/ / Они руководили областью

Совместный проект Государственного архива ЕАО и газеты «Биробиджанер штерн»

БЕНЬКОВИЧ Лев Ефремович, председатель исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области с сентября 1949 года по сентябрь 1955 года.

Родился Лев Бенькович в 1907 году в г. Клинцы Орловской области в еврейской семье. После окончания средней школы в 1925 году несколько лет работал в системе потребительской кооперации, заведовал производственной конторой прядильной фабрики в Московской области. Совмещая работу с учебой, в 1937 году окончил Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана. После окончания института работал на предприятиях авиационной промышленности. В 1942 году перешел на партийную работу.

В 1949 году Центральный комитет КПСС направил Льва Беньковича в Еврейскую автономную область, где в сентябре 1949 г. на сессии областного Совета депутатов трудящихся ЕАО он был избран председателем облисполкома.

В течение шести лет руководства областью Лев Ефремович избирался депутатом краевого и областного Советов депутатов трудящихся, Верховного Совета СССР, был членом крайкома и обкома партии.

В сентябре 1955 года Лев Бенькович был освобожден от должности председателя облисполкома. Но еще почти два года, до июня 1957-го, он продолжал руководить областью – теперь уже в качестве первого секретаря обкома партии. А затем по личной просьбе был освобожден и от этой должности в связи с переходом на другую работу и переездом в город Куйбышев (ныне Самара). Там Лев Бенькович руководил оборонной промышленностью, занимал другие руководящие хозяйственные должности. В 1970 году ушел на заслуженный отдых.

Скончался Лев Бенькович в 1995 году.

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Лев Бенькович руководил областью в непростые годы, когда страну захлестнула волна репрессий антисемитского характера, а бывшие руководители области были обвинены в националистической антисоветской деятельности. Потом была смерть Сталина, разоблачение культа личности, хрущевские реформы. Но автономия продолжала жить, развиваться. В августе 1949 года заработал Теплоозерский цементный завод, его цемент пошел на строительство ГЭС в Сибири. В сельском хозяйстве началось укрупнение колхозов и создание совхозов. В область на укрепление села было направлено более ста специалистов – агрономов, зоотехников, инженеров и механиков. Создавались новые МТС.

В 1950 году в области прошла перепись скота. Самым животноводческим оказался Ленинский район.

В сентябре 1951 года недалеко от села Казанка было основано новое село – Дубовое.

В 1952 году в. Биробиджане открылся универмаг по ул. Шолом-Алейхема. Предполагалось, что в этом универсальном магазине будут работать следующие отделы: галантерея и головные уборы, культтовары, парфюмерия и трикотажные изделия, хлопчатобумажные и шелковые ткани, обувь, готовое платье и штучные товары.

Летом 1953 года в селе Желтый Яр появился первый межколхозный пионерский лагерь на 100 мест. 75 процентов стоимости путевки оплачивали колхозы, 25 процентов – родители.

Через год летний пионерлагерь был организован в селе Екатерино-Никольское.

В апреле 1955 года в селах Бирофельд, Дубовое и Валдгейм были открыты бытовые мастерские с парикмахерскими, пошивочными и сапожными услугами.

КЛИМЕНКО Филипп Трофимович, председатель исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области с сентября 1955 года по март 1961 года.

Филипп Клименко родился в 1907 году на Украине в селе Великий Перевоз. До 1922 года учился в так называемой вышеначальной школе, но, не окончив учебу из-за материальных трудностей, устроился к кустарю учеником сапожника. В поисках заработка в апреле 1927 года уехал в Актюбинскую область, где работал батраком в хозяйстве местного кулака.

В октябре 1929-го Филипп Клименко был призван в Красную Армию, а после демобилизации в 1931 году уехал на Дальний Восток в красноармейскую переселенческую пограничную коммуну им. Дзержинского в с. Ново-Георгиевка Приморского края.

После окончания партийной школы Ф. Клименко в 1944 году жил и работал в ЕАО – вначале секретарем обкома КПСС по кадрам, потом вторым секретарем, а с сентября 1955 года – председателем исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся.

В марте 1961 года Филипп Клименко был освобожден от должности председателя облисполкома ЕАО по состоянию здоровья.

Сведений о дальнейшей судьбе этого руководителя области в открытых источниках нет.

