/ / Они руководили областью

Совместный проект Государственного архива ЕАО и газеты «Биробиджанер штерн»

ОКОВИТОВ Андрей Иванович, председатель исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области с мая 1962 года по сентябрь 1971 года.

Андрей Иванович Оковитов родился в 1916 году в селе Юнаково Воронежской области. С тринадцати лет стал работать в местном колхозе, потом переехал в город Шахты Ростовской области, там трудился машинистом врубовых машин на угольной шахте. Окончив рабфак, поступил в Мичуринский плодоовощной институт. Но учебу пришлось прервать – Андрея Оковитова призвали в армию. А вскоре началась Великая Отечественная война, которую он прошел до самой Победы. Воевал храбро, достойно, за что был награжден орденами Александра Невского и Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны, уже заочно, Андрей Оковитов возобновил учебу и в 1949 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. До 1954 года работал в Воронежской области директором сельскохозяйственной школы, директором плодоовощной опытной станции, заведующим сельскохозяйственным отделом Грачевского райисполкома, председателем этого же райисполкома.

После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1958 году Андрей Оковитов был направлен в Хабаровский край, где работал заведующим сельскохозяйственным отделом Хабаровского крайкома КПСС, заместителем председателя Хабаровского крайисполкома, заместителем председателя облисполкома Еврейской автономной области.

В мае 1962 года Андрей Иванович Оковитов был избран председателем облисполкома ЕАО. В этой должности он проработал до сентября 1971 года и в том же году в возрасте 55 лет ушел из жизни.

Годы, когда Андрей Оковитов возглавлял область, были насыщенными и для экономики области, и для ее культурно-социального развития. В октябре 1962 года открылось движение по новому мосту через Биру в областном центре. Спустя год на комбинате «Хинганолово» была сдана в эксплуатацию шахта «Капитальная», благодаря которой добыча оловосодержащей руды увеличилась в несколько раз.

В январе 1967 года заработало крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие легкой промышленности – Биробиджанская чулочно-трикотажная фабрика.

В сентябре 1967 года за успехи в хозяйственном и культурном строительстве Еврейская автономная область была награждена высшей наградой СССР – орденом Ленина.

В 1968 году в Облученском районе началась разработка брусита, на Тунгусском лесозаводе в Николаевке был введен в строй цех древесно-волокнистых плит. А в Биробиджане был построен стадион «Строитель» на 14 тысяч мест.

В шестидесятые годы шло бурное строительство учебных заведений – было построено более двадцати школ, а в 1969 году – техникум легкой промышленности.

Активно развивался завод «Дальсельмаш» – на международной выставке сельхозмашин в Будапеште комбайну СКД-5 в 1970 году была присуждена серебряная медаль.

В 1971 году было построено новое здание обувной фабрики.

ДУВАКИН Сергей Тимофеевич, председатель исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся (народных депутатов) Еврейской автономной области с ноября 1971 года по январь 1985 года.

Сергей Дувакин, как и многие его предшественники, был родом из деревни – родился в 1928 году в Кировской области. Профессию выбрал сугубо сельскую – окончил ветеринарный факультет Кировского сельскохозяйственного института. Был направлен работать в Челябинскую область – ветеринарным врачом в один из совхозов, потом стал его директором.

С 1954 до 1971 года находился на руководящей партийной и хозяйственной работе в Челябинской области. Был награжден орденом Ленина, имел другие награды за труд.

В 1971 году Сергей Дувакин был направлен на Дальний Восток. На третьей сессии областного Совета депутатов трудящихся ЕАО в ноябре того же года он был избран председателем облисполкома. А в январе 1985 года освобожден от этой должности в связи с переводом на другую работу.

После выхода на пенсию Сергей Дувакин переехал в Челябинскую область, которую считает своей второй родиной. В этом году ему исполнился 91 год.

Сергей Дувакин руководил областью больше тринадцати лет. Хотя потом эти годы назовут застоем, автономия на месте не стояла – и экономический рост был, особенно в сельском хозяйстве, и в социальной сфере было немало добрых перемен.

В 1972 году область была награждена орденом Дружбы народов – за успехи в хозяйственном и культурном строительстве.

В этом же году в Биробиджане заработала ретрансляционная телевизионная станция – в районе Сопки была построена телевизионная башня высотой 220 метров, ставшая символом города.

В 1975 году в Биробиджане был открыт сквер Победы, а Теплоозерский цемзавод награжден орденом «Знак Почета».

