/ / Обед под пристальным вниманием

Бесплатное одноразовое горячее питание для всех младшеклассников должно появиться в школах России

Законопроект об этом готовит Государственная Дума. «Биробиджанская звезда» выясняла, как обстоят дела с этим в школах ЕАО, поговорив с представителями комитета образования правительства области, детьми и их родителями.

Правила везде свои

Сейчас детей в школах каждый регион России кормит по собственным правилам. В Еврейской автономии частично оплачивается питание только для детей, приезжающих на учёбу из других населённых пунктов и ребят из малообеспеченных семей.

Как пояснила начальник отдела общего образования комитета образования ЕАО Ольга Михайловна Сурменко,

к этим категориям школьников с первого по одиннадцатый класс в области относится три с половиной тысячи ребят. Расходы на питание для них делят областной и муниципальный бюджеты, а также родители. Из регионального бюджета на каждый день платят пятнадцать рублей для детей, приезжающих на учёбу из других населённых пунктов, и по десять – ребятам из малообеспеченных семей.

Муниципалитеты самостоятельно определяют, сколько будут выделять денег. При этом в школьных столовых области сильно различается сумма, в которую обходится питание. Если в сельской местности дети могут пообедать на тридцать рублей, то в школах Биробиджана нужно заплатить все сто. Кроме того, появлялась информация о недостаточном финансировании питания воспитанников интернатов, недавно оно было увеличено областными законодателями со 180 до 230 рублей в день на человека.

Если федеральный законопроект о двухразовом горячем бесплатном питании в школе будет принят, то у нас в области его надо будет обеспечить почти для восьми тысяч человек, учащихся 1-4 классов. Для того, чтобы накормить их, региону потребуется дополнительно 159 миллионов рублей в год.

На данный момент на местах не совсем ясно, как будут финансировать новый законопроект. На федеральном уровне обещали помогать регионам и выделить на это 20 миллиардов рублей. Но в какой пропорции будут поступать средства из федерального и из областного бюджетов – пока неясно. Будет это, к примеру, 90 процентов государственных средств и 10 областных или 99 государственных к одному проценту денег, выделенных областью.

Едят, значит, довольны

Готовящийся в Думе законопроект предусматривает возможность не только накормить всех младших школьников на большой перемене горячим обедом, но и регулирует качество школьного питания. Запрещается использовать для приготовления детского питания сырьё, изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ. На закупки только «чистых» продуктов, не исключено, могут поднять цены…

По информации комитета образования ЕАО, у нас в области школы в сельской местности сами занимаются закупками продуктов. В Биробиджане столовые находятся в ведомстве городского комбината школьного питания. Мы обратились туда, чтобы узнать, как обстоят дела с качеством питания в школьных столовых на данный момент, и готов ли комбинат работать в новых условиях, по повышенным требованиям.

В 2014 году прошло переоборудование школьных столовых Еврейской автономии. Как нам сообщила директор комбината Ирина Ивановна Пак, в Биробиджане во всех образовательных учреждениях стоят новые пищеблоки, используется современное оборудование. Также, по словам руководства комбината, закупки продуктов производятся у производителей, которые участвуют в соответствующем аукционе. В основном это фермеры из ЕАО, также продукты приобретают в соседней Амурской области. Горячее питание, производимое комбинатом, расходится полностью, а значит, оно востребовано у детей.

Устами младенца

А что ребята сами думают о школьной еде? Мы опросили ряд биробиджанских школьников и их родителей, задавая им три вопроса: «Что предлагают в вашей школьной столовой?», «Что вы там сами покупаете?» и «Что бы вы хотели там видеть в дополнительном ассортименте?».

Первой нашей собеседницей стала Авилина, ей девять лет, и она учится в третьем классе:

— Я не ем в школе, мне не нравится там еда, больше люблю домашнюю, — отвечает девочка. Она добавляет, что «в школе еда скучная» и она должна была бы стать более разнообразной. «Я хотела бы, чтобы там был китайский магазин», – простодушно изрекает ребенок.

Это можно принять за наивность или даже каприз, но подумайте хорошенько. Медицинские рекомендации по здоровому питанию детей определенного возраста вам везде по стране выдадут примерно одинаковые. Но региональных, национальных, семейных, наконец, традиций питания никто не отменял и отменить не в силах.

Славе 12 лет, он учится в шестом классе. Мальчик уверяет, что в школе обходится немногим, супов не ест:

— У нас в столовой предлагают сосиски в тесте, котлеты в тесте, есть пицца, которая делается только из сыра, кетчупа и лука. Есть чай, который с первого класса подорожал в четыре раза: когда-то стоил рубль, а теперь четыре. Из еды там каждый день разное. Себе я обычно покупаю котлету в тесте, чай и какие-нибудь шоколадки. Не знаю, чего бы ещё хотел. Мне, в принципе, и этого хватает.

Но кто-то предпочитает полноценную еду, к примеру, следующая собеседница – 11-летняя Елизавета:

— В столовой у нас есть первое и второе, напитки, десерты, сладости. Каждый сам себе еду выбирает. Кто-то любит борщи, картошку, рожки, рис, гречку, кто-то сладостей берёт побольше. Я покупаю борщ, щи, хлеб, чай, иногда сладкое, картошку, рожки, гречку и рис. Но я бы хотела, чтобы в столовой иногда можно было купить торт для нашей компании.

Гоше и Льву (им по десять лет) нравится обыкновенная школьная еда, но также хотелось бы чуть больше разнообразия:

— У нас в столовой есть сосиски в тесте, чай, кисель, рис, картошка с котлетами. Мы сдаём деньги, и нам накрывают на стол. Сегодня был суп, гречка, котлета и чай. Нам нравится. Но хотелось бы, чтобы в столовой были также шаурма и пицца. Это вкусно, и наедаешься хорошо. И столы специально накрывать не надо, – делают собственные выводы ребята.

— Хотел бы, чтобы в столовой были конфеты и «кириешки», гамбургер или хот-дог, – простодушно признались в любви к фаст-фуду одноклассники Максим и Шоху. Но им предстоит разочароваться – «быстрое питание» из полуфабрикатов вовсе не полезно ни детям, ни взрослым. Появление в российских школьных столовых этим продуктам «не грозит».

Если кому-то хочется привычного разнообразия и даже кусочка «роскоши» в виде торта для своей компании,

то другие ребята не ходят в школьную «столовку» потому, что для них… это дорого. Так, смущаясь, сказал девятилетний Денис. Именно поэтому в школьной столовой он не ест.

А вот мнения родителей и других родных биробиджанских школьников.

Екатерина Михайловна ведёт домой двух внучек, одна из них как раз учится в младшей школе.

— Внучка говорит, что их хорошо кормят. Сегодня были картошка, котлета, компот, хлеб и суп рыбный. Она первоклассница. Отучатся два урока, и их ведут кормить. Горячую еду в школе она ест. Кому-то питаться в школьной столовой нравится, но моя внучка иногда приходит и говорит: «Баба, я кушать хочу». Может, не наедается, а может, молодой растущий организм…

С точки зрения нашей собеседницы, важно родителям самим приходить в школу и узнавать, как готовится детское питание.

— Как это в садике бывало. Прихожу, а там стенд с меню, и мы всё видим и знаем.

Законопроект об организации питания младшеклас­сников как раз предполагает, что школьное меню будут выставлять на сайтах образовательных учреждений. А родители, в свою очередь, смогут информировать школу о том, что нельзя есть их детям по медицинским показаниям. И это не все нововведения законопроекта. Он также касается больниц и социальных учреждений. Но это тема отдельного разговора.