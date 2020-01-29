/ / Он звонкой песнею сумел прославиться

При жизни Исаак Дунаевский был самым народным композитором СССР

Его песни распевали и стар и млад, они звучали в самых популярных кинофильмах и по Всесоюзному радио. Под бодрые марши Дунаевского проходили праздничные парады и спортивные праздники.

Да, он прославился именно песнями, хотя в творческом багаже композитора были и другие музыкальные жанры – оперетты, балеты, симфонии, джазовые композиции. Но страна, строящая новый строй – социализм, требовала прежде всего новых песен, вселяющих оптимизм в сердца строителей. Песен, которые бы воодушевляли, вдохновляли советский народ, заставляли поверить в то, что нет ему преград ни в море, ни на суше, что нет другой такой страны, «где так вольно дышит человек» и где «человек проходит как хозяин необъятной Родины своей».

30 января исполнится 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского. Он не прожил и половины этого срока – ушел из жизни 65 лет назад, в 1955 году. Оптимистом композитор был только в песнях, в реальности же принимал многое слишком близко к сердцу – вот оно и не выдержало.

Призом победителю будет новое издание биографической книги «Дунаевский» в серии «Жизнь замечательных людей». Ответы принимаются до 7 февраля. Удачи!

По горизонтали: 1. Это высшее музыкальное учебное заведение Дунаевский окончил в Харькове с отличием, получив сразу три специальности – скрипача, концертмейстера и композитора. 6. С этим поэтом его связала совместная работа над песнями для фильма «Кубанские казаки». 10. Самыми плодотворными для композитора были предвоенные … – за это время он написал музыку к шестнадцати кинофильмам, создал восемь оперетт и четыре балета, пять симфоний, не считая многочисленных песен. 11. … Дунаевского – а их было четверо – тоже связали свою жизнь с музыкой. 12. «Идем, идем, веселые подруги, страна, как мать, зовет и любит …». 14, 30. «… чего же хорошо кругом, под деревьями густыми – светлый …». 15. В наградном списке композитора – … Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Красной Звезды. 17. Художественный фильм «… путь», музыку к которому написал Дунаевский, не получил никаких наград, но прозвучавшая там песня «Марш энтузиастов» завоевала небывалую популярность. 18. Спектакль по этой пьесе Мольера имел большой успех в театрах страны благодаря в том числе написанной к нему музыке Дунаевского. 23. «Здесь десять классов … и здесь мы слово Родина впервые прочитали по складам». 24. Песенное творчество композитора … то время, в котором он жил и творил. 27. Оперетту под таким «режущим» названием Дунаевский написал по рассказу В. Катаева. Экранизировали ее вскоре после смерти композитора. 28. В этом уральском городе одна из улиц носит имя Исаака Дунаевского. 29. «Жил отважный капитан, … объездил много стран и не раз … бороздил океан». 32. Дунаевский и композитор … Хачатурян в 1949 году были обвинены в космополитизме, но Фемида оказалась милостива к ним, все обвинения были сняты. 33. … Исаака Дунаевского Максим тоже стал известным композитором, но ушел от академической музыки и прославился как автор эстрадных песен и мюзиклов. 34. Композитор … Кальман был для Исаака Дунаевского неподражаемым авторитетом в искусстве классической оперетты. 37. «Нам … строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет». 38. Написанная в 1942 году песня «Моя …» на стихи Марка Лисянского стала гимном российской столицы. 41. «…, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». 42. «Ну-ка, …, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь». 44. «Эх, … в стране советской жить, эх, … страной любимым быть». 47. Что загружал под Астраханью герой фильма «Вратарь», прежде чем встать к футбольным воротам? 49. Звание «… артист РСФСР» Дунаевский получил к своему 50-летию в 1950 году. 51. В молодости композитор очень увлекался этой настольной игрой наравне с шахматами. 52. В фильме «… счастья» – о еврейском переселении в Биробиджан – звучит музыка Дунаевского, в том числе знаменитая «Еврейская плясовая». 53. С этим артистом композитор познакомился на съемках музыкального фильма «Веселые ребята», где тот сыграл главную роль и исполнил знаменитую песню «Легко на сердце». После этого они стали неразлучными друзьями. 54. … с записями произведений композитора, переданные его родными, хранятся в Нотном архиве России. 55. «… увертюра – симфоническое произведение большого накала и темперамента» – так высоко отозвался композитор Дмитрий Шостакович об увертюре Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта».

По вертикали: 1. Известно, что дед Дунаевского Исаак был … в синагоге города Лохвицы на Украине (им. п). 2. Соавтором в песенном творчестве композитора был поэт … Долматовский. 3. «Пусть враги, как голодные волки, у границ оставляют следы, не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги …». 4. Один из довоенных фильмов, музыку к которому написал Дунаевский, назывался «Только …». 5. Песня «Марш веселых …» до войны была рекордсменом по количеству исполнений на радио. 6. Писатель Илья … был одним из трех авторов сценария музыкального фильма «Цирк», в котором впервые прозвучала песня о Родине Исаака Дунаевского. 7. Музыка композитора звучала не только в …, но и в театральных постановках, ни один концерт не обходился без песен Дунаевского. 8. В фильме «…» композитор выступил как артист, исполнив романс Глинки. 9. Так звали отца Дунаевского до того, как он стал Осипом. 13. Созданный композитором в 1934 году балет «Невеста и …» был одним из худших его творений и вскоре канул в Лету. 16. А вот «… песня» Дунаевского стала весьма популярной благодаря талантливому исполнению певца Сергея Лемешева. 19. «Чтобы … и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода – закаляйся, как сталь»! 20. «А ну-ка песню нам пропой, … ветер, … ветер, … ветер, моря и горы ты обшарил все на свете и все на свете песенки слыхал». 21. «Летите, …, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, …, несите народам мира наш привет». 22. Режиссер … Александров свои лучшие музыкальные фильмы создал в союзе с Исааком Дунаевским, которого с любовью называл Дуней. 25. Песня «Марш …» на стихи М. Матусовского была написана Дунаевским к Всесоюзному слету юных натуралистов и впервые исполнена детским хором им.Попова. 26. «… страны своей, пламя души своей мы пронесем через миры и века». 31. Важное … в творчестве композитора занимала джазовая музыка, из-за этого его обвиняли в низкопоклонстве перед Западом. 35. Дунаевский – автор музыки к спектаклю по сказке К. Гоцци «Принцесса …». 36. Каждое свое произведение композитор … до совершенства, отбрасывая проходные вещи. 37. «Не забывай родные дали, родных небес … и высь, не забывай, не забывай, о чем мечтали и в чем с тобой, и в чем с тобой мы поклялись» (мн.число). 39. Еще один город, где есть улица Дунаевского – Алма-… . 40. Одним из соавторов композитора в создании популярных песен был поэт В. …-Кумач. 41. Дунаевский признавался, что ни один … в школе, училище и консерватории он не сдал ниже отличной оценки. 43. Смерть помешала ему закончить работу над опереттой «Белая акация» – окончательную точку этому произведению поставил композитор … Молчанов. 45. В музыкальных кинокомедиях Г. Александрова эта актриса вдохновенно поет песни Дунаевского, а в фильме «Волга-Волга» выступает и в роли композитора. 46. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно … человек». 48. В фильме «… капитана Гранта», кроме знаменитой увертюры, звучат две песни композитора – о капитане и веселом ветре. 50. «Синей дымкой окутаны стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут … завтра дела, скоро ночь, до свиданья, дорогие мои москвичи».

Составитель Ирина Сергеева