/ / Около миллиарда рублей направлено в ЕАО на решение первоочередных социальных задач

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в регион поступило 309 миллионов рублей на выдачу зарплат работникам бюджетной сферы и оплату текущих судебных решений.

Договорённость об оперативном выделении этих средств была достигнута в рамках встречи заместителя председателя правительства РФ – министра финансов РФ Антона Силуанова и врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Ранее из федерального бюджета ЕАО было выделено 312 миллионов рублей, которые направлены на модернизацию сферы ЖКХ и дальнейшее бесперебойное прохождение текущего отопительного сезона. Кроме того, на решение социальных задач регион дополнительно получил более 330 миллионов рублей.