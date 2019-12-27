/ / Облученский ТЮЗ подготовил спектакль «Синяя птица» к новогодним праздникам

Замечательная музыка, превосходная игра актеров, эффектные декорации, сложная световая партитура, бесподобные красочные костюмы, яркие танцевальные номера – всё это увидели и услышали зрители спектакля «Синяя птица».

Знакомая всем история, впервые рассказанная некогда бельгийским писателем Морисом Метерлинком, была исполнена так захватывающе, что на лицах детей читался весь спектр эмоций от удивления и восхищения до страха и негодования. Взрослые же следили за происходящим с улыбкой, поддавшись очарованию персонажей и истории.

Премьера спектакля прошла на «ура»! Зрители долго еще аплодировали стоя.

Средства на постановку и улучшение материально-технической базы Театр юного зрителя получил благодаря проекту Всероссийской политической партии (Единая Россия) «Культура малой Родины». Около 6 млн рублей было вложено в реконструкцию театра.

На постановку приехал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в ЕАО, куратор проекта «Культура малой Родины» Андрей Борисович Голубь. Выйдя на сцену, он выразил слова благодарности режиссеру, артистам, постановщикам, родителям детей, занимающихся в театральной студии, руководителям образовательных учреждений и творческих коллективов, и отметил особо отличившихся актеров – Полину Демидову (роль кошки) и Артема Батаршева (роль Тильтиля), вручив им Благодарственные письма секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в ЕАО. Андрей Борисович сказал: «Мне кажется, что такой спектакль должны посмотреть все ребята в ЕАО. Надо организовать гастроли Театра юного зрителя по всем районам области». Предложение было поддержано.

Кроме аплодисментов и поздравлений артисты Театра юного зрителя получили новогодние подарки от регионального отделения партии «Единая Россия», которые вручил секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного Собрания ЕАО Александр Мадатович Рамазанов. Он также высоко оценил игру актеров, мастерство режиссера и всех, кто принимал участие в постановке замечательного спектакля.

По информации сайта http://www.obl-raion.eao.ru