монумент жертвам геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. Почтить их память пришли временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова, руководители органов госвласти и местного самоуправления, депутаты областного парламента и городской Думы, представители общественных организаций, кадеты регионального управления МЧС и другая молодежь.

Участники митинга поставили свечи, возложили камни скорби к монументу, почтили память жертв Холокоста минутой молчания. После этого в городском Дворце культуры состоялся вечер-реквием. Открыл его врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. Он поделился своими впечатлениями от прошлогодней поездки в Освенцим в качестве тогда еще сенатора от ЕАО, руководителя рабочей группы Совета Федерации по сотрудничеству с Кнессетом (парламентом) Израиля.

«…Мы подъезжаем к лагерю. Свод каменных зданий, ворота. Заходя в эти ворота, узнаю здесь все по фильмам, книгам, на которых вырос… Горы человеческих волос, детская обувь, утварь. Женщины везли с собой посуду. Они хотели наладить здесь новую жизнь. Их всех сожгли в печах Освенцима… Сегодня мы знаем, что погибли 27 миллионов советских людей. Но при этом только евреи не могли выжить, только потому что они – евреи… Мы выходим на улицу, и какая-то молоденькая польская журналистка говорит нам, что уже нужно смириться и забыть – незачем ворошить прошлое. Я не забуду. Не забудут мои дети, не забудут мои внуки», – сказал Ростислав Гольдштейн, обращаясь к залу.

Призвала помнить о трагедии еврейского народа и глава регионального парламента Любовь Павлова. Выступая перед всеми, кто пришел на вечер-реквием, она отметила, что правда о Холокосте очень важна, особенно для нового поколения, а на митинге и в зале присутствует много детей. Любовь Павлова также обратилась к личным воспоминаниям.

«Есть памятные даты, дни скорби. Они позволяют нам еще раз рассказать младшим поколениям правду о трагических страницах истории. Сейчас много информации на эту тему – и противоречивой, и объективной, и получаете вы ее, ребята, от своих учителей, наставников, родителей, на уроках истории и других занятиях. Но так было не всегда. Когда я была ученицей, студенткой, мы не знали слова Холокост. Но моя мама, которой в 1942 году было 12 лет, рассказывала нам, своим детям, что ее город – Ростов-на-Дону – был оккупирован фашистами. Рассказывала о трагедии Змиевской балки, когда нацисты уничтожили в пригороде Ростова 27 тысяч человек, главным образом евреев, и среди них были две ее маленьких двоюродных сестры и их мама. Мы спрашивали: «А их за что, они же маленькие?». Ни за что. Просто потому, что евреи… В той войне погиб и отец этих девочек, погиб и мой дед… Каждая семья пережила великую трагедию Великой Отечественной.

Я иногда думаю: как же нужно было ненавидеть своих потомков, чтобы взвалить на них бремя вины, бремя ответственности за уничтожение целого народа. Но сегодня мы вспоминаем Холокост не для того, чтобы возбудить ненависть к убийцам. Всепоглощающая ненависть не дает развиваться лучшим чувствам. А мы должны помнить, чтобы не допустить повторения этих ужасов, хранить память о той войне, светлую память о людях, вынесших все ее тяготы и победивших», — сказала Любовь Павлова.

Пресс-служба ЗС ЕАО