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В областном архиве сохранились документы тех лет. В частности, докладная записка председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся Ф.Т. Клименко председателю краевого Совета депутатов трудящихся Ф.П. Котову «Об организации райпищекомбината в Сталинском районе» такого содержания: «Сталинский район является основным сельскохозяйственным районом области. Однако нужды его населения удовлетворяются плохо. Отсутствие в районе промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции сдерживает рост ее производства. В районе нет мельницы, поэтому получаемое на трудодни зерно колхозникам негде размолоть, они это вынуждены делать примитивным способом, в результате чего хлеб получается низкого качества. С постройкой в районе мельницы также можно сократить излишние перевозки по вывозу из района зерна и завозу муки в район для райпотребсоюза, детских и лечебных учреждений…

В период массового созревания овощей единственная торгующая и заготовительная организация района — райпотребсоюз не обеспечивает своевременную приемку овощей от колхозов, часть овощей вследствие этого гибнет. Организация пищекомбината позволит устранить этот недостаток. Для организации райпищекомбината потребуется кап-вложений 150—200 тыс. рублей».

8 июня 1956 года облисполком решил вопрос о строительстве дороги на Амурзет: «Исходя из интересов колхозов, МТС и совхозов, трассу проектируемой автомобильной дороги проложить в следующем направлении: села Новое — Дежнево — Башмак — Биджан от села Биджан к сопке «Остряк» на села Доброе — Пригородное — Нагибово — первое отделение совхоза — Благословенное — Пузино — Амурзет».

Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 9 февраля 1957 года Биробиджанская раймолзаготконтора была преобразована в городской молочный завод.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям» на заседании исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО 11 ноября 1957-го принято решение переименовать по Биробиджанскому району: колхоз им. Кагановича в колхоз «Рассвет» и колхоз им. Хрущева в колхоз «Родина»; по Сталинскому району: колхоз им. Маленкова в колхоз «40 лет Октября»; по Ленинскому району: колхоз им. Молотова в колхоз «Пограничник».

Поселок Микояновск был переименован в рабочий поселок Хинганск.

Подгаев Григорий Ефимович, председатель исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области с марта 1961 года по май 1962 года.

Григорий Подгаев был коренным дальневосточником – родился в Хабаровске в 1920 году. У него был за плечами немалый послужной список, много наград – боевых и трудовых. За войну он получил орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». За труд – ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение целинных земель».

Являлся депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, Совета национальностей Верховного Совета СССР, краевого и областного Советов депутатов трудящихся, членом Хабаровского крайкома КПСС. Избирался делегатом XXII и XXIII съездов КПСС.

Трудовая деятельность Григория Подгаева началась после окончания Томского индустриального института – он стал работать мастером на одном из заводов г. Томска. В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков на различных фронтах командиром орудия, был парторгом артиллерийского дивизиона и заместителем командира полка. После демобилизации в 1946 году вернулся на Дальний Восток и с этого времени находился на партийной и советской работе. Работал инструктором, заместителем заведующего отделом Хабаровского крайкома КПСС, в 1951 году был избран первым секретарем Индустриального райкома КПСС г. Хабаровска, в 1953 году стал первым секретарем Вяземского райкома КПСС.

В 1958 году, после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС, Григорий Подгаев был утвержден заведующим отделом Хабаровского крайкома КПСС, затем избран первым секретарем Хабаровского горкома партии.

В марте 1961 года его направили в ЕАО, где он был избран председателем облисполкома. В мае 1962 года Григорий Подгаев был освобожден от должности председателя облисполкома в связи с переводом на партийную работу – он был избран первым секретарем обкома КПСС ЕАО. На этой должности Григорий Ефимович пробыл до июля 1970 года, а потом возглавил Хабаровский край.

В начале восьмидесятых он ушел на заслуженный отдых, но при этом много сил отдавал общественной работе, возглавляя краевой Совет ветеранов войны.

Умер Григорий Подгаев в 1990 году в Хабаровске. В память о нем на здании краевой Думы установлена мемориальная доска.

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В нашей области Григорий Ефимович тоже оставил о себе добрую память. При нем в Биробиджане были введены в эксплуатацию АТС на 1200 номеров, радиотрансляционная и телевизионная станции. Были телефонизированы все населенные пункты области.

В селах активно шло строительство хозяйственных и социальных объектов, жилых домов. Именно в шестидесятые годы было построено много новых школ, домов культуры, в селах появились благоустроенные дома с центральным отоплением.

Активно застраивался и Биробиджан. На смену деревянным домам приходили кирпичные и панельные. Был построен газопровод, и в домах появился газ.

Успешно развивались промышленность и сельское хозяйство, строились новые предприятия. Трое жителей области – Владимир Пеллер, Виктор Врублевский и Федор Ватутин получили за свой труд звание Героя Социалистического Труда, более ста были награждены орденами и медалями.

Людмила Стокоз, начальник отдела публикации, информации и научного использования документов Госархива ЕАО,

Ирина Манойленко