В 1977 году в Амурзете начал работать сыродельный молочный завод, а в селе Птичник ввели в эксплуатацию первую очередь элеватора.

В 1979 году в поселке Кульдур появился новый санаторий на 516 мест – «Жемчужина Хингана».

В первой половине восьмидесятых годов в Биробиджане появились Дворец пионеров и школьников, современное здание главпочтамта, областная филармония, авторемонтный завод.

Успешно развивалось сельское хозяйство, которому Сергей Дувакин уделял особо пристальное внимание. В Биробиджане был построен большой тепличный комбинат, в Бирофельде, Бабстово и Надеждинском – животноводческие комплексы, в селах строились дома для переселенцев.

1 марта 1984 года было принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию Еврейской автономной области», рассчитанное на пятилетний срок.

Но оно не было выполнено до конца из-за изменения политической обстановки в стране.

КАУФМАН Марк Матвеевич, председатель исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Еврейской автономной области с января 1985 года по декабрь 1991 года.

Родился Марк Кауфман в 1932 году в городе Днепропетровске. Там же с отличием окончил институт инженеров железнодорожного транспорта и был направлен на работу в Комсомольск-на-Амуре. Работал энергетиком корпуса, мастером, старшим мастером, начальником сборочного цеха, заместителем главного инженера на заводе «Амурлитмаш».

В 1959 году Марк Кауфман был направлен на Биробиджанский завод силовых трансформаторов, где работал главным инженером, а с января 1971 года – директором завода. При нем завод был одним из ведущих и успешных предприятий области.

В сентябре 1978 года Марк Матвеевич был назначен первым заместителем председателя облисполкома. А 21 января 1985 года его избрали председателем исполнительного комитета областного Совета народных депутатов.

В декабре 1991 года прекратились полномочия этого руководящего органа и Марк Кауфман был освобожден от должности председателя исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Еврейской автономной области.

За свою трудовую деятельность Марк Матвеевич Кауфман был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

После ухода с должности последний председатель облисполкома ЕАО не остался в стороне от политической жизни – избирался депутатом Верховного Совета РФ, Законодательного Собрания области, возглавлял Союз товаропроизводителей ЕАО.

Марк Матвеевич Кауфман – единственный из руководителей области, кто не покинул ее, уйдя в отставку.

Вторая половина восьмидесятых и начало девяностых годов прошлого века отметились кардинальными переменами в жизни страны. Перестройка, демократизация общества вселила надежду, что жизнь изменится к лучшему. В области продолжалось строительство – в 1987 году новоселье справили областная инфекционная больница и поликлиника, профтехучилище в селе Ленинском, культпросветучилище переселилось в новое просторное здание. В 1989 году в Биробиджане было открыто первое высшее учебное заведение – педагогический институт, а в 1990-м – Институт комплексного анализа региональных проблем.

В мае 1990 года было принято постановление Совета Министров СССР «О социально-экономическом и национально-культурном развитии Еврейской автономной области до 2000 года», а в сентябре того же года Совмин СССР принял постановление «О добровольном переселении граждан в ЕАО». Ни одно из них не было выполнено – начались другие времена.

29 октября 1991 года область вышла из состава Хабаровского края и стала самостоятельным субъектом Российской Федерации.

Через два месяца произойдет развал СССР и многое в стране изменится отнюдь не к лучшему. Как пережитки советского строя, перестанут действовать органы власти, их руководителей отправят в отставку. Все это пришлось пережить Марку Кауфману, которого запомнили жители области как самого демократичного руководителя.

Но приходилось принимать и жесткие, волевые решения. Когда магазины в области опустели, в январе 1991 года облисполком принял решение образовать чрезвычайную комиссию по продовольствию. Были введены талоны на основные продукты питания.

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Итак, в декабре 1991 года закончилась эпоха советских руководителей. Руководить областью стали главы администрации (правительства) ЕАО.

Первым главой стал Николай Михайлович Волков, который руководил автономией с 1991-го до 2009 года. При нем областная администрация стала называться правительством.

Его сменил Александр Аронович Винников, возглавлявший правительство области с 2009-го до 2014 года.

Третьим главой правительства ЕАО с 2014 года был Александр Борисович Левинталь, ушедший в отставку 12 декабря этого года.

Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО назначен Ростислав Эрнстович Гольдштейн.

Людмила Стокоз, начальник отдела публикации, информации и научного использования документов Госархива ЕАО, Ирина Манойленко